Белая рубашка – главная любовь тренера Саудовской Аравии. Это стиль

Тренер Саудовской Аравии Эрве Ренар – один из главных творцов исторической победы над Аргентиной (2:1). Он был у поля в белой рубашке – и это главное суеверие в карьере Ренара.

Традиция зародилась в 2010-м: тогда Ренар был в голубой рубашке, но команда проиграла Камеруну.

«В следующей игре я надел белую рубашку – мы выиграли и заняли первое место в группе, – вспоминает тренер. – Конечно, с того момента я проиграл несколько матчей. Или даже не несколько. Но и выиграл я тоже много! Мне нравится такой стиль, но нужно сказать, что для этого должна быть хорошая погода. Когда я тренировал в Англии, в декабре особо не наденешь белую рубашку. Возможно, поэтому у меня там и не получилось!»

Иногда Эрве Ренар все-таки изменяет белой рубашке. Недавно Саудовская Аравия сыграла товарняк против хорватов (0:1) – там тренер был в черной футболке.

Но большую часть матчей Ренар проводит именно в белом. «Я выиграл два Кубка Африки в белой рубашке, вы хотите, чтобы я переоделся? Во время серии пенальти в финале-2015 между между Кот-д′Ивуаром и Ганой мы пропустили 2 мяча, но затем отыгрались и победили. Я слишком суеверен, это не изменить», – говорит тренер.

Порой Ренар надевает что-то сверху – это 2019-й и матч Кубка Персидского залива против Кувейта.

А это еще 2010-й – тогда он тренировал Анголу.

На ЧМ-2018 Ренар руководил Марокко – и тоже был в белой рубашке.

На клубном уровне – та же история. В 2015-м он работал в «Лилле».

Просто обожает!

Может, дело не в рубашке, а в белом цвете?

В мае он показался в черном – и шутливо подписал фотографию в твиттере: «Сегодня без белой рубашки».

Таким будет в хайлайтах матча с Аргентиной, которые саудовцы будут пересматривать еще через много лет.

Белая рубашка не подвела!

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Pete Norton, Clive Brunskill, Bob Levey; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; REUTERS/Ahmed Yosri; twitter.com/herve_renard_hr; esquireme.com