15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе

Сам Майкл Джордан предпочитал называть себя «Черным Иисусом», но с первых лет к нему приклеилось прозвище «Его Воздушество». Именно его левитационные способности – то, что изначально привлекло к нему внимание маркетологов Nike. Его бренд получил название Air Jordan, на логотипе отображались крылья, и так как побед особых у «Чикаго» не было, молодую звезду раскручивали именно через его трюки и не признающие законы физики атлетические качества.

«Я навсегда запомнил, как он забивал, – рассказывал Лэрри Берд. – Никогда не забуду момент, когда он пошел в проход прямо от их скамейки. Я его видел, вышел навстречу, выпрыгнул так высоко, как только мог, но даже не смог ему помешать. И когда он пролетал мимо меня и поставил сверху через Пэриша, я увидел лишь нижнюю часть его шортов. Пэриш заорал на меня: «Почему ты его не выключил?» Я сказал, что не смог до него добраться. Нижняя часть шортов оказалась на уровне моего лица. Вот как высоко он поднялся. И не то чтобы он разбежался с центра площадки. Он получил мяч на крыле, один или два раза ударил в пол и взлетел. Никогда не видел ничего подобного».

Джордан доказывал свою уникальность с помощью данков в игре.

Через победы на конкурсах по броскам сверху.

И через прилагающиеся к этим победам фотоснимки.

Очень быстро утвердилась парадоксальная идея, что обладатель 23 номера действительно умеет летать – точнее, зависать в воздухе на несколько секунд. Хотя это и противоречит законам физики.

Особенность Джордана в этом смысле состояла в том, что у него получалось создать оптическую иллюзию полета: пока его центр тяжести двигался в полном соответствии с требованиями гравитации, сам он распрямлял тело, перестраивался в полете, двигал руками, перекладывал мяч из одной руки в другую, вытягивал шею, показывал язык...

Полетаем же с великим.

Фото: Gettyimages.ru/Linda Cataffo/NY Daily News Archive, Linda Cataffo/NY Daily News Archive, Focus on Sport, Jamie Squire, Eliot Schechter/NBAE, Eliot Schechter/NBAE, Jonathan Daniel /Allsport, Stephen Dunn, Andrew Savulich/NY Daily News Archive, Linda Cataffo/NY Daily News Archive, Tom Berg/WireImage, Albert Dickson/Sporting News, Sporting News, Tom Smart