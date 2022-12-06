Вся красота ЧМ-2022: печаль Мбаппе, поцелуй Месси, ярость Аргентины и много-много слез
Уже ностальгируем по ушедшему ЧМ-2022. Тысячи спортивных фотографов были на турнире в Катаре. Время смотреть на красоту, которую они творили.
Один момент: мы сделали акцент на плей-офф, потому что самые красивые фотографии группового этапа уже собирали.
Вся красота групп ЧМ-2022: пассажир в сердце Месси, тот самый супергол Ришарлисона, Криштиану – просто пьет
Начинаем!
20 ноября. У Эквадора первый гол ЧМ и одно из самых запоминающихся празднований – в честь бывшего форварда сборной Кристиана Бенитеса, который в 2013-м умер в Катаре.
22 ноября. Радость датского болельщика, бережно держащего в руках подарок от Каспера Шмейхеля – перчатки.
23 ноября. Кай Хавертц замер на скамейке запасных и наблюдает, как Германия проигрывает важнейший матч на турнире.
24 ноября. Ришарлисон забивает сербам красивейший гол турнира.
24 ноября. Радость Криштиану Роналду после гола Гане. Лионель Месси тоже доволен.
27 ноября. Японец Итакура сдерживает Кэмпбелла из Коста-Рики. Как может.
28 ноября. Горе болельщика из Южной Кореи. В рубке с Ганой его команда проиграла.
30 ноября. Появление ноги тунисца Мохамеда Бен-Ромдана удивляет. Сборная Туниса примерно так пыталась протиснуться в плей-офф, но не удалось.
1 декабря. Миллиметры, которые отправили Японию в плей-офф, а Германию – домой. Каору Митома делает главное касание в карьере.
1/8 финала. США – Нидерланды. Поверженный капитан американцев Тайлер Адамс на фоне оранжевой радости.
1/8 финала. Аргентина – Австралия. Выход Лео Месси на первую игру плей-офф снимают профессионалы и любители.
1/8 финала. Франция – Польша. Суперскорость Килиана Мбаппе ощущает не только Мэтти Кэш, но и мы.
1/8 финала. Франция – Польша. Оливье Жиру легко и изящно проходит в четвертьфинал.
1/8 финала. Англия – Сенегал. Яростная радость Джордана Хендерсона и Джуда Беллингема.
1/8 финала. Япония – Хорватия. Растерянность Такуми Минамино перед доминирующим в серии пенальти Домиником Ливаковичем.
1/8 финала. Япония – Хорватия. Отчаяние фаната Японии. После победы в группе он и его команда не собирались останавливаться на 1/8 финала.
1/8 финала. Япония – Хорватия. Боль не стихает. Капитан японцев Мая Йосида плачет на пресс-конференции через день после поражения.
1/8 финала. Бразилия – Южная Корея. Винисиус, Рафинья, Пакета и Неймар громят Корею и пританцовывают.
1/8 финала. Бразилия – Южная Корея. Сон Хын Мин может снять маску, путь Кореи на ЧМ окончен.
1/8 финала. Марокко – Испания. Ашраф Хакими внимательно присматривает за Дани Ольмо.
1/8 финала. Марокко – Испания. Через секунду после выхода в четвертьфинал марокканцы бегут к вратарю Буну, а испанцы второй чемпионат мира подряд не могут пересечь черту 1/8 финала.
1/8 финала. Португалия – Швейцария. Фернанду Сантуш оставил Криштиану Роналду на скамейке запасных, и легенде португальцев перед игрой явно нужны дополнительные объяснения.
1/8 финала. Португалия – Швейцария. Редкий случай, когда камеры фотографов направлены на скамейку. Там Криштиану Роналду.
1/8 финала. Португалия – Швейцария. А на поле зажигает Гонсалу Рамуш: молодой форвард положил хет-трик швейцарцам. Команда и болельщики впечатлены.
1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Борна Соса и Антони. Идеальное фото для иллюстрации, что хорваты долго и успешно сдерживали бразильцев.
1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Гол, который должен был стать моментом величия Неймара в сборной Бразилии.
1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Но вышло иначе. Большая радость хорватов, а в центре композиции – маленький, почти незаметный Маркиньос.
1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Дани Алвес утешает Неймара, но и сам ветеран в прострации. У бразильцев – самый обескураживающий вылет с турнира.
1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Паредес и Ван Дейк в центре самой злой встречи чемпионата мира.
1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Только что был забит гениальный гол Нидерландов на последней секунде добавочного времени.
1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Но последними смеются аргентинцы. Так южноамериканцы прощаются со сборной Ван Гала.
1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Любовь в центре Буэнос-Айреса. Их сборная прошла в полуфинал.
1/4 финала. Марокко – Португалия. Полубог оказался на грешной земле: Криштиану Роналду понимает, что Португалия вылетает.
1/4 финала. Марокко – Португалия. Ашраф Хакими и Марокко тоже на земле, но совсем в другой позе.
1/4 финала. Марокко – Португалия. Софьян Буфаль и его мама радуются сенсационному выходу Марокко в полуфинал.
1/4 финала. Марокко – Португалия. Если посмотреть на фото мельком, то почудится Пеп Гвардиола. Но на этот раз историю творит Валид Реграги.
1/4 финала. Англия – Франция. Шок Джуда Беллингема от судейского решения.
1/4 финала. Англия – Франция. Мяч, пущенный Харри Кейном, еле-еле умещается на фото, но в ворота не попадет. Слишком высоко.
1/2 финала. Аргентина – Хорватия. Фотограф поймал взгляд юного и отчего-то грустного аргентинского болельщика. За ногами ему не видно победного матча?
1/2 финала. Аргентина – Хорватия. На поле не было причин для аргентинской грусти. Вот Хулиан Альварес несется к голу через падающих хорватов.
1/2 финала. Аргентина – Хорватия. Лука Модрич делал все возможное, но аргентинцы стояли крепко.
1/2 финала. Франция – Марокко. Движение стопы Тео Эрнандеса, которое завершило сказку Марокко.
1/2 финала. Франция – Марокко. Но болельщики африканской сборной верили до последнего навеса.
1/2 финала. Франция – Марокко. Подсмотрим за радостью Кунде и Тчуамени. Франция второй раз подряд в финале, но эти двое – впервые.
Матч за 3-е место. Хорватия – Марокко. У Хорватии – снова медаль. Но максимально подходит цитата Бильбо Бэггинса про путь: «Опасное это дело, выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет».
Матч за 3-е место. Хорватия – Марокко. Стипе Модрич после игры обнимает маленького Луку.
Финал. Аргентина – Франция. Рукопожатие Лионеля Месси и Килиана Мбаппе перед матчем. Если у Мбаппе продолжится великая карьера, то этот кадр – навека.
Финал. Аргентина – Франция. Первое голевое касание игры: мяч Месси летит в один угол, Льорис заваливается в другой.
Финал. Аргентина – Франция. На этом моменте игра взорвалась, и неплохой финал стал превращаться в величайший.
Финал. Аргентина – Франция. Очередной важнейший сэйв Эмилиано Мартинеса на ЧМ. Вратарь, то ли плечом, то ли грудью останавливает удар Кингсли Комана.
Финал. Аргентина – Франция. Девять аргентинцев через мгновение после свершившегося факта: Аргентина – чемпион мира по футболу. Все рады, все бегут, но широко улыбается только Месси.
Финал. Аргентина – Франция. Фото аргентинских болельщиков в мадридском баре после чемпионства подтверждает, что футбол иногда очень похож на религию.
Финал. Аргентина – Франция. Килиану Мбаппе нужно побыть в одиночестве после хет-трика в финале чемпионата мира и поражения.
Финал. Аргентина – Франция. Серебряные медали тянут головы французов к земле.
Финал. Аргентина – Франция. Возможно, самая абсурдная фотография турнира в Катаре. Приз лучшему вратарю в неожиданном месте и очень разные взгляды на это Эмилиано Мартинеса и Джасима ибн Хамада Аль Тани.
Финал. Аргентина – Франция. Но бывший наследный принц повеселел, когда Лео Месси проходил мимо самого долгожданного в карьере трофея и неожиданно поцеловал его.
Финал. Аргентина – Франция. Лионель Месси идет за Кубком мира. Камеры и свет направлены только на него.
Финал. Аргентина – Франция. Конец. Кубок мира в надежных руках. Мы долго будем помнить ЧМ-2022.
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