Полароид-хайлайты ЧМ-2022: давайте вспомним всех лучших игроков 64 матчей
Фото с одним футболистом нет – почему?
После каждой игры ЧМ-2022 определяли лучшего игрока матча, брали у него интервью, делали моментальное фото и выкладывали в соцсети ФИФА. Мы предлагаем посмотреть эти Polaroid-фотографии друг за другом, чтобы почувствовать ностальгию (уже!) о чемпионате мира.
Перед погружением в ретро – пара нюансов. Киллиан Мбаппе, Яссин Буну, Калиду Кулибали и некоторые другие игроки держали трофей задом наперед, чтобы скрыть надпись спонсора премии – Budweiser. L’Equipe писал, что Мбаппе не хочет рекламировать марку алкогольного напитка. Также француз принципиально не рекламирует фастфуд и азартные игры. Фотографии протестующих игроков можно отличить по белому фону стены со спонсорами, где тоже отсутствует Budweiser. Некоторые фотографии с перевернутым трофеем так и не были опубликованы в соцсетях ФИФА, но их можно найти в фотоагентстве Getty Images, где они выложены без фирменного Polaroid-стиля.
И последний нюанс – у одного из обладателей премии вообще нет послеигровой фотографии с призом. Не по причине отказа рекламировать алкоголь. На минутку можно представить себя в хардкорном квизе и попробовать догадаться, кто это. Ответ – внутри материала.
Катар – Эквадор 0:2
Лучший игрок: Эннер Валенсия (Эквадор)
Англия – Иран 6:2
Лучший игрок: Букайо Сака (Англия)
Сенегал – Нидерланды 0:2
Лучший игрок: Коди Гакпо (Нидерланды)
США – Уэльс 1:1
Лучший игрок: Гарет Бэйл (Уэльс)
Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
Лучший игрок: Мохаммед Аль-Овайс (Саудовская Аравия)
Дания – Тунис 0:0
Лучший игрок: Аисса Лаидуни (Тунис)
Мексика – Польша 0:0
Лучший игрок: Гильермо Очоа (Мексика)
Франция – Австралия 4:1
Лучший игрок: Килиан Мбаппе (Франция)
Марокко – Хорватия 0:0
Лучший игрок: Лука Модрич (Хорватия)
Германия – Япония 1:2
Лучший игрок: Суити Гонда (Япония)
Испания – Коста-Рика 7:0
Лучший игрок: Гави (Испания)
Бельгия – Канада 1:0
Лучший игрок: Кевин Де Брюйне (Бельгия)
Швейцария – Камерун 1:0
Лучший игрок: Ян Зоммер (Швейцария)
Уругвай – Южная Корея 0:0
Лучший игрок: Федерико Вальверде (Уругвай)
Португалия – Гана 3:2
Лучший игрок: Криштиану Роналду (Португалия)
Бразилия – Сербия 2:0
Лучший игрок: Ришарлисон (Бразилия)
Уэльс – Иран 0:2
Лучший игрок: Рузбех Чешми (Иран)
Катар – Сенегал 1:3
Лучший игрок: Булайе Диа (Сенегал)
Нидерланды – Эквадор 1:1
Лучший игрок: Френки Де Йонг (Нидерланды)
Англия – США 0:0
Лучший игрок: Кристиан Пулишич (США)
Тунис – Австралия 0:1
Лучший игрок: Митчелл Дьюк (Австралия)
Польша – Саудовская Аравия 2:0
Лучший игрок: Роберт Левандовски (Польша)
Франция – Дания 2:1
Лучший игрок: Килиан Мбаппе (Франция)
Аргентина – Мексика 2:0
Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)
Япония – Коста-Рика 0:1
Лучший игрок: Кейшер Фуллер (Коста-Рика)
Бельгия – Марокко 0:2
Лучший игрок: Хаким Зиеш (Марокко)
Хорватия – Канада 4:1
Лучший игрок: Андрей Крамарич (Хорватия)
Испания – Германия 1:1
Лучший игрок: Альваро Мората (Испания)
Камерун – Сербия 3:3
Лучший игрок: Венсан Абубакар (Камерун)
Южная Корея – Гана 2:3
Лучший игрок: Мохаммед Кудус (Гана)
Бразилия – Швейцария 1:0
Лучший игрок: Каземиро (Бразилия)
Португалия – Уругвай 2:0
Лучший игрок: Бруну Фернандеш (Португалия)
Эквадор – Сенегал 1:2
Лучший игрок: Калиду Кулибали (Сенегал)
Нидерланды – Катар 2:0
Лучший игрок: Дэви Классен (Нидерланды)
Уэльс – Англия 0:3
Лучший игрок: Маркус Рэшфорд (Англия)
Иран – США 0:1
Лучший игрок: Кристиан Пулишич (США)
А вот и правильный ответ нашего мини-квиза. Кристиан Пулишич получил травму, когда забивал победный гол в конце первого тайма. В перерыве его заменили и увезли в больницу на обследование. Победу в матче с Ираном и выход в плей-офф лидер американцев праздновал там.
Есть победители?
Австралия – Дания 1:0
Лучший игрок: Мэтью Лекки (Австралия)
Тунис – Франция 1:0
Лучший игрок: Вахби Хазри (Тунис)
Польша – Аргентина 0:2
Лучший игрок: Алексис Мак Аллистер (Аргентина)
Саудовская Аравия – Мексика 1:2
Лучший игрок: Луис Чавес (Мексика)
Хорватия – Бельгия 0:0
Лучший игрок: Лука Модрич (Хорватия)
Канада – Марокко 1:2
Лучший игрок: Ашраф Хакими (Марокко)
Япония – Испания 2:1
Лучший игрок: Ао Танака (Япония)
Коста-Рика – Германия 2:4
Лучший игрок: Кай Хавертц (Германия)
Гана – Уругвай 0:2
Лучший игрок: Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)
Южная Корея – Португалия 2:1
Лучший игрок: Хван Хи Чхан (Южная Корея)
Сербия – Швейцария 2:3
Лучший игрок: Гранит Джака (Швейцария)
Камерун – Бразилия 1:0
Лучший игрок: Девис Эпасси (Камерун)
Нидерланды – США 3:1
Лучший игрок: Дензел Думфрис (Нидерланды)
Аргентина – Австралия 2:1
Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)
Франция – Польша 3:1
Лучший игрок: Килиан Мбаппе (Франция)
Англия – Сенегал 3:0
Лучший игрок: Харри Кейн (Англия)
Япония – Хорватия 1:1, серия пенальти – 1:3
Лучший игрок: Доминик Ливакович (Хорватия)
Бразилия – Южная Корея 4:1
Лучший игрок: Неймар (Бразилия)
Марокко – Испания 0:0, серия пенальти – 3:0
Лучший игрок: Яссин Буну (Марокко)
Португалия – Швейцария 6:1
Лучший игрок: Гонсалу Рамуш (Португалия)
Хорватия – Бразилия 1:1, серия пенальти — 4:2
Лучший игрок: Доминик Ливакович (Хорватия)
Нидерланды – Аргентина 2:2, серия пенальти — 3:4
Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)
Марокко – Португалия 1:0
Лучший игрок: Яссин Буну (Марокко)
Англия – Франция 1:2
Лучший игрок: Оливье Жиру (Франция)
Аргентина – Хорватия 3:0
Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)
Франция – Марокко 2:0
Лучший игрок: Антуан Гризманн (Франция)
Хорватия – Марокко 2:1
Лучший игрок: Йошко Гвардиол (Хорватия)
Аргентина – Франция 3:3, серия пенальти — 4:2
Лучший игрок: Лионель Месси (Аргентина)
Сборные ЧМ от авторов Sports.ru: Месси, Мбаппе и Тео – у всех, есть голоса за Де Поля, Гакпо и даже Стоунза
Фото: Gettyimages.ru/FIFA, Stuart Franklin; twitter.com/cpulisic_10; instagram.com/fifaworldcup; REUTERS/Kai Pfaffenbach
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