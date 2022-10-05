Вся красота сентября: тот самый гол Холанда, корова из Вашингтона и прекрасный вид на «Бомбонеру»
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1 сентября. Мальчик явно думает не о школе. Причина объективная: полуфинал Кубка Либертадорес «Велес Сарсфилд» – «Фламенго». Да и учебный год в Аргентине начинается не 1 сентября, а 1 марта.
2 сентября. Гребной слалом в испанском Сео-де-Уржель. Сквозь волны пробирается Джорджина Коллин.
3 сентября. Неожиданная благодарность полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу за подаренную футболку.
3 сентября. Бремарское собрание – традиционные шотландские игры с танцами, метанием бревна и перетягиванием каната. Девочки не впечатлены.
4 сентября. Ле-Сабль-д’Олон во Франции. Сияющий старт Golden Globe Race – кругосветной одиночной гонки на яхтах без использования GPS.
4 сентября. Гонки скейтбордистов на крутых поворотах исторической дороги Мэрихилл-Лупс-роуд, первой асфальтированной дороги в штате Вашингтон.
4 сентября. Мгновение из австралийского футбола. Sydney Swans против Gold Coast Suns.
5 сентября. Охрана US Open не впечатлена победой Карлоса Алькараса над Марином Чиличем.
6 сентября. Фото, на которое можно медитировать. Безмятежность серфера перед соревнованиями в Сан-Клементе.
6 сентября. Трехкратный победитель «Вуэльты» Примож Роглич после тяжелого падения на финише завершает гонку с помощью одноклубника.
6 сентября. Лига чемпионов на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
8 сентября. Лига конференций на стадионе имени Мирослава Валенты в Угерске-Градиште.
9 сентября. Клифф-дайверы Red Bull ныряют в Урнское озеро в Швейцарии.
10 сентября. Лица болельщиков «Оклахомы» на студенческом американском футболе за мгновение до тачдауна.
11 сентября. Вид на Буэнос-Айрес и Ла Бомбонеру во время очередного Суперклассико «Боки» и «Ривера».
11 сентября. Звезда родилась: 19-летний Карлос Алькарас выиграл US Open и стал первой ракеткой мира.
Алькарас спешит к величию. Он самый молодой №1 в истории и вошел в топ-10 юных чемпионов «Большого шлема»
14 сентября. Победный чудо-гол Эрлинга Холанда в ворота «Дортмунда». Зверь в прыжке.
🤩 Как Холанд вообще это забил? Чудо-прыжок и акробатический удар в ворота «Дортмунда»!
14 сентября. Фанат «Бенфики» не замечает пролитого пива, его команда победила в гостях «Ювентус» и вообще шикарно начала сезон.
15 сентября. Безысходность и принятие австралийского боксера Бенджамина Хусейна.
15 сентября. Из этой кишиневской панельки открывается отличный вид на игру «Манчестер Юнайтед» и «Шерифа». Где-то внизу бегает Криштиану Роналду.
Когда лучшие места не на трибунах. Как в Кишиневе смотрели матч «Юнайтед»
17 сентября. Джек Грилиш грубо получает от Натана Коллинза. После такого удара в прыжке защитника «Вулвз» удалили.
17 сентября. Роберт Левандовски освоился среди молодежи «Барселоны». Здесь поляк после дубля в ворота «Эльче».
17 сентября. Урбанистические виды чемпионата Новосибирской области по мотокроссу.
18 сентября. Старт соревнований Ironman в итальянском регионе Эмилия-Романья.
18 сентября. А это тоже Ironman, но в США. В главной роли – корова с полей штата Вашингтон.
18 сентября. В сентябре стартовал новый сезон НФЛ, и на этом фото мы словно принимаем передачу от финалиста прошлого Супербоула Джо Бурроу из «Бенгалс».
18 сентября. А здесь Джавонте Уильямс из «Денвера» эпично летит над полем в игре с «Хьюстоном».
Стартует сезон НФЛ. Там матчи только по ночам? Как все вообще устроено? Наш гайд поможет вникнуть
21 сентября. Бита не выдерживает удара Джона Берти из «Майами».
23 сентября. Это конец. Последний матч в славной карьере Роджера Федерера сыгран. Великие соперники рыдают.
Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру
24 сентября. Мы снова в Новосибирске. Очередь из спортсменов готовится к выступлению. Самый спортивный город планеты принимает Кубок Новосибирска по бодибилдингу.
25 сентября. Велосипедисты едут по живописному мосту в австралийском городе Вуллонгонг, а под ними на тысячи километров раскинулся Тихий океан.
25 сентября. Величайший спортсмен США 45-летний Том Брэди с дочкой Вивиан перед очередным матчем. Брэди вернулся в спорт, хотя в феврале объявил о завершении карьеры. Жена квотербека бразильская супермодель Жизель Бюндхен недовольна, их брак под угрозой, но охота Брэди за восьмым Супербоулом уже началась.
25 сентября. Замысловатая фигура от Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на контрольных прокатах фигуристов.
25 сентября. Килиан Мбаппе шикарно получился на фотографии, но на деле сборная Франции уступила датчанам 0:2 и чуть не вылетела из топового дивизиона Лиги наций.
Франция почти вылетела в Лигу B, Хорватия и Нидерланды – лучшие в топ-группах. Что нового в Лиге наций?
26 сентября. А вот сборная Англии вылетела в Лигу B. Не помогла и такая мощная стенка.
«Напомню, что креативнейший игрок Англии на скамейке собирал занозы задницей». Саутгейта атакуют после фэйла в Лиге наций
27 сентября. 36-летний уругвайский вратарь Себастьян Соса провел всю карьеру в клубах Южной Америки, поэтому мы незаслуженно мало обращали внимания на его затылок с татуировкой льва. Пришлось ждать дебюта за сборную Уругвая.
30 сентября. «Феррари» Карлоса Сайнса высекает искры на ночной гонке в Сингапуре.
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