Вся красота групп ЧМ-2022: пассажир в сердце Месси, тот самый супергол Ришарлисона, Криштиану – просто пьет
Катарский филиал любимой рубрики.
Красивейшие спортивные фотографии месяца – традиционная рубрика Sports.ru. На этот раз будет два материала: красота из Катара, куда прилетели сотни фотографов, а также красота со всего остального света.
17 ноября. Какой-то пассажир, наверняка сотрудник команды, выглядывает из окна самолета сборной Аргентины, только что прилетевшего в Катар – прямо из сердца Лео Месси.
20 ноября. Восточная сказка на открытии турнира.
20 ноября. У Эквадора первый гол ЧМ и одно из самых запоминающихся празднований – в честь бывшего форварда сборной Кристиана Бенитеса, который в 2013-м умер в Катаре.
20 ноября. Мигранты смотрят матч открытия в фан-зоне Дохи.
20 ноября. Тут тоже смотрят матч открытия, но атмосфера другая.
21 ноября. Сенегальские фанаты в предыгровой темноте матча с Нидерландами.
22 ноября. Салем Аль-Досари закручивает мяч в ворота Аргентины. Интрига в группе С тоже закручивается до предела с первого матча.
22 ноября. Франция громит Австралию, а Оливье Жиру делит лидерство с Тьерри Анри в рейтинге лучших бомбардиров за историю сборной Франции.
23 ноября. Суити Гонда в очередной раз спасает Японию в игре с Германией.
23 ноября. Кай Хавертц замер на скамейке запасных и наблюдает, как Германия проигрывает важнейший матч на турнире.
23 ноября. Стареющие бельгийцы не верят падению Ричи Ларейи из сборной Канады.
24 ноября. Ришарлисон забивает сербам красивейший гол турнира.
24 ноября. Вся Бразилия поздравляют Ришарлисона с суперголом. Изучаем прически.
24 ноября. Лидера сборной Бразилии как обычно бьют. Здесь Неймар даже не касается земли.
24 ноября. Радость Криштиану Роналду после гола Гане. Лионель Месси тоже доволен.
25 ноября. Фото Кирана Триппьера и Юнуса Мусы получилось ярче, чем сам матч Англии и США.
25 ноября. Молитва у стадиона «Ахмед бин Али» перед матчем Ирана и Уэльса.
26 ноября. Запомнившийся всем Эрве Ренар настраивает Абдулелу Аль-Малки на матч с Польшей.
26 ноября. Лидер Франции Килиан Мбаппе празднует гол Дании вместе с болельщиками.
26 ноября. Красивый выход Аргентины и Мексики на большую игру. Впереди капитаны – Месси и Гуардадо.
26 ноября. Гильермо Очоа в центре аргентино-мексиканской рубки.
27 ноября. Японец Итакура сдерживает Кэмпбелла из Коста-Рики. Как может.
27 ноября. Глаза Тибо Куртуа сразу после первого гола Марокко. Он еще не знает, что с Бельгией случится дальше.
27 ноября. Глаза Йошко Гвардиола рассмотреть сложнее. Хорваты очень уверенно разбираются с Канадой.
27 ноября. Дуэль Лероя Сане и Унаи Симона в сильнейшем по вывеске матче группового этапа. Германия против Испании.
27 ноября. Тило Керер, кажется, не ожидал встречи с мячом.
27 ноября. Это Берлин, где чемпионат мира по футболу впервые смотрят на рождественской ярмарке.
28 ноября. Кореец Чжо Гю Сон в эффектной позе делает дубль в ворота сборной Ганы. И становится медиафеноменом.
28 ноября. Горе болельщика из Южной Кореи. В рубке с Ганой его команда проиграла.
28 ноября. Признак величия номер 157 – десятки фотографов снимают, как Криштиану Роналду пьет воду.
28 ноября. Уругвайские фанаты явно недовольны вторым голом Португалии.
29 ноября. Аль-Хайдос и Ро-Ро против Блинда. Последний танец сборной Катара на турнире.
29 ноября. Эквадорцы трагично переживают поражение сборной в матче за плей-офф с Сенегалом.
29 ноября. Гарет Бэйл по традиции настраивает команду на игру, стоя в центре круга.
29 ноября. Дэнни Уорд безуспешно тянется за мячом, который запустил со штрафного Маркус Рэшфорд.
30 ноября. Проигравшая американцам сборная Ирана тяжело переживает вылет с турнира.
30 ноября. Две легенды вместе на аргентинской трибуне.
30 ноября. Аксель Дисаси из сборной Франции эпично пьет воду.
30 ноября. Появление ноги тунисца Мохамеда Бен-Ромдана удивляет. Сборная Туниса примерно так пыталась протиснуться в плей-офф, но не удалось.
30 ноября. Мяч, пущенный австралийцем Мэтью Лекки, ускользает от Каспера Шмейхеля.
1 декабря. Падение, которое смотрится как финт. Это Софьян Буфаль из Марокко в игре с Канадой.
1 декабря. Вся боль вылетевшей Бельгии в глазах французского тренера Тьерри Анри, утешающего Тоби Алдервейрелда. Планшет лежит на поле, он больше не нужен.
1 декабря. Миллиметры, которые отправили Японию в плей-офф, а Германию домой. Каору Митома делает главное касание в карьере.
2 декабря. Классический сюжет чемпионатов мира – японские болельщики убирают мусор и оставляют стадионы чистыми.
2 декабря. За яркой маской и разноцветным париком – грустные глаза. Сборная Ганы вылетает после поражения Уругваю.
2 декабря. А этот герой сбросил маску. Сон Хын Мин после драматичной победы над Португалией и выхода в 1/8 финала.
2 декабря. Замысловатые позы в матче за последнее место в плеф-офф: серб Никола Миленкович против швейцарца Бреэля Эмболо.
Дальше – плей-офф. Смотрим вместе!
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