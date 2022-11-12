🇫🇷 Вспоминаем ЧМ-1998: Зидан – герой нации, Бекхэма все ненавидят, Хорватия в шаге от финала

Sports.ru запускает цикл фоторассказов о чемпионатах мира. До стартового свистка в матче Катара и Эквадора выйдет 6 серий – о каждом турнире в период с 1998-го по 2018-й. У нас хватает поводов считать именно эти ЧМ современными: привычный формат в 32 команды, телевизионная картинка (многие из нас все видели в прямом эфире), хорошо знакомые истории и фигуры.

Первый эпизод – о последнем турнире XX века, чемпионате мира во Франции 🇫🇷

Франция приняла ЧМ во второй раз после 1938-го – спустя 60 лет. Французская заявка обошла Марокко (12:7 по итогам голосования в ФИФА). Африке придется подождать еще 12 лет.

Для футбола чемпионат мира-1998 был важным рубежом – именно здесь наметились очертания нашего любимого шоу. ЧМ впервые получил классические 32 участника (в 1994-м было 24 команды). Также вводились 3 замены, а подкаты сзади запрещались.

Из не прошедших проверку временем новинок самым зрелищным был «Золотой гол» – когда забитый в экстра-тайме мяч означал моментальный проигрыш для пропустивших. Правило уже работало на Евро-1996 и продержалось до 2004 года.

Франция готовилась к большому карнавалу. Знаковое поп-культурное свидетельство – трехцветная футболка сборной (разумеется, с 10-м номером), в которой самый известный таксист мира Даниэль издевался над скоростью и выдержкой пассажиров. Фильм «Такси» вышел весной 1998-го.

Подбросить до приятных воспоминаний? Не проблема, но лучше пристегнитесь.

Групповой этап: крах Испании, Матч мира и те самые 5:0 Аргентины и Ямайки

Испанский футбол покорит планету в новом тысячелетии. В 1998-м же в это верилось с трудом. Команда Йерро, Луиса Энрике и Рауля провалилась в группе с Нигерией, Парагваем и Болгарией и осталась без плей-офф.

Фатальным оказался проигрыш яркой Нигерии в первом туре – 2:3. Испанцы вели 2:1, когда ошибся вратарь-легенда Субисаррета – Андони закинул мяч в сетку после прострела Амунике.

Затем Испания сыграла 0:0 с Парагваем. Разгром Болгарии 6:1 в последнем туре был бесполезным. Испанцы понимали это и плакали от обиды, забивая гол за голом болгарам.

А это группа E. В матче Южной Кореи и Мексики состоялась мировая премьера финта «куатеменья». Его создатель – звезда мексиканцев Куаутемок Бланко – обставил трюк так: дождался двух соперников на левом фланге, зажал мяч между ног и прыгнул с ним между защитниками.

Во втором туре Франция Эме Жаке расправилась с Саудовской Аравией – 4:0. Хозяевам помогло быстрое удаление у саудовцев (уже на 19-й минуте), но больше обсуждений и переживаний вызвала другая красная карточка – надежде французов Зинедину Зидану. Будущий герой финала намеренно наступил шипами на бедро Фуада Амина.

Срыв Зидана стоил двухматчевой дисквалификации – на последнюю игру группы и 1/8.

4 июня 1998-го прошел самый политически накачанный матч в истории чемпионатов мира: в группе F пересеклись сборные США и Ирана. Иранцы победили 2:1. Главное случилось перед игрой: Али Даеи и его партнеры вручили американцам белые цветы – символ мира.

Обе команды не вышли в плей-офф, пропустив вперед Германию и Югославию.

Аргентина – Ямайка – 5:0. Матч, после которого солнце зашло за тучи. Больнее волн в тот день бил лишь Габриэль Батиститута – Батигол сделал хет-трик.

Сборная Бразилия решила свои дела за два первых тура (2:1 с Шотландией и 3:0 с Марокко). Внезапные 1:2 от норвежцев уже ничем не грозили, но сценарий получился шокирующим – игру перевернули поздние голы Туре-Андре Флу и Хьетиля Рекдаля. Для действующих чемпионов мира это было первое поражение на групповой стадии за 32 года.

Обыграв Англию (2:1), Румыния гарантировала плей-офф. После этого на заключительный матч с Тунисом румыны всей командой покрасились в белый. Из стартового состава не поддержал акцию лишь вратарь Богдан Стеля – он был лысым.

Таким был групповой этап:

Плей-офф: Франция продирается к финалу, Бергкамп поражает Аргентину эстетикой, все ненавидят Бекхэма

В 1/8 без Зидана Франция уперлась в Парагвай Чилаверта и забила лишь на 114-й минуте. Это был первый из четырех «золотых» голов на чемпионатах мира. Автором стал Лоран Блан.

Гораздо лучше в памяти с того матча отложился ритуал Блана и Бартеза – поцелуй в лысину.

Они делали так уже 5 лет, но обычно все проходило в раздевалке, а теперь попало на камеры. Изначально Лоран просто здоровался с другом: «Удача здесь ни при чем – когда-то я при встрече поцеловал его. И мне так понравилось, что я повторял это раз за разом».

Но это спорт, здесь уважают суеверия. Когда Франция готовилась к финалу без дисквалифицированного Блана, всю страну нервировал вопрос: кто же поцелует Бартеза? Как тогда победить Бразилию? Выход нашли: перед матчем это сделал президент Жак Ширак.

А пока отмотаем чуть назад, на четвертьфинал с Италией. Зидан уже вернулся, но Франция будто подтверждала заголовки L’Équipe: «Эта сборная обречена на провал, а тренер – на забвение» и «Где нападающие? Франция умеет забивать?».

0:0. Серия пенальти.

Баджо пошел бить первым и справился, не испугавшись призрака Пасадены-94. Не повезло Луиджи ди Бьяджо – полузащитник сотряс перекладину последним ударом и обеспечил Италии третий подряд вылет с ЧМ по пенальти.

В звездной гонке Баджо и Алессандро Дель Пьеро за место в старте так и не нашлось победителя.

30 июня Англия и Аргентина выдали матч, глобально повлиявший на карьеры Дэвида Бекхэма и вундеркинда из «Ливерпуля» Майкла Оуэна.

18-летний Оуэн высказался первым: нападающий пробросил мяч в центре поля, пронесся мимо защитников аргентинцев и пробил в верхний угол ворот Карлоса Роа. Один из лучших индивидуальных голов в истории ЧМ? Даже не обсуждается.

А потом Бекхэм пнул ногой Диего Симеоне. Это было зря.

Красная в руках судьи Кима Милтона Нильсена стала для Дэвида пропуском в личный ад.

Англия вылетела по пенальти, но о промазавших Инсе и Бэтти никто не говорил. У болельщиков было занятие поинтереснее – ненависть к Бэксу.

The Mirror выдал заголовок «10 львов и один глупый мальчик», а The Sun выпустил изображение мишени для дартса с фотографией юного Бекхэма. «Еще злитесь? Выместите ярость на нашей мишени с Дэвидом Бекхэмом».

Постоянные клиенты паба The pleasant pheasant на юге-востоке Лондона фанатели от Бекхэма и перед ЧМ-1998 купили его манекен. После турнира настроение изменилось: манекен стоимостью 400 фунтов повесили на ближайшем фонарном столбе.

«Они просто делают то, чего хочет каждый в Англии», – оправдывался владелец паба.

Баптистская церковь в Манчестере разместила перед входом большую табличку: «Бог прощает всех, даже Дэвида Бекхэма». Мелочи вроде писем и звонков с угрозами сопровождали его каждый день. Однажды Дэвид открыл конверт, в котором лежала пуля.

Но Дэвид справился и с этим.

Аргентина до Кубка тоже не добралась, сойдя с дистанции в четвертьфинале с Голландией Хиддинка.

Просто у «оранье» был Деннис Бергкамп.

Озвучка с неистовым голландским комментатором обязана стать вашей любимой версией шедевра Денниса.

Хорватия, заехав на первый самостоятельный ЧМ (в компании остальных дебютантов – Японии, Ямайки и ЮАР), завоевала сердца и бронзовые медали. Ради этого балканцы в 1/4 сокрушили Германию – 3:0.

Игравший за «Реал» Давор Шукер забил 6 раз и взял приз лучшему бомбардиру.

Настало время решающих матчей.

В полуфинале с Бразилией голландцы спаслись на 87-й (забил Клюйверт), но привычно дрогнули в серии пенальти. С давлением не справились Филлип Коку и Роналд де Бур. Эх.

В другом полуфинале на дерзкую Хорватию нарвалась Франция. Хозяева пропустили первыми (снова Шукер!), но быстро отыгрались – сравнял Тюрам, который результативно ошибся перед этим. На 70-й минуте защитник снова забил – 2:1.

Больше за сборную Тюрам не забивал.

Финал: Зидан – герой нации. Но что случилось с Роналдо?

12 июля 1998-го, Сен-Дени, «Стад де Франс». Страна на грани помешательства: по телевизору все ведущие – в футболках сборной. В национальный триколор раскрасили даже руки полицейских.

От мечты Францию отделял матч с 4-кратными чемпионами мира – сборной Бразилии, в нападении которой блистали Ривалдо, Бебето и, конечно же, Роналдо.

Но стоп. Где же Роналдо?!

Феномена не было в заявке – вместо него значился Эдмундо. Что, черт возьми, происходит?

Роналдо все же сыграл – в протокол его внесли за полчаса до начала. Но он был сам не свой и не спас больную футболом страну от крушения.

Sports.ru восстанавливал загадочные события того дня:

«12 июля после обеда Роналдо из-за разрыва с подругой в опустошении валялся на кровати в номере, который делил с Роберто Карлосом. Феномен щелкал каналы и остановился на «Формуле-1». На экране не происходило ничего интересного, и он начал засыпать, а через несколько минут тело забилось дикой дрожью. Карлос вскочил и позвал на помощь. Из соседнего номера мгновенно прибежал Сесар Сампайо. Увидев, что Роналдо плохо, он перевернул его на бок и рукой вытащил почти запавший язык.

«Я проснулся – и будто ничего не было», – вспоминал Роналдо. Его под контролем командного доктора Лидио экстренно отвезли в клинику с пульсом 18 ударов в минуту (по словам президента итальянского сообщества кардиологов Бруно Чару, это означает, что в какой-то момент сердце бразильца переставало биться). Врачи, опираясь на показания Роберто Карлоса, поставили диагноз – эпилепсия. Роналдо ввели мощную дозу гарденала и уже через несколько часов отпустили в расположение сборной.

Позже Чару исследовал историю болезни Роналдо и сказал, что врачи ошиблись: «Все признаки указывают на то, что бразилец перенес сердечный приступ и мог умереть от гарденала, который показан только во время эпилептических припадков. К тому же этот препарат затормаживает мозговую активность и относительно медленно всасывается, так что пик его действия наступает через два часа после приема». Роналдо госпитализировали в 15.00, на «Стад де Франс» он появился около 20.00, а через час уже вышел на поле».

***

В момент персональной трагедии Роналдо на первый план вышел будущий одноклубник по «галактическому» «Реалу» – Зидан. Перед перерывом Зинедин забил Таффарелу два одинаковых мяча после угловых.

Последние надежды Бразилии (а они как будто воскресли после удаления Десайи) добил на 93-й минуте Эммануэль Пети, убежавший в контратаку. Это 3:0. И это конец.

Франция – новый чемпион мира! Однажды Дидье Дешам повторит этот счастливый момент.

Через 4 года Роналдо будет здоров в день финала, и эмоции бразильцев будут совсем другими.

Франция стала шестой сборной, победившей на домашнем ЧМ. Прежде такое получилось у Уругвая, Италии, Англии, Западной Германии и Аргентины.

Vive la France! Елисейские Поля утонули в общем счастье.

Следующая остановка – Япония и Южная Корея. Первый чемпионат мира XXI века, который вот-вот наступит.

Фото: East News/Frank PERRY / AFP, GERARD CERLES / AFP, Toshifumi KITAMURA / AFP, DANIEL GARCIA / AFP, ERIC FEFERBERG / AFP, PHILIPPE HUGUEN / AFP, Jack GUEZ / AFP, PATRICK HERTZOG / AFP, ANTONIO SCORZA / AFP, DANIEL GARCIA / AFP, ACHIM SCHEIDEMANN / DPA / dpa Picture-Alliance, BORIS HORVAT / AFP, AP Photo/Denis Doyle, GERARD JULIEN / AFP; Gettyimages.ru/Lutz Bongarts, Mark Leech, Alexander Hassenstein/Bongarts, Doug Pensinger /Allsport, Ross Kinnaird /Allsport; The Sun/News Group Newspapers Ltd; imdb.com; globallookpress.com/SVEN SIMON/picture-alliance