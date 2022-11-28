Полароид-хайлайты ЧМ-2022: давайте вспомним всех лучших игроков 64 матчей

Фото с одним футболистом нет – почему?

После каждой игры ЧМ-2022 определяли лучшего игрока матча, брали у него интервью, делали моментальное фото и выкладывали в соцсети ФИФА. Мы предлагаем посмотреть эти Polaroid-фотографии друг за другом, чтобы почувствовать ностальгию (уже!) о чемпионате мира.

Перед погружением в ретро – пара нюансов. Киллиан Мбаппе, Яссин Буну, Калиду Кулибали и некоторые другие игроки держали трофей задом наперед, чтобы скрыть надпись спонсора премии – Budweiser. L’Equipe писал, что Мбаппе не хочет рекламировать марку алкогольного напитка. Также француз принципиально не рекламирует фастфуд и азартные игры. Фотографии протестующих игроков можно отличить по белому фону стены со спонсорами, где тоже отсутствует Budweiser. Некоторые фотографии с перевернутым трофеем так и не были опубликованы в соцсетях ФИФА, но их можно найти в фотоагентстве Getty Images, где они выложены без фирменного Polaroid-стиля.

И последний нюанс – у одного из обладателей премии вообще нет послеигровой фотографии с призом. Не по причине отказа рекламировать алкоголь. На минутку можно представить себя в хардкорном квизе и попробовать догадаться, кто это. Ответ – внутри материала.

Катар – Эквадор 0:2

Лучший игрок: Эннер Валенсия (Эквадор)

Англия – Иран 6:2

Лучший игрок: Букайо Сака (Англия)

Сенегал – Нидерланды 0:2

Лучший игрок: Коди Гакпо (Нидерланды)

США – Уэльс 1:1

Лучший игрок: Гарет Бэйл (Уэльс)

Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Лучший игрок: Мохаммед Аль-Овайс (Саудовская Аравия)

Дания – Тунис 0:0

Лучший игрок: Аисса Лаидуни (Тунис)

Мексика – Польша 0:0

Лучший игрок: Гильермо Очоа (Мексика)

Франция – Австралия 4:1

Лучший игрок: Килиан Мбаппе (Франция)

Марокко – Хорватия 0:0

Лучший игрок: Лука Модрич (Хорватия)

Германия – Япония 1:2

Лучший игрок: Суити Гонда (Япония)

Испания – Коста-Рика 7:0

Лучший игрок: Гави (Испания)

Бельгия – Канада 1:0

Лучший игрок: Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Швейцария – Камерун 1:0

Лучший игрок: Ян Зоммер (Швейцария)

Уругвай – Южная Корея 0:0

Лучший игрок: Федерико Вальверде (Уругвай)

Португалия – Гана 3:2

Лучший игрок: Криштиану Роналду (Португалия)

Бразилия – Сербия 2:0

Лучший игрок: Ришарлисон (Бразилия)

Уэльс – Иран 0:2

Лучший игрок: Рузбех Чешми (Иран)

Катар – Сенегал 1:3

Лучший игрок: Булайе Диа (Сенегал)

Нидерланды – Эквадор 1:1

Лучший игрок: Френки Де Йонг (Нидерланды)

Англия – США 0:0

Лучший игрок: Кристиан Пулишич (США)

Тунис – Австралия 0:1

Лучший игрок: Митчелл Дьюк (Австралия)

Польша – Саудовская Аравия 2:0

Лучший игрок: Роберт Левандовски (Польша)

Франция – Дания 2:1

Лучший игрок: Килиан Мбаппе (Франция)

Аргентина – Мексика 2:0

Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)

Япония – Коста-Рика 0:1

Лучший игрок: Кейшер Фуллер (Коста-Рика)

Бельгия – Марокко 0:2

Лучший игрок: Хаким Зиеш (Марокко)

Хорватия – Канада 4:1

Лучший игрок: Андрей Крамарич (Хорватия)

Испания – Германия 1:1

Лучший игрок: Альваро Мората (Испания)

Камерун – Сербия 3:3

Лучший игрок: Венсан Абубакар (Камерун)

Южная Корея – Гана 2:3

Лучший игрок: Мохаммед Кудус (Гана)

Бразилия – Швейцария 1:0

Лучший игрок: Каземиро (Бразилия)

Португалия – Уругвай 2:0

Лучший игрок: Бруну Фернандеш (Португалия)

Эквадор – Сенегал 1:2

Лучший игрок: Калиду Кулибали (Сенегал)

Нидерланды – Катар 2:0

Лучший игрок: Дэви Классен (Нидерланды)

Уэльс – Англия 0:3

Лучший игрок: Маркус Рэшфорд (Англия)

Иран – США 0:1

Лучший игрок: Кристиан Пулишич (США)

А вот и правильный ответ нашего мини-квиза. Кристиан Пулишич получил травму, когда забивал победный гол в конце первого тайма. В перерыве его заменили и увезли в больницу на обследование. Победу в матче с Ираном и выход в плей-офф лидер американцев праздновал там.

Есть победители?

Австралия – Дания 1:0

Лучший игрок: Мэтью Лекки (Австралия)

Тунис – Франция 1:0

Лучший игрок: Вахби Хазри (Тунис)

Польша – Аргентина 0:2

Лучший игрок: Алексис Мак Аллистер (Аргентина)

Саудовская Аравия – Мексика 1:2

Лучший игрок: Луис Чавес (Мексика)

Хорватия – Бельгия 0:0

Лучший игрок: Лука Модрич (Хорватия)

Канада – Марокко 1:2

Лучший игрок: Ашраф Хакими (Марокко)

Япония – Испания 2:1

Лучший игрок: Ао Танака (Япония)

Коста-Рика – Германия 2:4

Лучший игрок: Кай Хавертц (Германия)

Гана – Уругвай 0:2

Лучший игрок: Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)

Южная Корея – Португалия 2:1

Лучший игрок: Хван Хи Чхан (Южная Корея)

Сербия – Швейцария 2:3

Лучший игрок: Гранит Джака (Швейцария)

Камерун – Бразилия 1:0

Лучший игрок: Девис Эпасси (Камерун)

Нидерланды – США 3:1

Лучший игрок: Дензел Думфрис (Нидерланды)

Аргентина – Австралия 2:1

Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)

Франция – Польша 3:1

Лучший игрок: Килиан Мбаппе (Франция)

Англия – Сенегал 3:0

Лучший игрок: Харри Кейн (Англия)

Япония – Хорватия 1:1, серия пенальти – 1:3

Лучший игрок: Доминик Ливакович (Хорватия)

Бразилия – Южная Корея 4:1

Лучший игрок: Неймар (Бразилия)

Марокко – Испания 0:0, серия пенальти – 3:0

Лучший игрок: Яссин Буну (Марокко)

Португалия – Швейцария 6:1

Лучший игрок: Гонсалу Рамуш (Португалия)

Хорватия – Бразилия 1:1, серия пенальти — 4:2

Лучший игрок: Доминик Ливакович (Хорватия)

Нидерланды – Аргентина 2:2, серия пенальти — 3:4

Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)

Марокко – Португалия 1:0

Лучший игрок: Яссин Буну (Марокко)

Англия – Франция 1:2

Лучший игрок: Оливье Жиру (Франция)

Аргентина – Хорватия 3:0

Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)

Франция – Марокко 2:0

Лучший игрок: Антуан Гризманн (Франция)

Хорватия – Марокко 2:1

Лучший игрок: Йошко Гвардиол (Хорватия)

Аргентина – Франция 3:3, серия пенальти — 4:2

Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)

Фото: Gettyimages.ru/FIFA, Stuart Franklin; twitter.com/cpulisic_10; instagram.com/fifaworldcup; REUTERS/Kai Pfaffenbach