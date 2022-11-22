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Вся красота групп ЧМ-2022: пассажир в сердце Месси, тот самый супергол Ришарлисона, Криштиану – просто пьет

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Катарский филиал любимой рубрики.

Красивейшие спортивные фотографии месяца – традиционная рубрика Sports.ru. На этот раз будет два материала: красота из Катара, куда прилетели сотни фотографов, а также красота со всего остального света.

17 ноября. Какой-то пассажир, наверняка сотрудник команды, выглядывает из окна самолета сборной Аргентины, только что прилетевшего в Катар – прямо из сердца Лео Месси.

REUTERS/Hannah Mckay 

20 ноября. Восточная сказка на открытии турнира.

Gettyimages.ru/Mohamed Farag

20 ноября. У Эквадора первый гол ЧМ и одно из самых запоминающихся празднований – в честь бывшего форварда сборной Кристиана Бенитеса, который в 2013-м умер в Катаре.

REUTERS/Dylan Martinez

20 ноября. Мигранты смотрят матч открытия в фан-зоне Дохи.

REUTERS

20 ноября. Тут тоже смотрят матч открытия, но атмосфера другая.

Gettyimages.ru/Stuart Franklin

21 ноября. Сенегальские фанаты в предыгровой темноте матча с Нидерландами.

East News/AP Photo/Petr David Josek

22 ноября. Салем Аль-Досари закручивает мяч в ворота Аргентины. Интрига в группе С тоже закручивается до предела с первого матча.

REUTERS/Hannah Mckay

22 ноября. Франция громит Австралию, а Оливье Жиру делит лидерство с Тьерри Анри в рейтинге лучших бомбардиров за историю сборной Франции.

Gettyimages.ru/Elsa

23 ноября. Суити Гонда в очередной раз спасает Японию в игре с Германией.

Gettyimages.ru/Stuart Franklin

23 ноября. Кай Хавертц замер на скамейке запасных и наблюдает, как Германия проигрывает важнейший матч на турнире.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

23 ноября. Стареющие бельгийцы не верят падению Ричи Ларейи из сборной Канады.

REUTERS/Molly Darlington

24 ноября. Ришарлисон забивает сербам красивейший гол турнира.

REUTERS/Amanda Perobelli

24 ноября. Вся Бразилия поздравляют Ришарлисона с суперголом. Изучаем прически.

REUTERS/Peter Cziborra

24 ноября. Лидера сборной Бразилии как обычно бьют. Здесь Неймар даже не касается земли.

REUTERS/Amanda Perobelli

24 ноября. Радость Криштиану Роналду после гола Гане. Лионель Месси тоже доволен.

REUTERS/Albert Gea

25 ноября. Фото Кирана Триппьера и Юнуса Мусы получилось ярче, чем сам матч Англии и США.

Gettyimages.ru/Elsa

25 ноября. Молитва у стадиона «Ахмед бин Али» перед матчем Ирана и Уэльса.

Gettyimages.ru/Catherine Ivill

26 ноября. Запомнившийся всем Эрве Ренар настраивает Абдулелу Аль-Малки на матч с Польшей.

REUTERS/Matthew Childs

26 ноября. Лидер Франции Килиан Мбаппе празднует гол Дании вместе с болельщиками.

Gettyimages.ru/Elsa

26 ноября. Красивый выход Аргентины и Мексики на большую игру. Впереди капитаны – Месси и Гуардадо.

Gettyimages.ru/Richard Heathcote

26 ноября. Гильермо Очоа в центре аргентино-мексиканской рубки.

East News/AP Photo/Hassan Ammar

27 ноября. Японец Итакура сдерживает Кэмпбелла из Коста-Рики. Как может.

REUTERS/Dylan Martinez

27 ноября. Глаза Тибо Куртуа сразу после первого гола Марокко. Он еще не знает, что с Бельгией случится дальше.

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

27 ноября. Глаза Йошко Гвардиола рассмотреть сложнее. Хорваты очень уверенно разбираются с Канадой.

REUTERS/Hannah Mckay

27 ноября. Дуэль Лероя Сане и Унаи Симона в сильнейшем по вывеске матче группового этапа. Германия против Испании.

Gettyimages.ru/Lars Baron

27 ноября. Тило Керер, кажется, не ожидал встречи с мячом.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

27 ноября. Это Берлин, где чемпионат мира по футболу впервые смотрят на рождественской ярмарке.

REUTERS/Lisi Niesner

28 ноября. Кореец Чжо Гю Сон в эффектной позе делает дубль в ворота сборной Ганы. И становится медиафеноменом.

East News/AP Photo/Lee Jin-man

28 ноября. Горе болельщика из Южной Кореи. В рубке с Ганой его команда проиграла.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

28 ноября. Признак величия номер 157 – десятки фотографов снимают, как Криштиану Роналду пьет воду.

REUTERS/Molly Darlington 

28 ноября. Уругвайские фанаты явно недовольны вторым голом Португалии.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

29 ноября. Аль-Хайдос и Ро-Ро против Блинда. Последний танец сборной Катара на турнире.

REUTERS/Albert Gea

29 ноября. Эквадорцы трагично переживают поражение сборной в матче за плей-офф с Сенегалом.

REUTERS/Santiago Arcos 

29 ноября. Гарет Бэйл по традиции настраивает команду на игру, стоя в центре круга.

East News/AP Photo/Thanassis Stavrakis

29 ноября. Дэнни Уорд безуспешно тянется за мячом, который запустил со штрафного Маркус Рэшфорд.

Gettyimages.ru/Hannah McKay – Pool

30 ноября. Проигравшая американцам сборная Ирана тяжело переживает вылет с турнира.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

30 ноября. Две легенды вместе на аргентинской трибуне.

Gettyimages.ru/Clive Brunskill

30 ноября. Аксель Дисаси из сборной Франции эпично пьет воду.

Gettyimages.ru/Clive Mason

30 ноября. Появление ноги тунисца Мохамеда Бен-Ромдана удивляет. Сборная Туниса примерно так пыталась протиснуться в плей-офф, но не удалось.

East News/AP Photo/Alessandra Tarantino

30 ноября. Мяч, пущенный австралийцем Мэтью Лекки, ускользает от Каспера Шмейхеля.

East News/François-Xavier MARIT / AFP

1 декабря. Падение, которое смотрится как финт. Это Софьян Буфаль из Марокко в игре с Канадой.

East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP

1 декабря. Вся боль вылетевшей Бельгии в глазах французского тренера Тьерри Анри, утешающего Тоби Алдервейрелда. Планшет лежит на поле, он больше не нужен.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1 декабря. Миллиметры, которые отправили Японию в плей-офф, а Германию домой. Каору Митома делает главное касание в карьере.

East News/AP Photo/Petr David Josek

2 декабря. Классический сюжет чемпионатов мира – японские болельщики убирают мусор и оставляют стадионы чистыми.

East News/AP Photo/Themba Hadebe

2 декабря. За яркой маской и разноцветным париком – грустные глаза. Сборная Ганы вылетает после поражения Уругваю.

REUTERS/John Sibley

2 декабря. А этот герой сбросил маску. Сон Хын Мин после драматичной победы над Португалией и выхода в 1/8 финала.

Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos

2 декабря. Замысловатые позы в матче за последнее место в плеф-офф: серб Никола Миленкович против швейцарца Бреэля Эмболо.

East News/AP Photo/Ricardo Mazalan

Дальше – плей-офф. Смотрим вместе!

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