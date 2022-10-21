Перстни чемпионов НБА – произведение искусства. Выбирайте самый эффектный

История чемпионских перстней восходит к 1922 году, впервые с завоеванием титула они стали связываться в бейсболе. В НБА эти украшения присутствовали с первых дней существования лиги, но оставались не такими уж престижными вплоть до 70-х. Именно тогда начинается полноценный культ перстней, затронувший все американские лиги: с каждым годом они становились все изощреннее, все дороже, все тяжелее... Из обычного украшения, которое можно носить каждый день, чемпионские перстни превратились в предмет искусства, который обычно хранят в банковской ячейке (как делает, например, Тимофей Мозгов).

Посмотрим же на самые достойные образцы новейшей истории.

«Чикаго» – 1991: первый титул Майкла Джордана

«Чикаго» – 1992: второй титул

«Чикаго» 1993 – третий титул

«Хьюстон» 1994: первый титул команды Оладжувона

«Хьюстон» 1995: второй титул появляется даже на перстне, вместе с надписью «два подряд»

«Чикаго» 1996: «Буллз» объясняют, у кого больше

«Чикаго» 1997: пятый титул и очередной бык

«Чикаго» 1998: шестой титул и попытка быть оригинальными

«Сан-Антонио» 1999: первый перстень со шпорой

«Лейкерс» 2000: первый титул Шака и Кобе. Хотя на украшении 10 бриллиантов, сам титул стал 12-м для «Лейкерс»

«Лейкерс» 2001: сбоку напоминание об исторической серии плей-офф (15-1)

«Лейкерс» 2002: перстень, посвященный треугольному нападению и третьему титулу подряд

«Сан-Антонио» 2003: второй титул и все та же шпора

«Детройт» 2004: напоминание о работе на перстне олицетворяет дух той команды

«Сан-Антонио» 2005: третий титул

«Майами» 2006: первый титул в истории молодого клуба

«Сан-Антонио» 2007: четвертый титул и самый оригинальный для техасцев дизайн: рисунок сбоку – отсылка к развешанным на базе «Сперс» цитатам о каменотесе, которому требуется много времени, чтобы разбить камень

«Бостон» 2008: 17-й титул в истории клуба

«Лейкерс» 2009: первый титул Кобе без Шака

«Лейкерс» 2010: 16-й титул в истории (по числу камней) и второй для Кобе без Шака (шутка). По бокам находятся портреты игроков и крошечный фрагмент чемпионского мяча

«Даллас» 2011: Марк Кьюбан не хотел дарить перстни после завоевания титула, но ему объяснили, что это необходимо

«Майами» 2012: первый титул Леброна Джеймса

«Майами» 2013: вообще-то третий титул в истории клуба, но самый первый выиграли судьи второй для супертрио

«Сан-Антонио» 2014: неизменная шпора

«Голден Стэйт» 2015: первый титул Стефа Карри

«Кливленд» 2016: перстень Тимофея Мозгова и Саши Кауна

«Голден Стэйт» 2017: первый титул Кевина Дюрэнта

«Голден Стэйт» 2018: второй титул Кевина Дюрэнта и третий для Карри, Томпсона и Грина

«Торонто» 2019: первый титул чемпионов НБА в истории Канады – самый дорогой и тяжелый из всех

«Лейкерс» 2020: «Лейкерс» догнали «Бостон» по числу титулов – 17 (при этом камней 18 – еще один трофей «Миннеаполис» брал в НБЛ). Единственная победа Леброна в Калифорнии

«Милуоки» 2021: у «Бакс» (оленей) выгравирован стандартный слоган «Fear the Dear»

«Голден Стэйт» 2022: «Уорриорс» взяли уже седьмой титул в своей истории, но пока ничего, кроме моста Золотые ворота, видеть на нем не хотят

Фото: hoopshype.com; twitter.com/NBA; instagram.com/warriors; instagram.com/lakers; instagram.com/spurs; instagram.com/chicagobulls; instagram.com/bucks; instagram.com/celtics; instagram.com/raptors; instagram.com/cavs; instagram.com/houstonrockets