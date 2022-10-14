Игроки НБА – самые удивительные атлеты в спорте. А как выглядят легенды на пенсии

НБА – это, прежде всего, мир, населенный фантастическими существами. Невозможно не удивляться полетам Джордана и Дрекслера, подвижности массивного Шакила или толстенького Баркли, физическому совершенству Карла Мэлоуна или Дэвида Робинсона, несгибаемости хрупкого Реджи Миллера или крошечного Айверсона.

Теперь многим из тех, кто влюбил нас в баскетбол, уже за 60.

И как у них дела?

Гэри Пэйтон

Легенда «Соникс» постоянно напоминает о себе баскетбольным болельщикам – и присутствуя на матчах сына, и выступая в роли тренера в лиге BIG3. Карьера эксперта у Пэйтона не сложилась (аудитория оказалась не готова к трэштоку), но его главная миссия сейчас – это вернуть команду в Сиэтл.

Реджи Миллер

Реджи Миллер никому не уступал в красноречии на паркете и закономерно занял место комментатора по завершении карьеры. Он в отличной форме и в 57 лет: недавно экс-снайпер, фанатеющий от велосипедного спорта, стал членом совета управляющих Федерации велоспорта США.

Кевин Макхэйл

По завершении карьеры Макхэйл оставался в лиге в качестве генерального менеджера и тренера. Провалившись в обеих ипостасях, он занялся тем, что у него получается лучше всего – стал комментатором и экспертом.

Уолт Фрэйзер

Даже в 77 легенда «Никс» остается самой заметной фигурой, связанной с организацией. Должность комментатора позволяет ему напоминать о себе и резкими фразами, и красивыми формулировками, и все теми же экстравагантными костюмами.

Клайд Дрекслер

В 60 лет Дрекслер по-прежнему не умеет проигрывать. Американцы жалуются на его пристрастность в освещении игры «Рокетс», а сам он при любом удобном случае твердит, что никогда не был слабее, чем этот.. как его... Майкл Джордан.

Аллен Айверсон

Мятежный защитник преодолел тяжелую полосу жизни по завершении карьеры – проблемы с алкоголем, с законом, развод и банкротство. Благодаря пожизненному контракту с Reebok дела у Айверсона все же наладились, и теперь 47-летний предприниматель создал компанию, занимающуюся продажей марихуны и популяризацией этого вещества в массах.

Патрик Юинг

Бывший центровой «Никс» в течение многих лет ждал, что друг Майкл Джордан все же даст ему место главного тренера. Но тот его снова подвел. С 2017 года Юинг работает в родном Джорджтауне, где в прошлом году ему даже удалось выиграть титул в конференции Биг-Ист.

Скотти Пиппен

Пиппен не может найти себя, но постоянно присутствует в медиа. В прошлом году он выпустил собственный бурбон и не нашел ничего лучше, чем продвигать его при помощи автобиографии. На самом деле, автобиография Скотти Пиппена оказалась биографией Майкла Джордана, написанной от лица негативно настроенного по отношению к нему партнера.

Рик Бэрри

В 78 лет один из самых противоречивых игроков в истории НБА и не помышляет о покое – то поучаствует в качестве тренера в мероприятиях лиги BIG3, то скажет что-нибудь едкое о современном баскетболе.

Айзейя Томас

Даже после всех неудач на месте тренера и менеджера Айзейя Томас оставался в баскетболе – друг Джеймс Долан доверил ему пост президента «Нью-Йорк Либерти». Когда клуб был продан, главный враг Майкла Джордана сосредоточился на телевизионной карьере и бизнесе (у него доля в компании, выпускающей Cheurlin Champagne). А еще на том, как бы убедить весь мир, что он не такой плохой парень, каким его изобразили в «Последнем танце».

Джон Стоктон

Джон Стоктон дошел до того, что его перестали пускать на матчи родной Гонзаги. В 60 лет защитник возглавил антиваксерское движение и уверял, что привитые спортсмены умирают десятками (ни одной фамилии, правда, не назвал).

Дэвид Робинсон

Дэвид Робинсон главным образом занимается благотворительными инициативами. Самый известный его проект – это школа Carver Academy для детей из бедных кварталов.

Джулиус Ирвинг

В 72 года Джулиус Ирвинг не расслабляется – в частности, он появился в картине «Прорваться в НБА» (пусть и не стал забивать сверху).

Чарльз Баркли

На пенсии Чарльз Баркли может не следить за фигурой. А вот дел у него хватает: он по-прежнему остается самым востребованным баскетбольным экспертом и веселит народ в проекте Inside the NBA.

Карл Мэлоун

Мэлоун (59 лет) все еще потрясает физической формой, только теперь использует ее на охоте и на рыбалке. Баскетбольными делами он почти не интересуется, после карьеры он занялся тем, чтобы наладить отношения с ранее непризнанными детьми, которых набралось слишком много.

Кевин Гарнетт

Гарнетту явно скучно. У него не слишком хорошо получается изображать эксперта – в моменты ажитации он срывается на хаотичную скороговорку, которую сложно разобрать белым американцам. Поэтому за последние пару лет форвард снялся в кино («Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером) и написал автобиографию.

Джерри Уэст

Один из величайших баскетбольных умов востребован и в 84 года. Уэст выступает в роли консультанта «Клипперс» и помог им собрать самую глубокую команду предстоящего сезона. Чем теснее он сливается с «Клипперс», тем сложнее его взаимоотношения с «Лейкерс»: после выхода сериала «Время побеждать» легенде клуба пришлось идти в суд.

Оскар Робертсон

Оскар Робертсон – один из тех людей, кто в наибольшей степени повлиял на баскетбол: именно благодаря его деятельности в роли президента профсоюза игроки получили ту свободу и те невероятные контракты, которые у них сейчас есть. При этом к самой НБА он практически не имеет отношения, особенно после многочисленных критических выпадов в адрес современных баскетболистов.

Хаким Оладжувон

Легенда «Хьюстона» и в 59 лет интересен благодаря своим баскетбольным умениям. Именно к Оладжувону за персональными советами чаще всего обращаются молодые звезды, которые хотят улучшить игру под щитом. И, судя по очень многим примерам (начиная с Леброна Джеймса), для всех это бывает полезно.

Тим Данкан

Тим Данкан даже побыл главным тренером – в одном матче «Сперс» под его руководством совершили камбэк и обыграли «Хорнетс». Но хватило его ненадолго, символ «Сан-Антонио» отработал сезон в качестве помощника Грегга Поповича и решил, что больше его это не интересует. Как говорит Яннис Адетокумбо: «Кто-то вообще знает, где Тим Данкан?»

Шакил О’Нил

Кобе Брайанту потребовалось умереть, чтобы Шакил О’Нил привел в порядок свое тело: этим летом он сбросил 15 килограммов и собрал миллион лайков фотографией из зала. Формально экс-центровой просто работает экспертом Inside the NBA (и только недавно продал свою долю в «Сакраменто»), хотя, на самом деле, он все так же продвигает лигу на всех фронтах – то выйдет на ринг в рестлинге, то появится на вручение призов «Формулы-1», то выступит на сцене как DJ DIESEL... НБА очень повезло с таким крупным пиар-менеджером.

Лэрри Берд

Лэрри Берд по-прежнему остается консультантом «Индианы», хотя на тренировках команды или официальных матчах его давно не видели. Отработав главным тренером и президентом территориально близкого ему клуба, Легенда незаметно удалился на покой и появляется только на торжественных мероприятиях.

Мэджик Джонсон

На контрасте с Бердом Мэджик Джонсон – везде. Он с грохотом покинул пост президента «Лейкерс» в 2019-м, но сохранил дружеские отношения с Джинни Басс (и влияние на нее). Однако «Лейкерс» занимают его в последнюю очередь: Джонсон владеет «Доджерс» и «Спаркс», занимается самым разным бизнесом (из последнего – он владелец страховой компании и киберспортивной команды) и остается самым знаменитым человеком в мире, который образовывает общество на темы ВИЧ и СПИДа.

Карим Абдул-Джаббар

75-летний Джаббар в последнее время посвятил себе интеллектуальной работе – он публикует книги в самых разных жанрах (от детективов до монографий по афроамериканской истории). С годами бывший изгой стал одним из самых влиятельных голосов современного баскетбола.

Майкл Джордан

Шесть сигар в день не сказываются на энергичности Джордана. Принадлежащий ему «Шарлотт» привычно бедствует, но самый богатый спортсмен мира всегда находит, чем поднять себе настроение – от гольфа до собственной гоночной команды. Когда же ему хочется выйти из тени, это обычно заканчивается всеобщим помешательством, как было в случае с «Последним танцем», мгновенно ставшим лучшим спортивным фильмом.

Фото: Gettyimages.ru/Arturo Holmes, Bryan Steffy, Noam Galai, Rich Schultz, Jeff Schear, Kevin C. Cox, Maddie Meyer, Jason Miller, Ronald Martinez, Ron Jenkins, James Gilbert, Harry How, Ronald Martinez, Chris Graythen, Christian Petersen, Mike Ehrmann, Mike Lawrie, Chip Somodevilla, Jason Miller, Craig Barritt, Tim Heitman, Ronald Cortes, Tim Nwachukwu