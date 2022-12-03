ЧМ собрал много легенд и больших гостей: от Хабиба и Маска до Роналдиньо и Кака

На финале ЧМ-2022 собралась максимальная концентрация звезд футбола – бывших и нынешних.

Марко Матерацци, Франческо Тотти, Роберто Карлос и Кафу в одной ложе – смотрят, как Аргентина побеждает Францию. 16 лет назад Марко и Франческо были участниками такого же представления.

Президент Франции Эммануэль Макрон радовался и разочаровывался в президентской ложе.

Перед матчем он пообщался с экс-форвардом «ПСЖ» Златаном Ибрагимовичем – швед тоже приехал на финал.

Микс суперзвезд разных видов спорта (и Нассера Аль-Хелайфи, босса «ПСЖ»): Хавьер Пасторе (один из первых трансферов Нассера в Париже), Новак Джокович, Златан, Хабиб и Поль Погба.

Французский пилот «Альфа Таури» из «Формулы-1» Пьер Гасли и Джокович. Новак Джокович.

Даже недавно купивший твиттер Илон Маск приехал.

И оставил пару автографов.

На остальных матчах было не так густо со звездами – но их тоже хватало.

Вот Марсель Десайи выносит Кубок мира перед матчем открытия Катар – Эквадор. Единственный раз, когда катарцы были так близко к трофею.

Дэвид Бекхэм приезжал на матчи сборной Англии.

И не только: тут Дэвид в компании своего сына Круза, а также Луиша Фигу и Робби Кина на матче за третье место.

Тим Кэйхилл давал советы австралийцам на групповой стадии.

Алан Ширер, Жилберто Силва и Майка Ричардс как эксперты английского ТВ побывали на многих матчах. Например, на игре Бразилии и Сербии.

Кейсуке Хонда приезжал поболеть за сборную Японии.

Хавьер Дзанетти – за Аргентину. А Карлес Пуйоль – за своего друга Лео Месси.

Лотара Маттеуса заметили на игре Эквадора и Сенегала.

Кафу был на всех матчах бразильцев – начиная с группы.

Италия Алессандро Дель Пьеро до финального этапа ЧМ не добралась, поэтому приходилось ходить на другие матчи. Например, на 1/8 финала между Аргентиной и Австралией.

Уэсли Снейдер немного поднабрал и обзавелся бородой – но за сборную Нидерландов болел так, будто все еще играет за нее.

Джанни Инфантино пришел в ложу на игру Аргентины и Мексики и встретил там группу поддержки аргентинцев – Пабло Сабалету и Диего Симеоне.

Бастиан Швайнштайгер вспоминал лучшие годы в «Баварии» с Ивицей Оличем и Марио Манджукичем. Они оба были в штабе сборной Хорватии.

Серхио Агуэро был с Аргентиной весь плей-офф – вот он что-то объясняет Николасу Отаменди после победы над голландцами.

Роналдо и Кафу еще не знают, что вечер закончится для них грустно – Бразилия вылетит от Хорватии.

Роберто Карлос машет болельщикам на групповом этапе.

Глава комитета развития футбола Арсен Венгер смотрит вам в душу. А Пьерлуиджи Коллина думает, как объяснить количество добавленного времени.

В Японии хорошо помнят, что Маурисио Почеттино раскрыл Майю Йосиду – с его футболкой к нему пришла принцесса Такамадо.

Король Испании Филипп VI и улыбающийся Джанни Инфантино – скоро Испания на их глазах разобьет Коста-Рику 7:0.

Инфантино, Макрон и глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре на полуфинале с Марокко.

Президент Либерии Джордж Веа приехал посмотреть на игру своего сына Тимоти за сборную США против Ирана.

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри приезжал на матчи Аргентины. Нынешнему – Альберто Фернандесу – было не до этого, и других проблем в стране хватает.

Бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которую вы точно помните по ЧМ в России, вспоминает те славные деньки с Инфантино.

Действующий президент страны Зоран Миланович с женой тоже приезжали поболеть за сборную.

Ивент легенд ФИФА – Инфантино в компании Дзанетти, Кристиана Вьери и Христо Стоичкова. А столик-то зарезервирован!

Дель Пьеро, Кафу и Инфантино на матче легенд ФИФА.

Здесь же – снова Дзанетти, Роберто Карлос и Сабри Лямуши.

А тут засветились: Юрий Джоркаефф, Лямуши, Кларенс Зеедорф, Роберто Карлос, экс-игрок сборной Египта Ваэль Гома и Матерацци.

В другой команде – Деку, Жоан Джуру (что? да!), легенда «Болтона» Али Аль-Хабси и Хуссин Харджа, экс-игрок сборной Марокко.

И Мичела Сальгадо тоже тут заметили.

Джон Терри позирует с одним из рабочих (они тоже участвовали в матче).

Кафу и Дуэйн Де Росарио радуются голу.

Фирменный жест Кака – тоже после гола. А вам тоже кажется, что он все так же свеж, как и 15 лет назад?

Роналдиньо тоже заглянул в Катар. Надеемся, по нужному паспорту.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Paul Childs, Molly Darlington, Matthew Childs, Jennifer Lorenzini, Carl Recine, Ibraheem Al Omari, Hamad I Mohammed, Hannah Mckay, Annegret Hilse, Albert Gea, John Sibley, Marko Djurica; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Catherine Ivill, Dean Mouhtaropoulos, Stu Forster, Robert Cianflone, Carl Recine