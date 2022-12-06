Вся красота ЧМ-2022: печаль Мбаппе, поцелуй Месси, ярость Аргентины и много-много слез

Уже ностальгируем по ушедшему ЧМ-2022. Тысячи спортивных фотографов были на турнире в Катаре. Время смотреть на красоту, которую они творили.

Один момент: мы сделали акцент на плей-офф, потому что самые красивые фотографии группового этапа уже собирали.

Начинаем!

20 ноября. У Эквадора первый гол ЧМ и одно из самых запоминающихся празднований – в честь бывшего форварда сборной Кристиана Бенитеса, который в 2013-м умер в Катаре.

REUTERS/Dylan Martinez

22 ноября. Радость датского болельщика, бережно держащего в руках подарок от Каспера Шмейхеля – перчатки.

East News/AP Photo/Petr David Josek

23 ноября. Кай Хавертц замер на скамейке запасных и наблюдает, как Германия проигрывает важнейший матч на турнире.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

24 ноября. Ришарлисон забивает сербам красивейший гол турнира.

REUTERS/Amanda Perobelli

24 ноября. Радость Криштиану Роналду после гола Гане. Лионель Месси тоже доволен.

REUTERS/Albert Gea

27 ноября. Японец Итакура сдерживает Кэмпбелла из Коста-Рики. Как может.

REUTERS/Dylan Martinez

28 ноября. Горе болельщика из Южной Кореи. В рубке с Ганой его команда проиграла.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

30 ноября. Появление ноги тунисца Мохамеда Бен-Ромдана удивляет. Сборная Туниса примерно так пыталась протиснуться в плей-офф, но не удалось.

East News/AP Photo/Alessandra Tarantino

1 декабря. Миллиметры, которые отправили Японию в плей-офф, а Германию – домой. Каору Митома делает главное касание в карьере.

East News/AP Photo/Petr David Josek

1/8 финала. США – Нидерланды. Поверженный капитан американцев Тайлер Адамс на фоне оранжевой радости.

Gettyimages.ru/Dan Mullan

1/8 финала. Аргентина – Австралия. Выход Лео Месси на первую игру плей-офф снимают профессионалы и любители.

REUTERS/Paul Childs

1/8 финала. Франция – Польша. Суперскорость Килиана Мбаппе ощущает не только Мэтти Кэш, но и мы.

Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

1/8 финала. Франция – Польша. Оливье Жиру легко и изящно проходит в четвертьфинал.

Gettyimages.ru/Elsa

1/8 финала. Англия – Сенегал. Яростная радость Джордана Хендерсона и Джуда Беллингема.

REUTERS/Marko Djurica

1/8 финала. Япония – Хорватия. Растерянность Такуми Минамино перед доминирующим в серии пенальти Домиником Ливаковичем.

REUTERS/John Sibley

1/8 финала. Япония – Хорватия. Отчаяние фаната Японии. После победы в группе он и его команда не собирались останавливаться на 1/8 финала.

East News/AP Photo/Francisco Seco

1/8 финала. Япония – Хорватия. Боль не стихает. Капитан японцев Мая Йосида плачет на пресс-конференции через день после поражения.

East News/AP Photo/Eugene Hoshiko

1/8 финала. Бразилия – Южная Корея. Винисиус, Рафинья, Пакета и Неймар громят Корею и пританцовывают.

Gettyimages.ru/Francois Nel/Getty Images

1/8 финала. Бразилия – Южная Корея. Сон Хын Мин может снять маску, путь Кореи на ЧМ окончен.

REUTERS/Annegret Hilse

1/8 финала. Марокко – Испания. Ашраф Хакими внимательно присматривает за Дани Ольмо.

East News/JACK GUEZ / AFP

1/8 финала. Марокко – Испания. Через секунду после выхода в четвертьфинал марокканцы бегут к вратарю Буну, а испанцы второй чемпионат мира подряд не могут пересечь черту 1/8 финала.

REUTERS/Lee Smith

1/8 финала. Португалия – Швейцария. Фернанду Сантуш оставил Криштиану Роналду на скамейке запасных, и легенде португальцев перед игрой явно нужны дополнительные объяснения.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1/8 финала. Португалия – Швейцария. Редкий случай, когда камеры фотографов направлены на скамейку. Там Криштиану Роналду.

REUTERS/Peter Cziborra

1/8 финала. Португалия – Швейцария. А на поле зажигает Гонсалу Рамуш: молодой форвард положил хет-трик швейцарцам. Команда и болельщики впечатлены.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Борна Соса и Антони. Идеальное фото для иллюстрации, что хорваты долго и успешно сдерживали бразильцев.

East News/AP Photo/Frank Augstein

1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Гол, который должен был стать моментом величия Неймара в сборной Бразилии.

East News/AP Photo/Manu Fernandez

1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Но вышло иначе. Большая радость хорватов, а в центре композиции – маленький, почти незаметный Маркиньос.

1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Дани Алвес утешает Неймара, но и сам ветеран в прострации. У бразильцев – самый обескураживающий вылет с турнира.

East News/Jewel SAMAD / AFP

1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Паредес и Ван Дейк в центре самой злой встречи чемпионата мира.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Только что был забит гениальный гол Нидерландов на последней секунде добавочного времени.

East News/AP Photo/Ariel Schalit

1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Но последними смеются аргентинцы. Так южноамериканцы прощаются со сборной Ван Гала.

Gettyimages.ru/Elsa

1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Любовь в центре Буэнос-Айреса. Их сборная прошла в полуфинал.

Gettyimages.ru/Tomas Cuesta

1/4 финала. Марокко – Португалия. Полубог оказался на грешной земле: Криштиану Роналду понимает, что Португалия вылетает.

East News/AP Photo/Martin Meissner

1/4 финала. Марокко – Португалия. Ашраф Хакими и Марокко тоже на земле, но совсем в другой позе.

Gettyimages.ru/Lars Baron

1/4 финала. Марокко – Португалия. Софьян Буфаль и его мама радуются сенсационному выходу Марокко в полуфинал.

East News/AP Photo/Luca Bruno

1/4 финала. Марокко – Португалия. Если посмотреть на фото мельком, то почудится Пеп Гвардиола. Но на этот раз историю творит Валид Реграги.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1/4 финала. Англия – Франция. Шок Джуда Беллингема от судейского решения.

REUTERS/Dylan Martinez

1/4 финала. Англия – Франция. Мяч, пущенный Харри Кейном, еле-еле умещается на фото, но в ворота не попадет. Слишком высоко.

Gettyimages.ru/Richard Heathcote

1/2 финала. Аргентина – Хорватия. Фотограф поймал взгляд юного и отчего-то грустного аргентинского болельщика. За ногами ему не видно победного матча?

REUTERS/Molly Darlington

1/2 финала. Аргентина – Хорватия. На поле не было причин для аргентинской грусти. Вот Хулиан Альварес несется к голу через падающих хорватов.

REUTERS/Dylan Martinez

1/2 финала. Аргентина – Хорватия. Лука Модрич делал все возможное, но аргентинцы стояли крепко.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

1/2 финала. Франция – Марокко. Движение стопы Тео Эрнандеса, которое завершило сказку Марокко.

Gettyimages.ru/Dan Mullan

1/2 финала. Франция – Марокко. Но болельщики африканской сборной верили до последнего навеса.

East News/AP Photo/Martin Meissner

1/2 финала. Франция – Марокко. Подсмотрим за радостью Кунде и Тчуамени. Франция второй раз подряд в финале, но эти двое – впервые.

East News/AP Photo/Manu Fernandez

Матч за 3-е место. Хорватия – Марокко. У Хорватии – снова медаль. Но максимально подходит цитата Бильбо Бэггинса про путь: «Опасное это дело, выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет».

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Матч за 3-е место. Хорватия – Марокко. Стипе Модрич после игры обнимает маленького Луку.

Gettyimages.ru/Buda Mendes

Финал. Аргентина – Франция. Рукопожатие Лионеля Месси и Килиана Мбаппе перед матчем. Если у Мбаппе продолжится великая карьера, то этот кадр – навека.

REUTERS/Hannah Mckay

Финал. Аргентина – Франция. Первое голевое касание игры: мяч Месси летит в один угол, Льорис заваливается в другой.

REUTERS/Peter Cziborra

Финал. Аргентина – Франция. На этом моменте игра взорвалась, и неплохой финал стал превращаться в величайший.

Gettyimages.ru/Dan Mullan

Финал. Аргентина – Франция. Очередной важнейший сэйв Эмилиано Мартинеса на ЧМ. Вратарь, то ли плечом, то ли грудью останавливает удар Кингсли Комана.

East News/AP Photo/Natacha Pisarenko

Финал. Аргентина – Франция. Девять аргентинцев через мгновение после свершившегося факта: Аргентина – чемпион мира по футболу. Все рады, все бегут, но широко улыбается только Месси.

Gettyimages.ru/Julian Finney

Финал. Аргентина – Франция. Фото аргентинских болельщиков в мадридском баре после чемпионства подтверждает, что футбол иногда очень похож на религию.

East News/AP Photo/Andrea Comas

Финал. Аргентина – Франция. Килиану Мбаппе нужно побыть в одиночестве после хет-трика в финале чемпионата мира и поражения.

REUTERS/Carl Recine

Финал. Аргентина – Франция. Серебряные медали тянут головы французов к земле.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Финал. Аргентина – Франция. Возможно, самая абсурдная фотография турнира в Катаре. Приз лучшему вратарю в неожиданном месте и очень разные взгляды на это Эмилиано Мартинеса и Джасима ибн Хамада Аль Тани.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Финал. Аргентина – Франция. Но бывший наследный принц повеселел, когда Лео Месси проходил мимо самого долгожданного в карьере трофея и неожиданно поцеловал его.

REUTERS/Carl Recine

Финал. Аргентина – Франция. Лионель Месси идет за Кубком мира. Камеры и свет направлены только на него.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

Финал. Аргентина – Франция. Конец. Кубок мира в надежных руках. Мы долго будем помнить ЧМ-2022.