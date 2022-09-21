Все стадионы ЧМ-2022: есть в виде бедуинского шатра, парусов и полностью из контейнеров

Идем на экскурсию.

Чемпионат мира стартует 20 ноября – осталось всего-ничего. Самое время посмотреть, как Катар готов к главному турниру в истории страны. Если вкратце: стадионы построены, матчи уже запланированы.

Давайте посмотрим, как выглядят эти 8 арен.

«Аль-Байт» (Аль-Хаур)

Когда открыт: 2020 год

Вместимость: 60 тысяч зрителей (32 тысячи после ЧМ-2022)

Игры: 6 матчей групового этапа (в том числе матч открытия), 1 матч 1/8, 1/4 и 1/2 финала

С первого взгляда понятно, чем вдохновились создатели – легко узнается бедуинский шатер, который был домом для кочевников, живших на берегу Персидского залива. Даже имя арены отсылает к этому жилищу – оно называется Bayt Al Shaar. Стадион получил пять звезд от GSAS – то есть максимально экологичный.

Арена символизирует связь прошлого и будущего Катара. Интерьеры спорткомплекса с суперсовременной начинкой напоминают богатый бедуинский шатер – особенно это чувствуется в VIP-ложе.

«Аль-Байт» станет вторым по значимости стадионом турнира. И, конечно, после завершения мундиаля верхний ярус трибун разберут и направят в развивающиеся страны – для поддержки футбола.

«Лусаил Айконик» (Лусаил)

Когда открыт: 2021 год

Вместимость: 80 тысяч зрителей (20 тысяч – после ЧМ)

Игры: 6 матчей групового этапа, 1 матч 1/8, 1/4 и 1/2 финала, финал

Лусаил – целый суперсовременный город, который построили специально для чемпионата мира в 20 км от Дохи. И золотой стадион, спроектированный архитектурным бюро Нормана Фостера, станет его центром: тут пройдет 10 матчей мундиаля, включая полуфинал и финал.

Власти Катара понимают, что стране после ЧМ-2022 не нужен 80-тысячный стадион. Поэтому большую часть трибун разберут и пожертвуют спортивным проектам по всему миру. Вместимость спорткомплекса сократится до 20 тысяч зрителей, а сам «Лусаил Айконик» превратится в хаб: по заверениям организаторов, там разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.

Стадион официально сдан 22 ноября 2021 года, но первый матч сыграли только в сентябре – чемпионы Египта («Замалек») и Саудовской Аравии («Аль Хилаль») ярко открыли арену. Ничья 1:1 в основное время и победа саудовцев по пенальти (4:1).

«Ахмед Бин Али Стэдиум» (Аль-Райян)

Когда открыт: 2020 год

Вместимость: 40 тысяч зрителей (около 20 тысяч после ЧМ-2022)

Игры: 6 матчей группового этапа и одну игру 1/8 финала

Этот стадион спроектировало архитектурное бюро Pattern Design, в портфолио которого проекты нового стадиона «Эвертона» и расширения манчестерского «Этихада», а возведением занимались американцы из фирмы AECOM – они же строили некоторые стадионы для ЧМ-2010 и «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (один из самых продвинутых стадионов в мире).

После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, но арена будет востребованной – там играет «Аль-Райян», один из самых популярных клубов страны (в составе был Хамес Родригес).

На открытии стадиона тоже побывал Роман Дворянкин – тогда Катар собрал почти полную арену в условиях коронавируса.

«Аль-Джануб» (Аль-Вакра)

Когда открыт: май 2019-го

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Игры: 6 матчей групового этапа, 1 матч 1/8 финала

Единственный стадион мундиаля в городе Аль-Вакра. Расположен на берегу Персидского залива исторически считался рыбацким, но сейчас разросся до второго крупнейшего в Катаре. О прошлом напоминает дизайн стадиона – крыша выполнена в виде парусов традиционных лодочек дхау. Архитектор – британка Заха Хадид.

«Аль-Тумама» (Доха)

Когда открыт: 2020 год

Вместимость: 40 тысяч зрителей (20 тысяч после ЧМ-2022)

Игры: 6 матчей групового этапа, 1 матч 1/8 и 1/4 финала

Стадион спроектировал катарский архитектор Ибрагим Джайда. Он вдохновился традиционной катарской кружевной шапочкой гафия – фасад явно напоминает традиционный узор этого головного убора. Названа арена в честь дерева, которое растет в регионе.

Первый матч здесь сыграли в октябре 2021-го – финал Кубка эмира Катара. Это был один из последних матчей Хави у руля «Аль-Садда» – и его команда по пенальти обыграла «Аль-Рийяд». Вскоре после этого испанец уехал тренировать «Барселону».

После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, а на территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и отель.

«Эдьюкейшн Сити» (Аль-Райян)

Когда открыт: июнь 2020-го (онлайн-открытие)

Вместимость: 40 тысяч (20 тысяч после ЧМ-2022)

Игры: 6 матчей групового этапа, 1 матч 1/8 и 1/4 финала

Стадион, как понятно из названия, находится в образовательном центре Катара – тут вам и несколько главных университетов, и штаб-квартира Катарского фонда образовании и науки. «Эдьюкейшн Сити» уже принял прошлый клубный ЧМ, в котором победила «Бавария».

Арену в Аль-Райяне считают одной из самых экологичных в мире – в мае 2019-го «Эдьюкейшн Сити» получил пять звезд в рейтинге GSAS (оценивает заботу объекта об окружающей среде). Вокруг стадиона большие зеленые территории (как видно на фотографиях, есть даже поле для гольфа).

После мундиаля вместимость трибун сократят вдвое – а невостребованные конструкции отправят в развивающиеся страны для развития спорта.

«Халифа Интернейшнл» (Доха)

Когда открыт: 1976 год (реконструкцию закончили в мае 2017-го)

Вместимость: 40 тысяч зрителей

Игры: 6 матчей групового этапа, 1 матч 1/8, матч за третье место

Один из старейших стадионов Катара – его построили в 1976 году и реконструировали в 2017-м. Открыли финалом Кубка Эмира Катарского, в котором «Аль-Садд» с Хави в составе победил «Аль-Райян».

На арене уже прошел финал клубного ЧМ-2019, в котором победил «Ливерпуль» (подробный рассказ Романа Дворянкина о походе на тот матч). Внутри стадиона все зоны отдыха защищены от непогоды навесом, а дополнительный климат-контроль обеспечивается передовыми технологиями охлаждения.

«Стадион 974» (Доха)

Когда открыт: ноябрь 2021-го

Вместимость: 40 тысяч (после ЧМ-2022 разберут целиком)

Игры: 6 матчей групового этапа, 1 матч 1/8 финала

Первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. 974 – и международный телефонный код Катара, и количество контейнеров, использованных для строительства. Внутри них разместят торговые точки, туалеты и другие объекты инфраструктуры. У арены есть и альтернативное название – «Рас-Абу-Абуд».

Власти Катара после ЧМ отправят детали стадиона нуждающимся странам. Подробнее про уникальную арену читайте здесь.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos