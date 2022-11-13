Фанаты Сенегала – пока ярчайший феномен ЧМ. Барабаны, танцы и очень много веселья

Фанаты сборной Сенегала – гарант пестрой красоты на больших турнирах. Мы помним их и на ЧМ-2018: сборная играла в Москве, Екатеринбурге и Самаре. Теперь они украшают стадионы Катара.

Да и ездить никуда не надо – Сенегал все три матча проведет в Дохе.

Этих болельщиков наверняка запомнят.

За неделю до старта ЧМ-2022 корреспонденты сайта sportnewsafrica.com поспрашивали сенегальцев, что вообще происходит в их стране перед турниром. За полгода до этого сборная уже осчастливила весь Сенегал победой на Кубке Африки.

Конечно, максимальный ажиотаж. Верят в нумерологию – цифра «2» приносит счастье: в 1992-м страна принимала Кубок Африки, в 2002-м – здорово выступила на своем первом ЧМ, в 2012-м в стране был выбран новый президент, который и сейчас управляет ей, а в 2022-м – победа на Кубке Африки. Может, что-то зацепят и на ЧМ?

Сенегальцы тогда тоже праздновали очень громко. «Трубы, барабаны, фейерверки, импровизированный карнавал музыки и хаоса до поздней ночи», – рассказывала о Дакаре для National Geographic журналистка Эмма Грегг.

Сейчас даже травма Садьо Мане фанатов не пугает: все равно Сенегал – лучшая команда Африки, а отсутствие лидера может стать дополнительной мотивацией для других игроков. Болельщики в любом случае поехали в Катар. А один из них летел из Парижа и спал в мечети в Стамбуле, пока ждал следующий рейс. «Это того стоило», – рассказывал он The Star.

Кстати, именно фанаты сборной Сенегала вместе с японцами были номинированы на звание лучших болельщиков в 2018 году. Они бережно убрали мусор за собой на матчах ЧМ-2018. Правда, награду от ФИФА не получили, но проиграли только перуанцам.

В самой же России сенегальцы не обошлись без барабанов. Например, широко разошлась фотография фаната с ним на улице Екатеринбурга перед игрой с Японией.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин очень часто упоминал фанатов во время игры против Нидерландов (0:2). Даже в ТВ-трансляцию пробивались музыкальные инструменты. Хотя голландцев на трибунах, как пишет Daily Mail, было побольше.

Яку Мбайе рассказывал ABC, что игра на барабанах – это лучший вариант выразить эмоции. Чтобы научиться играть на них, не нужно ходить в какую-либо школу. В каждой семье можно уметь это делать чуть ли не с младенчества. Существуют разные виды барабанов: например, неунде, тхиол, джембе, калабас и рити.

«Мы не можем ничего праздновать без барабанов», – уверен Мбайе. Сенегальцы еще отпразднуют, но не в этот раз.

Но все старались как могли. И сборная, и их классные фанаты.

Фото: globallookpress.com/Federico Gambarini/dpa, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, imago-images.de; REUTERS/Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Matthias Hangst/