Белая рубашка – главная любовь тренера Саудовской Аравии. Это стиль
Тренер Саудовской Аравии Эрве Ренар – один из главных творцов исторической победы над Аргентиной (2:1). Он был у поля в белой рубашке – и это главное суеверие в карьере Ренара.
Традиция зародилась в 2010-м: тогда Ренар был в голубой рубашке, но команда проиграла Камеруну.
«В следующей игре я надел белую рубашку – мы выиграли и заняли первое место в группе, – вспоминает тренер. – Конечно, с того момента я проиграл несколько матчей. Или даже не несколько. Но и выиграл я тоже много! Мне нравится такой стиль, но нужно сказать, что для этого должна быть хорошая погода. Когда я тренировал в Англии, в декабре особо не наденешь белую рубашку. Возможно, поэтому у меня там и не получилось!»
Иногда Эрве Ренар все-таки изменяет белой рубашке. Недавно Саудовская Аравия сыграла товарняк против хорватов (0:1) – там тренер был в черной футболке.
Но большую часть матчей Ренар проводит именно в белом. «Я выиграл два Кубка Африки в белой рубашке, вы хотите, чтобы я переоделся? Во время серии пенальти в финале-2015 между между Кот-д′Ивуаром и Ганой мы пропустили 2 мяча, но затем отыгрались и победили. Я слишком суеверен, это не изменить», – говорит тренер.
Порой Ренар надевает что-то сверху – это 2019-й и матч Кубка Персидского залива против Кувейта.
А это еще 2010-й – тогда он тренировал Анголу.
На ЧМ-2018 Ренар руководил Марокко – и тоже был в белой рубашке.
На клубном уровне – та же история. В 2015-м он работал в «Лилле».
Просто обожает!
Может, дело не в рубашке, а в белом цвете?
В мае он показался в черном – и шутливо подписал фотографию в твиттере: «Сегодня без белой рубашки».
Таким будет в хайлайтах матча с Аргентиной, которые саудовцы будут пересматривать еще через много лет.
Белая рубашка не подвела!
Саудовская Аравия – мегасенсация! Что о ней нужно знать?
Состав Аргентины в 25 раз дороже, чем у Саудовской Аравии. Не помогло – победный гол у парня за €1,8М
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Pete Norton, Clive Brunskill, Bob Levey; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; REUTERS/Ahmed Yosri; twitter.com/herve_renard_hr; esquireme.com
Комментарии