Массовая драка фанатов прямо на стадионе – зарубились «Кельн» и «Ницца». Матч едва не отменили

Матч Лиги конференций между «Ниццей» и «Кельном» запомнился явно не футбольными событиями (1:1, отличились Штеффен Тиггес и Анди Делор). Фанаты клубов зарубились в массовых драках, из-за которых матч едва ли не был отменен.

Все началось солнечным днем: 8 тысяч фанатов «Кельна» отправились на выезд.

Сначала было терпимо: гуляли вдоль побережья и концентрировались на площади Массена – это одно из самых посещаемых туристами мест города.

Ницца окрасилась в красный.

Вот только мирно все не закончилось – агрессивная часть фанатов разгромили клубный магазин «Ниццы» в центре города, некоторые занимались другим вандализмом.

Мелкие стычки случались по дороге на стадион. Проблема в том, что «Альянц Ривьера» находится на окраине города, а Ницца не предусмотрела специального транспорта под матч. На стадион можно добраться либо на машине, либо на трамвае. Болельщики выбрали последний вариант – дополнительных трамваев в день матча не запускали. Гарантированная давка.

Уже на стадионе фанаты «Кельна» полезли к фанатам «Ниццы». Болельщики устроили потасовки на трибунах, один из фанатов даже упал со второго яруса трибун «Альянц Риверы». Матч уже собирались переносить, но временно передвинули лишь на 55 минут.

Отбившись, фанаты «Ниццы» пошли в контратаку.

С сектора «Кельна» летели файеры и сигнальные ракеты.

Чтобы успокоить трибуны, к фанатам подбежал капитан «Кельна» Йонас Хектор. «Мы с вами с нетерпением ждем начала этой игры. Мы все хотим, чтобы она состоялась. То, что сейчас произошло, – очень плохо. Мы не хотим такое видеть».

Подействовало: «Ницца» и «Кельн» все-таки сыграли.

«Ницца» выступила с официальным заявлением чуть позже: «Клуб строжайше осуждает инциденты, случившиеся перед матчем, которые начались с разгромов в городе и продолжились на стадионе. Несмотря на то, что порядок был восстановлен, а матч сыгран, мы очень опечалены произошедшим».

Фото: REUTERS/Eric Gaillard