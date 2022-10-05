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Вся красота сентября: тот самый гол Холанда, корова из Вашингтона и прекрасный вид на «Бомбонеру»

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Любимая рубрика.

1 сентября. Мальчик явно думает не о школе. Причина объективная: полуфинал Кубка Либертадорес «Велес Сарсфилд» – «Фламенго». Да и учебный год в Аргентине начинается не 1 сентября, а 1 марта.

East News/Luis ROBAYO / AFP

2 сентября. Гребной слалом в испанском Сео-де-Уржель. Сквозь волны пробирается Джорджина Коллин.

Gettyimages.ru/David Ramos

3 сентября. Неожиданная благодарность полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу за подаренную футболку.

East News/ADRIAN DENNIS / AFP

3 сентября. Бремарское собрание – традиционные шотландские игры с танцами, метанием бревна и перетягиванием каната. Девочки не впечатлены.

Reuters/Russell Cheyne

4 сентября. Ле-Сабль-д’Олон во Франции. Сияющий старт Golden Globe Race – кругосветной одиночной гонки на яхтах без использования GPS.

East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

4 сентября. Гонки скейтбордистов на крутых поворотах исторической дороги Мэрихилл-Лупс-роуд, первой асфальтированной дороги в штате Вашингтон.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

4 сентября. Мгновение из австралийского футбола. Sydney Swans против Gold Coast Suns.

Gettyimages.ru/Jason McCawley/AFL Photos

5 сентября. Охрана US Open не впечатлена победой Карлоса Алькараса над Марином Чиличем.

Gettyimages.ru/Sarah Stier

6 сентября. Фото, на которое можно медитировать. Безмятежность серфера перед соревнованиями в Сан-Клементе.

Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

6 сентября. Трехкратный победитель «Вуэльты» Примож Роглич после тяжелого падения на финише завершает гонку с помощью одноклубника.

East News/JORGE GUERRERO / AFP

6 сентября. Лига чемпионов на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Reuters/Kai Pfaffenbach

8 сентября. Лига конференций на стадионе имени Мирослава Валенты в Угерске-Градиште.

Reuters/Radovan Stoklasa

9 сентября. Клифф-дайверы Red Bull ныряют в Урнское озеро в Швейцарии.

Gettyimages.ru/Romina Amato/Red Bull

10 сентября. Лица болельщиков «Оклахомы» на студенческом американском футболе за мгновение до тачдауна.

Reuters/Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

11 сентября. Вид на Буэнос-Айрес и Ла Бомбонеру во время очередного Суперклассико «Боки» и «Ривера».

Reuters/Emiliano Lasalvia

11 сентября. Звезда родилась: 19-летний Карлос Алькарас выиграл US Open и стал первой ракеткой мира.

Gettyimages.ru/Al Bello

Алькарас спешит к величию. Он самый молодой №1 в истории и вошел в топ-10 юных чемпионов «Большого шлема»

14 сентября. Победный чудо-гол Эрлинга Холанда в ворота «Дортмунда». Зверь в прыжке.

Reuters/Carl Recine

🤩 Как Холанд вообще это забил? Чудо-прыжок и акробатический удар в ворота «Дортмунда»!

14 сентября. Фанат «Бенфики» не замечает пролитого пива, его команда победила в гостях «Ювентус» и вообще шикарно начала сезон.

Reuters/Massimo Pinca

15 сентября. Безысходность и принятие австралийского боксера Бенджамина Хусейна.

Gettyimages.ru/Chris Hyde

15 сентября. Из этой кишиневской панельки открывается отличный вид на игру «Манчестер Юнайтед» и «Шерифа». Где-то внизу бегает Криштиану Роналду.

Reuters/Peter Cziborra

Когда лучшие места не на трибунах. Как в Кишиневе смотрели матч «Юнайтед»

17 сентября. Джек Грилиш грубо получает от Натана Коллинза. После такого удара в прыжке защитника «Вулвз» удалили.

Reuters/Carl Recine

17 сентября. Роберт Левандовски освоился среди молодежи «Барселоны». Здесь поляк после дубля в ворота «Эльче».

Gettyimages.ru/Alex Caparros

17 сентября. Урбанистические виды чемпионата Новосибирской области по мотокроссу.

РИА Новости/Александр Кряжев

18 сентября. Старт соревнований Ironman в итальянском регионе Эмилия-Романья.

Gettyimages.ru/Joosep Martinson

18 сентября. А это тоже Ironman, но в США. В главной роли – корова с полей штата Вашингтон.

Gettyimages.ru/Steph Chambers

18 сентября. В сентябре стартовал новый сезон НФЛ, и на этом фото мы словно принимаем передачу от финалиста прошлого Супербоула Джо Бурроу из «Бенгалс».

Gettyimages.ru/Richard Rodriguez

18 сентября. А здесь Джавонте Уильямс из «Денвера» эпично летит над полем в игре с «Хьюстоном».

Gettyimages.ru/Matthew Stockman

Стартует сезон НФЛ. Там матчи только по ночам? Как все вообще устроено? Наш гайд поможет вникнуть

21 сентября. Бита не выдерживает удара Джона Берти из «Майами».

Gettyimages.ru/Megan Briggs

23 сентября. Это конец. Последний матч в славной карьере Роджера Федерера сыгран. Великие соперники рыдают.

Gettyimages.ru/Julian Finney

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

24 сентября. Мы снова в Новосибирске. Очередь из спортсменов готовится к выступлению. Самый спортивный город планеты принимает Кубок Новосибирска по бодибилдингу.

РИА Новости/Александр Кряжев

25 сентября. Велосипедисты едут по живописному мосту в австралийском городе Вуллонгонг, а под ними на тысячи километров раскинулся Тихий океан.

East News/AP Photo/Rick Rycroft

25 сентября. Величайший спортсмен США 45-летний Том Брэди с дочкой Вивиан перед очередным матчем. Брэди вернулся в спорт, хотя в феврале объявил о завершении карьеры. Жена квотербека бразильская супермодель Жизель Бюндхен недовольна, их брак под угрозой, но охота Брэди за восьмым Супербоулом уже началась.

Gettyimages.ru/Douglas P. DeFelice

25 сентября. Замысловатая фигура от Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на контрольных прокатах фигуристов.

РИА Новости/Александр Вильф

25 сентября. Килиан Мбаппе шикарно получился на фотографии, но на деле сборная Франции уступила датчанам 0:2 и чуть не вылетела из топового дивизиона Лиги наций.

Reuters/Fabian Bimmer

Франция почти вылетела в Лигу B, Хорватия и Нидерланды – лучшие в топ-группах. Что нового в Лиге наций?

26 сентября. А вот сборная Англии вылетела в Лигу B. Не помогла и такая мощная стенка.

Reuters/Tony Obrien

«Напомню, что креативнейший игрок Англии на скамейке собирал занозы задницей». Саутгейта атакуют после фэйла в Лиге наций

27 сентября. 36-летний уругвайский вратарь Себастьян Соса провел всю карьеру в клубах Южной Америки, поэтому мы незаслуженно мало обращали внимания на его затылок с татуировкой льва. Пришлось ждать дебюта за сборную Уругвая.

Reuters/Radovan Stoklasa

30 сентября. «Феррари» Карлоса Сайнса высекает искры на ночной гонке в Сингапуре.

Gettyimages.ru/Clive Mason

Вся красота августа: Холанд шагает по АПЛ, самолет вплотную к стадиону, грандиозные волны и нелепые позы

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