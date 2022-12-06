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Вся красота ЧМ-2022: печаль Мбаппе, поцелуй Месси, ярость Аргентины и много-много слез

Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
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Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Лука Модрич Лука Модрич
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
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Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
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Уже ностальгируем по ушедшему ЧМ-2022. Тысячи спортивных фотографов были на турнире в Катаре. Время смотреть на красоту, которую они творили.

Один момент: мы сделали акцент на плей-офф, потому что самые красивые фотографии группового этапа уже собирали. 

Вся красота групп ЧМ-2022: пассажир в сердце Месси, тот самый супергол Ришарлисона, Криштиану – просто пьет

Начинаем!

20 ноября. У Эквадора первый гол ЧМ и одно из самых запоминающихся празднований – в честь бывшего форварда сборной Кристиана Бенитеса, который в 2013-м умер в Катаре.

REUTERS/Dylan Martinez

22 ноября. Радость датского болельщика, бережно держащего в руках подарок от Каспера Шмейхеля – перчатки.

East News/AP Photo/Petr David Josek

23 ноября. Кай Хавертц замер на скамейке запасных и наблюдает, как Германия проигрывает важнейший матч на турнире.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

24 ноября. Ришарлисон забивает сербам красивейший гол турнира.

REUTERS/Amanda Perobelli

24 ноября. Радость Криштиану Роналду после гола Гане. Лионель Месси тоже доволен.

REUTERS/Albert Gea

27 ноября. Японец Итакура сдерживает Кэмпбелла из Коста-Рики. Как может.

REUTERS/Dylan Martinez

28 ноября. Горе болельщика из Южной Кореи. В рубке с Ганой его команда проиграла.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

30 ноября. Появление ноги тунисца Мохамеда Бен-Ромдана удивляет. Сборная Туниса примерно так пыталась протиснуться в плей-офф, но не удалось.

East News/AP Photo/Alessandra Tarantino

1 декабря. Миллиметры, которые отправили Японию в плей-офф, а Германию – домой. Каору Митома делает главное касание в карьере.

East News/AP Photo/Petr David Josek

1/8 финала. США – Нидерланды. Поверженный капитан американцев Тайлер Адамс на фоне оранжевой радости.

Gettyimages.ru/Dan Mullan

1/8 финала. Аргентина – Австралия. Выход Лео Месси на первую игру плей-офф снимают профессионалы и любители.

REUTERS/Paul Childs

1/8 финала. Франция – Польша. Суперскорость Килиана Мбаппе ощущает не только Мэтти Кэш, но и мы.

Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

1/8 финала. Франция – Польша. Оливье Жиру легко и изящно проходит в четвертьфинал.

Gettyimages.ru/Elsa

1/8 финала. Англия – Сенегал. Яростная радость Джордана Хендерсона и Джуда Беллингема.

REUTERS/Marko Djurica

1/8 финала. Япония – Хорватия. Растерянность Такуми Минамино перед доминирующим в серии пенальти Домиником Ливаковичем.

REUTERS/John Sibley 

1/8 финала. Япония – Хорватия. Отчаяние фаната Японии. После победы в группе он и его команда не собирались останавливаться на 1/8 финала.

East News/AP Photo/Francisco Seco

1/8 финала. Япония – Хорватия. Боль не стихает. Капитан японцев Мая Йосида плачет на пресс-конференции через день после поражения.

East News/AP Photo/Eugene Hoshiko

1/8 финала. Бразилия – Южная Корея. Винисиус, Рафинья, Пакета и Неймар громят Корею и пританцовывают.

Gettyimages.ru/Francois Nel/Getty Images

1/8 финала. Бразилия – Южная Корея. Сон Хын Мин может снять маску, путь Кореи на ЧМ окончен.

REUTERS/Annegret Hilse 

1/8 финала. Марокко – Испания. Ашраф Хакими внимательно присматривает за Дани Ольмо.

East News/JACK GUEZ / AFP

1/8 финала. Марокко – Испания. Через секунду после выхода в четвертьфинал марокканцы бегут к вратарю Буну, а испанцы второй чемпионат мира подряд не могут пересечь черту 1/8 финала.

REUTERS/Lee Smith

1/8 финала. Португалия – Швейцария. Фернанду Сантуш оставил Криштиану Роналду на скамейке запасных, и легенде португальцев перед игрой явно нужны дополнительные объяснения.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1/8 финала. Португалия – Швейцария. Редкий случай, когда камеры фотографов направлены на скамейку. Там Криштиану Роналду.

REUTERS/Peter Cziborra

1/8 финала. Португалия – Швейцария. А на поле зажигает Гонсалу Рамуш: молодой форвард положил хет-трик швейцарцам. Команда и болельщики впечатлены.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Борна Соса и Антони. Идеальное фото для иллюстрации, что хорваты долго и успешно сдерживали бразильцев.

East News/AP Photo/Frank Augstein

1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Гол, который должен был стать моментом величия Неймара в сборной Бразилии.

East News/AP Photo/Manu Fernandez

1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Но вышло иначе. Большая радость хорватов, а в центре композиции – маленький, почти незаметный Маркиньос.

1/4 финала. Хорватия – Бразилия. Дани Алвес утешает Неймара, но и сам ветеран в прострации. У бразильцев – самый обескураживающий вылет с турнира.

East News/Jewel SAMAD / AFP

1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Паредес и Ван Дейк в центре самой злой встречи чемпионата мира.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Только что был забит гениальный гол Нидерландов на последней секунде добавочного времени.

East News/AP Photo/Ariel Schalit

1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Но последними смеются аргентинцы. Так южноамериканцы прощаются со сборной Ван Гала.

Gettyimages.ru/Elsa

1/4 финала. Нидерланды – Аргентина. Любовь в центре Буэнос-Айреса. Их сборная прошла в полуфинал.

Gettyimages.ru/Tomas Cuesta

1/4 финала. Марокко – Португалия. Полубог оказался на грешной земле: Криштиану Роналду понимает, что Португалия вылетает.

East News/AP Photo/Martin Meissner

1/4 финала. Марокко – Португалия. Ашраф Хакими и Марокко тоже на земле, но совсем в другой позе.

Gettyimages.ru/Lars Baron

1/4 финала. Марокко – Португалия. Софьян Буфаль и его мама радуются сенсационному выходу Марокко в полуфинал.

East News/AP Photo/Luca Bruno

1/4 финала. Марокко – Португалия. Если посмотреть на фото мельком, то почудится Пеп Гвардиола. Но на этот раз историю творит Валид Реграги.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1/4 финала. Англия – Франция. Шок Джуда Беллингема от судейского решения.

REUTERS/Dylan Martinez 

1/4 финала. Англия – Франция. Мяч, пущенный Харри Кейном, еле-еле умещается на фото, но в ворота не попадет. Слишком высоко.

Gettyimages.ru/Richard Heathcote

1/2 финала. Аргентина – Хорватия. Фотограф поймал взгляд юного и отчего-то грустного аргентинского болельщика. За ногами ему не видно победного матча?

REUTERS/Molly Darlington

1/2 финала. Аргентина – Хорватия. На поле не было причин для аргентинской грусти. Вот Хулиан Альварес несется к голу через падающих хорватов.

REUTERS/Dylan Martinez 

1/2 финала. Аргентина – Хорватия. Лука Модрич делал все возможное, но аргентинцы стояли крепко.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

1/2 финала. Франция – Марокко. Движение стопы Тео Эрнандеса, которое завершило сказку Марокко.

Gettyimages.ru/Dan Mullan

1/2 финала. Франция – Марокко. Но болельщики африканской сборной верили до последнего навеса.

East News/AP Photo/Martin Meissner

1/2 финала. Франция – Марокко. Подсмотрим за радостью Кунде и Тчуамени. Франция второй раз подряд в финале, но эти двое – впервые.

East News/AP Photo/Manu Fernandez

Матч за 3-е место. Хорватия – Марокко. У Хорватии – снова медаль. Но максимально подходит цитата Бильбо Бэггинса про путь: «Опасное это дело, выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет». 

 

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Матч за 3-е место. Хорватия – Марокко. Стипе Модрич после игры обнимает маленького Луку.

Gettyimages.ru/Buda Mendes

Финал. Аргентина – Франция. Рукопожатие Лионеля Месси и Килиана Мбаппе перед матчем. Если у Мбаппе продолжится великая карьера, то этот кадр – навека.

REUTERS/Hannah Mckay 

Финал. Аргентина – Франция. Первое голевое касание игры: мяч Месси летит в один угол, Льорис заваливается в другой.

REUTERS/Peter Cziborra 

Финал. Аргентина – Франция. На этом моменте игра взорвалась, и неплохой финал стал превращаться в величайший.

Gettyimages.ru/Dan Mullan

Финал. Аргентина – Франция. Очередной важнейший сэйв Эмилиано Мартинеса на ЧМ. Вратарь, то ли плечом, то ли грудью останавливает удар Кингсли Комана.

East News/AP Photo/Natacha Pisarenko

Финал. Аргентина – Франция. Девять аргентинцев через мгновение после свершившегося факта: Аргентина – чемпион мира по футболу. Все рады, все бегут, но широко улыбается только Месси.

Gettyimages.ru/Julian Finney

Финал. Аргентина – Франция. Фото аргентинских болельщиков в мадридском баре после чемпионства подтверждает, что футбол иногда очень похож на религию.

East News/AP Photo/Andrea Comas

Финал. Аргентина – Франция. Килиану Мбаппе нужно побыть в одиночестве после хет-трика в финале чемпионата мира и поражения.

REUTERS/Carl Recine

Финал. Аргентина – Франция. Серебряные медали тянут головы французов к земле.

REUTERS/Kai Pfaffenbach 

Финал. Аргентина – Франция. Возможно, самая абсурдная фотография турнира в Катаре. Приз лучшему вратарю в неожиданном месте и очень разные взгляды на это Эмилиано Мартинеса и Джасима ибн Хамада Аль Тани.

REUTERS/Kai Pfaffenbach 

Финал. Аргентина – Франция. Но бывший наследный принц повеселел, когда Лео Месси проходил мимо самого долгожданного в карьере трофея и неожиданно поцеловал его.

REUTERS/Carl Recine

Финал. Аргентина – Франция. Лионель Месси идет за Кубком мира. Камеры и свет направлены только на него.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

Финал. Аргентина – Франция. Конец. Кубок мира в надежных руках. Мы долго будем помнить ЧМ-2022.

East News/AP Photo/Martin Meissner

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