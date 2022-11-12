Фото года
Блог

🇫🇷 Вспоминаем ЧМ-1998: Зидан – герой нации, Бекхэма все ненавидят, Хорватия в шаге от финала

Роналдо Роналдо
Фабьен Бартез
сборная Норвегии по футболу сборная Норвегии по футболу
Туре-Андре Флу
Габриэль Батистута Габриэль Батистута
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
ЧМ-1998
сборная Ямайки по футболу сборная Ямайки по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Деннис Бергкамп Деннис Бергкамп
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Давор Шукер Давор Шукер
Лоран Блан Лоран Блан
Хьетиль Рекдаль
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Роберто Баджо Роберто Баджо
Куаутемок Бланко Куаутемок Бланко
Сборная Нигерии по футболу Сборная Нигерии по футболу
Андони Субисаррета Андони Субисаррета
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
сборная США по футболу сборная США по футболу
Футбол Футбол

Sports.ru запускает цикл фоторассказов о чемпионатах мира. До стартового свистка в матче Катара и Эквадора выйдет 6 серий – о каждом турнире в период с 1998-го по 2018-й. У нас хватает поводов считать именно эти ЧМ современными: привычный формат в 32 команды, телевизионная картинка (многие из нас все видели в прямом эфире), хорошо знакомые истории и фигуры.

Первый эпизод – о последнем турнире XX века, чемпионате мира во Франции 🇫🇷

Франция приняла ЧМ во второй раз после 1938-го – спустя 60 лет. Французская заявка обошла Марокко (12:7 по итогам голосования в ФИФА). Африке придется подождать еще 12 лет. 

Для футбола чемпионат мира-1998 был важным рубежом – именно здесь наметились очертания нашего любимого шоу. ЧМ впервые получил классические 32 участника (в 1994-м было 24 команды). Также вводились 3 замены, а подкаты сзади запрещались. 

Из не прошедших проверку временем новинок самым зрелищным был «Золотой гол» – когда забитый в экстра-тайме мяч означал моментальный проигрыш для пропустивших. Правило уже работало на Евро-1996 и продержалось до 2004 года.

Франция готовилась к большому карнавалу. Знаковое поп-культурное свидетельство – трехцветная футболка сборной (разумеется, с 10-м номером), в которой самый известный таксист мира Даниэль издевался над скоростью и выдержкой пассажиров. Фильм «Такси» вышел весной 1998-го.

Подбросить до приятных воспоминаний? Не проблема, но лучше пристегнитесь. 

Групповой этап: крах Испании, Матч мира и те самые 5:0 Аргентины и Ямайки

Испанский футбол покорит планету в новом тысячелетии. В 1998-м же в это верилось с трудом. Команда Йерро, Луиса Энрике и Рауля провалилась в группе с Нигерией, Парагваем и Болгарией и осталась без плей-офф.

Фатальным оказался проигрыш яркой Нигерии в первом туре – 2:3. Испанцы вели 2:1, когда ошибся вратарь-легенда Субисаррета – Андони закинул мяч в сетку после прострела Амунике. 

Затем Испания сыграла 0:0 с Парагваем. Разгром Болгарии 6:1 в последнем туре был бесполезным. Испанцы понимали это и плакали от обиды, забивая гол за голом болгарам. 

А это группа E. В матче Южной Кореи и Мексики состоялась мировая премьера финта «куатеменья». Его создатель – звезда мексиканцев Куаутемок Бланко – обставил трюк так: дождался двух соперников на левом фланге, зажал мяч между ног и прыгнул с ним между защитниками. 

Во втором туре Франция Эме Жаке расправилась с Саудовской Аравией – 4:0. Хозяевам помогло быстрое удаление у саудовцев (уже на 19-й минуте), но больше обсуждений и переживаний вызвала другая красная карточка – надежде французов Зинедину Зидану. Будущий герой финала намеренно наступил шипами на бедро Фуада Амина.

Срыв Зидана стоил двухматчевой дисквалификации – на последнюю игру группы и 1/8. 

4 июня 1998-го прошел самый политически накачанный матч в истории чемпионатов мира: в группе F пересеклись сборные США и Ирана. Иранцы победили 2:1. Главное случилось перед игрой: Али Даеи и его партнеры вручили американцам белые цветы – символ мира.

Обе команды не вышли в плей-офф, пропустив вперед Германию и Югославию.

США и Иран могут провести на ЧМ матч мира. Страны разорвали дипотношения 40 лет назад

Аргентина – Ямайка – 5:0. Матч, после которого солнце зашло за тучи. Больнее волн в тот день бил лишь Габриэль Батиститута – Батигол сделал хет-трик.  

Сборная Бразилия решила свои дела за два первых тура (2:1 с Шотландией и 3:0 с Марокко). Внезапные 1:2 от норвежцев уже ничем не грозили, но сценарий получился шокирующим – игру перевернули поздние голы Туре-Андре Флу и Хьетиля Рекдаля. Для действующих чемпионов мира это было первое поражение на групповой стадии за 32 года. 

Обыграв Англию (2:1), Румыния гарантировала плей-офф. После этого на заключительный матч с Тунисом румыны всей командой покрасились в белый. Из стартового состава не поддержал акцию лишь вратарь Богдан Стеля – он был лысым. 

Таким был групповой этап:

Плей-офф: Франция продирается к финалу, Бергкамп поражает Аргентину эстетикой, все ненавидят Бекхэма

В 1/8 без Зидана Франция уперлась в Парагвай Чилаверта и забила лишь на 114-й минуте. Это был первый из четырех «золотых» голов на чемпионатах мира. Автором стал Лоран Блан. 

Гораздо лучше в памяти с того матча отложился ритуал Блана и Бартеза – поцелуй в лысину. 

Они делали так уже 5 лет, но обычно все проходило в раздевалке, а теперь попало на камеры. Изначально Лоран просто здоровался с другом: «Удача здесь ни при чем – когда-то я при встрече поцеловал его. И мне так понравилось, что я повторял это раз за разом».  

Но это спорт, здесь уважают суеверия. Когда Франция готовилась к финалу без дисквалифицированного Блана, всю страну нервировал вопрос: кто же поцелует Бартеза? Как тогда победить Бразилию? Выход нашли: перед матчем это сделал президент Жак Ширак.

История незабываемого поцелуя Блана в лысину Бартеза

А пока отмотаем чуть назад, на четвертьфинал с Италией. Зидан уже вернулся, но Франция будто подтверждала заголовки L’Équipe: «Эта сборная обречена на провал, а тренер – на забвение» и «Где нападающие? Франция умеет забивать?». 

0:0. Серия пенальти. 

Баджо пошел бить первым и справился, не испугавшись призрака Пасадены-94. Не повезло Луиджи ди Бьяджо – полузащитник сотряс перекладину последним ударом и обеспечил Италии третий подряд вылет с ЧМ по пенальти. 

В звездной гонке Баджо и Алессандро Дель Пьеро за место в старте так и не нашлось победителя. 

30 июня Англия и Аргентина выдали матч, глобально повлиявший на карьеры Дэвида Бекхэма и вундеркинда из «Ливерпуля» Майкла Оуэна.

18-летний Оуэн высказался первым: нападающий пробросил мяч в центре поля, пронесся мимо защитников аргентинцев и пробил в верхний угол ворот Карлоса Роа. Один из лучших индивидуальных голов в истории ЧМ? Даже не обсуждается. 

А потом Бекхэм пнул ногой Диего Симеоне. Это было зря.

Красная в руках судьи Кима Милтона Нильсена стала для Дэвида пропуском в личный ад.

Англия вылетела по пенальти, но о промазавших Инсе и Бэтти никто не говорил. У болельщиков было занятие поинтереснее – ненависть к Бэксу.

The Mirror выдал заголовок «10 львов и один глупый мальчик», а The Sun выпустил изображение мишени для дартса с фотографией юного Бекхэма. «Еще злитесь? Выместите ярость на нашей мишени с Дэвидом Бекхэмом».

Постоянные клиенты паба The pleasant pheasant на юге-востоке Лондона фанатели от Бекхэма и перед ЧМ-1998 купили его манекен. После турнира настроение изменилось: манекен стоимостью 400 фунтов повесили на ближайшем фонарном столбе.

«Они просто делают то, чего хочет каждый в Англии», – оправдывался владелец паба.

Баптистская церковь в Манчестере разместила перед входом большую табличку: «Бог прощает всех, даже Дэвида Бекхэма». Мелочи вроде писем и звонков с угрозами сопровождали его каждый день. Однажды Дэвид открыл конверт, в котором лежала пуля.

Но Дэвид справился и с этим.

Худший год в карьере Бекхэма: повешенное чучело, письмо с пулей и пожелания умереть от рака 

Аргентина до Кубка тоже не добралась, сойдя с дистанции в четвертьфинале с Голландией Хиддинка.

Просто у «оранье» был Деннис Бергкамп.

Озвучка с неистовым голландским комментатором обязана стать вашей любимой версией шедевра Денниса.

Хорватия, заехав на первый самостоятельный ЧМ (в компании остальных дебютантов – Японии, Ямайки и ЮАР), завоевала сердца и бронзовые медали. Ради этого балканцы в 1/4 сокрушили Германию – 3:0. 

Игравший за «Реал» Давор Шукер забил 6 раз и взял приз лучшему бомбардиру. 

Настало время решающих матчей. 

В полуфинале с Бразилией голландцы спаслись на 87-й (забил Клюйверт), но привычно дрогнули в серии пенальти. С давлением не справились Филлип Коку и Роналд де Бур. Эх.

Великие матчи, которые хочется пересмотреть: Бразилия – Нидерланды на ЧМ-1998

В другом полуфинале на дерзкую Хорватию нарвалась Франция. Хозяева пропустили первыми (снова Шукер!), но быстро отыгрались – сравнял Тюрам, который результативно ошибся перед этим. На 70-й минуте защитник снова забил – 2:1. 

Больше за сборную Тюрам не забивал.

Финал: Зидан – герой нации. Но что случилось с Роналдо?

12 июля 1998-го, Сен-Дени, «Стад де Франс». Страна на грани помешательства: по телевизору все ведущие – в футболках сборной. В национальный триколор раскрасили даже руки полицейских. 

От мечты Францию отделял матч с 4-кратными чемпионами мира – сборной Бразилии, в нападении которой блистали Ривалдо, Бебето и, конечно же, Роналдо.

Но стоп. Где же Роналдо?!

Феномена не было в заявке – вместо него значился Эдмундо. Что, черт возьми, происходит?

Роналдо все же сыграл – в протокол его внесли за полчаса до начала. Но он был сам не свой и не спас больную футболом страну от крушения.

Sports.ru восстанавливал загадочные события того дня:

«12 июля после обеда Роналдо из-за разрыва с подругой в опустошении валялся на кровати в номере, который делил с Роберто Карлосом. Феномен щелкал каналы и остановился на «Формуле-1». На экране не происходило ничего интересного, и он начал засыпать, а через несколько минут тело забилось дикой дрожью. Карлос вскочил и позвал на помощь. Из соседнего номера мгновенно прибежал Сесар Сампайо. Увидев, что Роналдо плохо, он перевернул его на бок и рукой вытащил почти запавший язык. 

«Я проснулся – и будто ничего не было», – вспоминал Роналдо. Его под контролем командного доктора Лидио экстренно отвезли в клинику с пульсом 18 ударов в минуту (по словам президента итальянского сообщества кардиологов Бруно Чару, это означает, что в какой-то момент сердце бразильца переставало биться). Врачи, опираясь на показания Роберто Карлоса, поставили диагноз – эпилепсия. Роналдо ввели мощную дозу гарденала и уже через несколько часов отпустили в расположение сборной. 

Позже Чару исследовал историю болезни Роналдо и сказал, что врачи ошиблись: «Все признаки указывают на то, что бразилец перенес сердечный приступ и мог умереть от гарденала, который показан только во время эпилептических припадков. К тому же этот препарат затормаживает мозговую активность и относительно медленно всасывается, так что пик его действия наступает через два часа после приема». Роналдо госпитализировали в 15.00, на «Стад де Франс» он появился около 20.00, а через час уже вышел на поле».

***  

В момент персональной трагедии Роналдо на первый план вышел будущий одноклубник по «галактическому» «Реалу» – Зидан. Перед перерывом Зинедин забил Таффарелу два одинаковых мяча после угловых. 

Последние надежды Бразилии (а они как будто воскресли после удаления Десайи) добил на 93-й минуте Эммануэль Пети, убежавший в контратаку. Это 3:0. И это конец.

Франция – новый чемпион мира! Однажды Дидье Дешам повторит этот счастливый момент.

Через 4 года Роналдо будет здоров в день финала, и эмоции бразильцев будут совсем другими.

Франция стала шестой сборной, победившей на домашнем ЧМ. Прежде такое получилось у Уругвая, Италии, Англии, Западной Германии и Аргентины.

Vive la France! Елисейские Поля утонули в общем счастье.

Следующая остановка – Япония и Южная Корея. Первый чемпионат мира XXI века, который вот-вот наступит. 

Фото: East News/Frank PERRY / AFP, GERARD CERLES / AFP, Toshifumi KITAMURA / AFP, DANIEL GARCIA / AFP, ERIC FEFERBERG / AFP, PHILIPPE HUGUEN / AFP, Jack GUEZ / AFP, PATRICK HERTZOG / AFP, ANTONIO SCORZA / AFP, DANIEL GARCIA / AFP, ACHIM SCHEIDEMANN / DPA / dpa Picture-Alliance, BORIS HORVAT / AFP, AP Photo/Denis Doyle, GERARD JULIEN / AFP; Gettyimages.ru/Lutz Bongarts, Mark Leech, Alexander Hassenstein/Bongarts, Doug Pensinger /Allsport, Ross Kinnaird /Allsport; The Sun/News Group Newspapers Ltd; imdb.com; globallookpress.com/SVEN SIMON/picture-alliance

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные