Вся красота октября: прыгуны Red Bull на фоне Сиднейской оперы, Фирмино путает вид спорта, Рюдигер и Ян в крови
А еще единственный способ остановить Холанда.
1 октября. Роберто Фирмино и Льюис Данк изображают что-то из американского футбола.
1 октября. Полет Лионеля Месси в матче с «Ниццей».
Месси блистает в «ПСЖ»: продвигает, обостряет, забивает. Больше никто не думает, что он топ только в «Барсе»
2 октября. Самолет над гонкой NASCAR в Талладеге, штат Алабама.
5 октября. Площадь флагов в Катаре в ожидании чемпионата мира по футболу.
6 октября. Так птицы видят соревнования Ironman на Гавайях.
8 октября. Гораздо более яркая картинка – это Денис Шаповалов в элегантной позе на турнире в Токио.
8 октября. Тоже Япония. Расстроенные Шарль Леклер и Карлос Сайнс после очередного поражения «Феррари».
8 октября. А Макс Ферстаппен счастлив. Пилот «Ред Булл» стал в Японии двухкратным чемпионом «Формулы-1».
Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля
9 октября. Барколана – одна из красивейших регат планеты, которая проходит на севере Италии в Триестском заливе.
9 октября. Зрелищный выход на поле квотербека «Балтимора» Ламара Джексона.
9 октября. А здесь основной цвет – синий. Путь фанатов «Эвертона» на матч с «МЮ».
11 октября. Защитник «Копенгагена» Элиас Йелерт в погоне за икрами Джека Грилиша.
11 октября. Антонио Рюдигер на 94-й минуте матча с «Шахтером» забил самый кровавый гол года. Скоро защитнику «Реала» наложат 20 швов.
Рюдигер жутко разбил голову. С кровью вонзил гол, подпортивший сказку «Шахтера»
12 октября. Вид на чемпионат мира по трековым велогонкам, который проходил во Франции.
14 октября. Под кепкой скрывается бейсболист Хосе Рамирес из «Кливленд Гардианс».
15 октября. Колледж-футбол в Теннесси. Безумное столпотворение после победной игры.
15 октября. Прыгуны «Ред Булл» в очередном красивейшем месте. По знаменитому зданию оперы можно догадаться, что на этот раз соревнования проходили в Сиднее.
15 октября. А теперь три фото подряд из бокса. Роберт Хелениус через секунду после нокаута в первом раунде. Деонтей Уайлдер и его мощнейшие удары вернулись.
16 октября. Дэвин Хэйни побеждает Джорджа Камбососа. Черный фон придает боксу особый драматизм.
16 октября. А сейчас будет очень много крови. Новозеландка Чернека Джонсон в бою (победном!) со Сьюзи Рамадан. Джонсон посвятила победу младшему брату, которого убили месяц назад.
16 октября. Вид на один из поворотов трассы Брэндс-Хэтч в графстве Кент.
16 октября. Сияющие улыбки игроков «Нью-Йорк Джайентс», их команда в очередной раз в этом сезоне сенсационно забрала матч у фаворита. В этом случае – у «Балтимора», который встречался в этой подборке чуть ранее.
16 октября. Тиаго Алькантара изобрел единственный способ остановить Эрлинга Холанда.
Главный вопрос человечества: Холанд, Холанн или Халанд? Отвечаем вместе с филологом-лингвистом
16 октября. Лучший футболист года, его две повязки и «девятка» на трибунах. Карим Бензема разминается на «Барселоне» перед вручением «Золотого мяча».
Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках
16 октября. Тоже вид сзади, теперь на самое звездное трио в современном футболе.
18 октября. Кубок Германии, где Брайдон Ману из «Дармштадта» воспроизводит что-то из «Убойного футбола».
19 октября. Лука Дончич улетел под скамейку запасных после фола Бисмака Бийомбо.
25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru
20 октября. Пи Джей Такер из «Филадельфии» изображает что-то из европейского футбола.
22 октября. Сейчас снова будет кровь. Петр Ян и его рассечение в скандальном бою с Шоном О’Мэлли.
«Мне жаль Яна, его обокрали дважды подряд»: Петр проиграл хайповому О’Мэлли, и это – грандиозный судейский произвол
23 октября. Австралийский фубол не перестает радовать. Тарни Уайт из «Сент-Килды» доиграла матч после разбитого носа в таком виде.
23 октября. Взгляд Ильи Княжука через конек Натальи Хабибуллиной на Гран-при России по фигурному катанию.
23 октября. Все-таки фанаты «Боки Хуниорс» – одни из самых ярких в мире. Матч против «Индепендьенте» на Бомбонере.
23 октября. Свет и тени во время пенальти Дэнни Ингза из «Астон Виллы».
25 октября. Харизматичный фанат «Селтика» готовится к игре Лиги чемпионов с «Шахтером».
27 октября. Пристальный взгляд на шайбу вратаря «Оттавы» Антона Форсберга.
29 октября. Блестящие шлемы игроков «Сиракьюз» и «Нотр Дам» в завале колледж-футбола.
29 октября. Здесь тоже много блеска. Звезда «Фламенго» Габриэл Барбоза целует Кубок Либертадорес и любуется отражением.
29 октября. Диего Марадона и Лионель Месси встретились на дверях ресторана в Буэнос-Айресе.
30 октября. Не только новозеландские регбисты исполняют ритуальные танцы перед играми. Сборная Островов Кука пугает команду Тонга.
30 октября. Купер Капп из «Лос-Анджелес Рэмс» бежит в светлое будущее.
Комментарии