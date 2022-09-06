Вся красота августа: Холанд шагает по АПЛ, самолет вплотную к стадиону, грандиозные волны и нелепые позы

Провожаем спортивное лето-2022.
2 августа. Лето – время велосипеда. Но американскому футболисту Эй Джей Диллону, кажется, немного маловат велик с открытой тренировки «Грин-Бэй Пэкерс».
2 августа. В августе мы еще цепляем Игры Содружества (соревнования Великобритании и ее бывших колоний и доминионов). Это полет шотландского гимнаста Хэмиша Картера.
3 августа. Сквош – очень редкий гость в топах спортивных новостей. Но там красиво, вот как у Индии с Англией на Играх Содружества.
4 августа. Мы все еще в Бирмингеме. Кровавый момент из женского хоккея на траве. Досталось Фрэнсис Дэвис из Новой Зеландии.
5 августа. Солнце заглянуло на стартовый матч АПЛ «Кристал Пэлас» – «Арсенал».
6 августа. Закончим мини-репортаж из Бирмингема на ганской легкоатлетке Эбигейл Квартенг и ее волосах, предательски цепляющих планку.
6 августа. Заполненная сапбордами река Мойка в Санкт-Петербурге перед уже традиционным фестивалем «Фонтанка SUP».
6 августа. Фанаты «Ньюкасла» серьезно настроены на этот сезон.
6 августа. Бисиклета Лео Месси на последней минуте матча с «Клермоном». «ПСЖ» в огне на старте сезона – 5 разгромов в 6 турах.
«ПСЖ» куражится в Лиге 1: 4:0, 5:0, 5:2, 7:1. Что придумал Гальтье? Как теперь играют Неймар, Месси и Мбаппе?
11 августа. В продолжение бисиклетной темы ярчайший кадр из Мюнхена, с чемпионата Европы по летним видам спорта. Трюк выполняет хорват Марин Рантеш.
11 августа. Лес и немного велосипедистов. Это Арктическая гонка Норвегии, проходящая за северным полярным кругом.
13 августа. Такого мы еще не видели: самолет как будто в паре метров над стадионом «Эллис Парк» в Йоханнесбурге перед регбийным матчем ЮАР – Новая Зеландия.
13 августа. Через конструкции бейсбольной арены «Минут-мейд Парк» в Хьюстоне нежно проникает солнечный свет.
13 августа. Манчестер. Пеп Гвардиола задумался о футболе.
13 августа. Мы все там же, на игре «Сити» с «Борнмутом». Эрлинг Холанд делает первые шаги (гигантские!) в АПЛ. Но это единственная игра августа, где норвежец не забил – но и без этого два хет-трика и безумные 10 голов в 6 матчах.
У Холанда уже 10 голов в АПЛ. Это больше, чем у Шевченко? А Погребняка обогнал?
14 августа. А эти ребята выглядят немного потерянными для футбольного матча. Ищут мяч и себя в этой жизни Готье Эн из «Осера» и Адриен Юну из «Анжера».
14 августа. Раскадровка рукопожатия, после которого Томаса Тухеля и Антонио Конте пришлось разнимать.
Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия
14 августа. Ларжи Рамазани из «Альмерии» только что забил «Реалу» и креативно затерялся на фоне болельщиков.
14 августа. Эстетика спортивного скалолазания в Мюнхене. Это Домен Скофич из Словении.
15 августа. Эта красотища тоже с чемпионата Европы по летним видам спорта. Пляжный волейбол на Кенигсплац в Мюнхене. Напротив – музей античного искусства.
16 августа. Разная реакция на финише стометровки: немка Джина Люккенкемпер – первая, испанка Мария Исабель Перес – шестая.
18 августа. Турецкий гимнаст Ферхат Арыджан сложился и ушел в работу.
18 августа. А вот и настоящий Аквамен. У гавайского серфера Коннора О’Лири есть невообразимо крутой портрет в окружении воды.
18 августа. Эй Джей Поллок из «Чикаго Уайт Сокс» тоже неплохо вписался в кадр.
20 августа. Сколько седых волос, традиций и уюта! Это болельщики «Эвертона» собрались в ожидании очередного матча в местечке The Goodison Cafe, точно напротив стадиона любимой команды. Сегодня их «Эвертон» принимает «Ноттингем Форест».
20 августа. Очень близко к легендарности. Александр Усик и во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец не позволил британцу взять реванш и защитил три титула в супертяжелом весе.
«Ты не сильный! Но как ты побил меня?» Эмоции после реванша Усика и Джошуа: Энтони психовал, Александр скрывал слезы флагом
20 августа. За пару часов до Усика на ринг в Саудовской Аравии выходили Рамла Али (справа) и Кристал Гарсия Нова. Вышло – и вылетело – тоже эффектно.
20 августа. Радуга и много оранжевого над Олимпийским стадионом в Мюнхене. А прыгает Рутгер Коппелар из Нидерландов.
21 августа. А это что-то на австралийском. Джош Брюс из Western Bulldogs и Джеймс Бланк из Hawks рубятся в местный футбол.
21 августа. Заглянем на летнюю новинку – Спартакиаду в России. Волейбольный финал между сборными Татарстана и Санкт-Петербурга.
21 августа. Погрузимся на глубину чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме вместе с Эдуардом Тимбретти из Италии.
22 августа. А эта волна уже пугает. Но бесстрашный серфер ускользает от нее в заливе Хаут-Бей в Кейптауне.
26 августа. Лаутаро Мартинес помогает фотографам сделать хороший кадр, прыгая прямо к ним. Аргентинец только что забил «Лацио».
27 августа. Возвращение фирменного ноу-лук гола от Роберто Фирмино. Бразилец забивает, но глядит не на мяч, а куда-то в сторону табло: там сейчас зажжется 7:0. В итоге «Ливерпуль» уничтожил «Борнмут» рекордными 9:0.
27 августа. Как же хочется обнять фотографа, который караулил этот момент. Две чайки из Брайтона.
27 августа. Красивейшая воздушная дуэль между Тимоти Кастанем и Марком Кукурельей.
27 августа. Кадр, полный разочарования: пацану не дали прорваться на поле, где играли «Саутгемптон» и «МЮ».
27 августа. Оливье Жиру – один из тех, кто всегда идеальны на фото. Тут француз забивает «Болонье».
27 августа. Ух. Это вид из чьего-то окна на прыжки со Старого Моста в боснийском городе Мостар. Мировая серия Red Bull Cliff Diving умеет делать красиво.
27 августа. Мгновение из жизни боксера: Хосе Педраса сотрясает Ричарда Комми.
28 августа. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон неудачно подрезал Фернандо Алонсо на старте Гран-при Бельгии, нарвавшись на сход и ярость бывшего напарника: «Что за идиот! Этот парень умеет ездить только первым!»
«Только стартовать первым умеет!» Ярость Алонсо от крэша с Хэмилтоном – Льюис подрезал на старте в битве за подиум, подлетел и сошел
28 августа. Роберт Левандовски осваивается в «Барселоне». Поляк забил уже 5 голов за 4 тура, один из них вот в таком прыжке в ворота «Вальядолида».
Левандовски, Погба, Миранчук, Мане и Кшиштоф Пентек – оцениваем топ-трансферы Ла Лиги, Бундеслиги, «ПСЖ», Серии А
29 августа. Тоже чудеса координации и баланса от питчера «Милуоки Брюэрс» Брента Сутера.
4 июня. В конце внезапно июньская фотография. Но, во-первых, она появилась в агентстве только в августе. Во-вторых, она отлично подходит в продолжение к «чудесам координации и баланса». В-третьих, ну смотрите, какая красота. Французский эквилибрист (эта дисциплина называется хайланинг, и там есть ремень безопасности, прикрепленный к спасательному тросу) Жюльен Ру тренируется недалеко от города Анси в Альпах.
Вся красота июля: жесточайшая авария с искрами, Семак в зазеркалье, итальянки самозабвенные и Че Гевара – смотрит на США с Кубой
Подкаст Артема Шмелева и Виталия Суворова не про спорт
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