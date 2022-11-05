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Вся красота октября: прыгуны Red Bull на фоне Сиднейской оперы, Фирмино путает вид спорта, Рюдигер и Ян в крови

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А еще единственный способ остановить Холанда.

1 октября. Роберто Фирмино и Льюис Данк изображают что-то из американского футбола.

Reuters/Phil Noble

1 октября. Полет Лионеля Месси в матче с «Ниццей».

Reuters/Christian Hartmann

Месси блистает в «ПСЖ»: продвигает, обостряет, забивает. Больше никто не думает, что он топ только в «Барсе»

 2 октября. Самолет над гонкой NASCAR в Талладеге, штат Алабама.

Gettyimages.ru/Sean Gardner

5 октября. Площадь флагов в Катаре в ожидании чемпионата мира по футболу.

Reuters/Hamad I Mohammed

6 октября. Так птицы видят соревнования Ironman на Гавайях.

Gettyimages.ru/Tom Pennington

8 октября. Гораздо более яркая картинка – это Денис Шаповалов в элегантной позе на турнире в Токио.

Reuters/Androniki Christodoulou

8 октября. Тоже Япония. Расстроенные Шарль Леклер и Карлос Сайнс после очередного поражения «Феррари».

Reuters/Issei Kato

8 октября. А Макс Ферстаппен счастлив. Пилот «Ред Булл» стал в Японии двухкратным чемпионом «Формулы-1».

East News/AP Photo/Toru Hanai

Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля

9 октября. Барколана – одна из красивейших регат планеты, которая проходит на севере Италии в Триестском заливе.

Reuters/Alessandro Garofalo

9 октября. Зрелищный выход на поле квотербека «Балтимора» Ламара Джексона.

East News/AP Photo/Julio Cortez

9 октября. А здесь основной цвет – синий. Путь фанатов «Эвертона» на матч с «МЮ».

East News/Oli SCARFF / AFP

11 октября. Защитник «Копенгагена» Элиас Йелерт в погоне за икрами Джека Грилиша.

Reuters/Andrew Boyers 

11 октября. Антонио Рюдигер на 94-й минуте матча с «Шахтером» забил самый кровавый гол года. Скоро защитнику «Реала» наложат 20 швов.

Reuters/Kacper Pempel

Рюдигер жутко разбил голову. С кровью вонзил гол, подпортивший сказку «Шахтера»

12 октября. Вид на чемпионат мира по трековым велогонкам, который проходил во Франции.  

East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP

14 октября. Под кепкой скрывается бейсболист Хосе Рамирес из «Кливленд Гардианс».

East News/AP Photo/Frank Franklin II

15 октября. Колледж-футбол в Теннесси. Безумное столпотворение после победной игры.

East News/AP Photo/AP Photo/Wade Payne

15 октября. Прыгуны «Ред Булл» в очередном красивейшем месте. По знаменитому зданию оперы можно догадаться, что на этот раз соревнования проходили в Сиднее.

Gettyimages.ru/Dean Treml/Red Bull 

15 октября. А теперь три фото подряд из бокса. Роберт Хелениус через секунду после нокаута в первом раунде. Деонтей Уайлдер и его мощнейшие удары вернулись.

East News/TIMOTHY A. CLARY / AFP

16 октября. Дэвин Хэйни побеждает Джорджа Камбососа. Черный фон придает боксу особый драматизм.

East News/William WEST / AFP

16 октября. А сейчас будет очень много крови. Новозеландка Чернека Джонсон в бою (победном!) со Сьюзи Рамадан. Джонсон посвятила победу младшему брату, которого убили месяц назад.

East News/William WEST / AFP

16 октября. Вид на один из поворотов трассы Брэндс-Хэтч в графстве Кент.

Gettyimages.ru/Ker Robertson 

16 октября. Сияющие улыбки игроков «Нью-Йорк Джайентс», их команда в очередной раз в этом сезоне сенсационно забрала матч у фаворита. В этом случае – у «Балтимора», который встречался в этой подборке чуть ранее.

Gettyimages.ru/Elsa

16 октября. Тиаго Алькантара изобрел единственный способ остановить Эрлинга Холанда.

Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

Главный вопрос человечества: Холанд, Холанн или Халанд? Отвечаем вместе с филологом-лингвистом

16 октября. Лучший футболист года, его две повязки и «девятка» на трибунах. Карим Бензема разминается на «Барселоне» перед вручением «Золотого мяча».

Reuters/Juan Medina

Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках

16 октября. Тоже вид сзади, теперь на самое звездное трио в современном футболе.

East News/FRANCK FIFE / AFP

18 октября. Кубок Германии, где Брайдон Ману из «Дармштадта» воспроизводит что-то из «Убойного футбола».

Reuters/Kai Pfaffenbach

19 октября. Лука Дончич улетел под скамейку запасных после фола Бисмака Бийомбо.

Gettyimages.ru/Christian Petersen

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20 октября. Пи Джей Такер из «Филадельфии» изображает что-то из европейского футбола.

Reuters/Bill Streicher-USA TODAY Sports

22 октября. Сейчас снова будет кровь. Петр Ян и его рассечение в скандальном бою с Шоном О’Мэлли.

Reuters/Christopher Pike

«Мне жаль Яна, его обокрали дважды подряд»: Петр проиграл хайповому О’Мэлли, и это – грандиозный судейский произвол

23 октября. Австралийский фубол не перестает радовать. Тарни Уайт из «Сент-Килды» доиграла матч после разбитого носа в таком виде.

Gettyimages.ru/Darrian Traynor

23 октября. Взгляд Ильи Княжука через конек Натальи Хабибуллиной на Гран-при России по фигурному катанию.

РИА Новости/Александр Вильф

23 октября. Все-таки фанаты «Боки Хуниорс» – одни из самых ярких в мире. Матч против «Индепендьенте» на Бомбонере.

Reuters/Matias Baglietto

23 октября. Свет и тени во время пенальти Дэнни Ингза из «Астон Виллы».

East News/AP Photo/Rui Vieira

25 октября. Харизматичный фанат «Селтика» готовится к игре Лиги чемпионов с «Шахтером».

Reuters/Lee Smith 

27 октября. Пристальный взгляд на шайбу вратаря «Оттавы» Антона Форсберга.

East News/Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

29 октября. Блестящие шлемы игроков «Сиракьюз» и «Нотр Дам» в завале колледж-футбола.

East News/AP Photo/Adrian Kraus

29 октября. Здесь тоже много блеска. Звезда «Фламенго» Габриэл Барбоза целует Кубок Либертадорес и любуется отражением.

Gettyimages.ru/Hector Vivas

29 октября. Диего Марадона и Лионель Месси встретились на дверях ресторана в Буэнос-Айресе.

East News/AP Photo/Natacha Pisarenko

30 октября. Не только новозеландские регбисты исполняют ритуальные танцы перед играми. Сборная Островов Кука пугает команду Тонга.

Gettyimages.ru/Stu Forster

30 октября. Купер Капп из «Лос-Анджелес Рэмс» бежит в светлое будущее.

Gettyimages.ru/Harry How

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