Вся красота августа: Холанд шагает по АПЛ, самолет вплотную к стадиону, грандиозные волны и нелепые позы

Провожаем спортивное лето-2022.

2 августа. Лето – время велосипеда. Но американскому футболисту Эй Джей Диллону, кажется, немного маловат велик с открытой тренировки «Грин-Бэй Пэкерс».

Reuters/Dan Powers/USA Today Sports

2 августа. В августе мы еще цепляем Игры Содружества (соревнования Великобритании и ее бывших колоний и доминионов). Это полет шотландского гимнаста Хэмиша Картера.

Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

3 августа. Сквош – очень редкий гость в топах спортивных новостей. Но там красиво, вот как у Индии с Англией на Играх Содружества.

Gettyimages.ru/Luke Walker

4 августа. Мы все еще в Бирмингеме. Кровавый момент из женского хоккея на траве. Досталось Фрэнсис Дэвис из Новой Зеландии.

Reuters/Hannah Mckay

5 августа. Солнце заглянуло на стартовый матч АПЛ «Кристал Пэлас» – «Арсенал».

Gettyimages.ru/Julian Finney

6 августа. Закончим мини-репортаж из Бирмингема на ганской легкоатлетке Эбигейл Квартенг и ее волосах, предательски цепляющих планку.

Reuters/John Sibley

6 августа. Заполненная сапбордами река Мойка в Санкт-Петербурге перед уже традиционным фестивалем «Фонтанка SUP».

РИА Новости/Алексей Даничев

6 августа. Фанаты «Ньюкасла» серьезно настроены на этот сезон.

Reuters/Lee Smith

6 августа. Бисиклета Лео Месси на последней минуте матча с «Клермоном». «ПСЖ» в огне на старте сезона – 5 разгромов в 6 турах.

Reuters/Stephane Mahe

«ПСЖ» куражится в Лиге 1: 4:0, 5:0, 5:2, 7:1. Что придумал Гальтье? Как теперь играют Неймар, Месси и Мбаппе?

11 августа. В продолжение бисиклетной темы ярчайший кадр из Мюнхена, с чемпионата Европы по летним видам спорта. Трюк выполняет хорват Марин Рантеш.

Gettyimages.ru/Adam Pretty

11 августа. Лес и немного велосипедистов. Это Арктическая гонка Норвегии, проходящая за северным полярным кругом.

East News/Jonathan NACKSTRAND / AFP

13 августа. Такого мы еще не видели: самолет как будто в паре метров над стадионом «Эллис Парк» в Йоханнесбурге перед регбийным матчем ЮАР – Новая Зеландия.

East News/PHILL MAGAKOE / AFP

13 августа. Через конструкции бейсбольной арены «Минут-мейд Парк» в Хьюстоне нежно проникает солнечный свет.

Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan

13 августа. Манчестер. Пеп Гвардиола задумался о футболе.

Reuters/Lee Smith

13 августа. Мы все там же, на игре «Сити» с «Борнмутом». Эрлинг Холанд делает первые шаги (гигантские!) в АПЛ. Но это единственная игра августа, где норвежец не забил – но и без этого два хет-трика и безумные 10 голов в 6 матчах.

Reuters/Craig Brough

У Холанда уже 10 голов в АПЛ. Это больше, чем у Шевченко? А Погребняка обогнал?

14 августа. А эти ребята выглядят немного потерянными для футбольного матча. Ищут мяч и себя в этой жизни Готье Эн из «Осера» и Адриен Юну из «Анжера».

East News/GUILLAUME SOUVANT / AFP

14 августа. Раскадровка рукопожатия, после которого Томаса Тухеля и Антонио Конте пришлось разнимать.

East News/Glyn KIRK / AFP

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия

14 августа. Ларжи Рамазани из «Альмерии» только что забил «Реалу» и креативно затерялся на фоне болельщиков.

Reuters/Jon Nazca

14 августа. Эстетика спортивного скалолазания в Мюнхене. Это Домен Скофич из Словении.

Gettyimages.ru/Adam Pretty

15 августа. Эта красотища тоже с чемпионата Европы по летним видам спорта. Пляжный волейбол на Кенигсплац в Мюнхене. Напротив – музей античного искусства.

Gettyimages.ru/Adam Pretty

16 августа. Разная реакция на финише стометровки: немка Джина Люккенкемпер – первая, испанка Мария Исабель Перес – шестая.

Gettyimages.ru/Simon Hofmann/Getty Images for European Athletics

18 августа. Турецкий гимнаст Ферхат Арыджан сложился и ушел в работу.

East News/CHRISTOF STACHE / AFP

18 августа. А вот и настоящий Аквамен. У гавайского серфера Коннора О’Лири есть невообразимо крутой портрет в окружении воды.

East News/Jerome Brouillet / AFP

18 августа. Эй Джей Поллок из «Чикаго Уайт Сокс» тоже неплохо вписался в кадр.

Gettyimages.ru/Michael Reaves

20 августа. Сколько седых волос, традиций и уюта! Это болельщики «Эвертона» собрались в ожидании очередного матча в местечке The Goodison Cafe, точно напротив стадиона любимой команды. Сегодня их «Эвертон» принимает «Ноттингем Форест».

Reuters/Lee Smith

20 августа. Очень близко к легендарности. Александр Усик и во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец не позволил британцу взять реванш и защитил три титула в супертяжелом весе.

East News/Giuseppe CACACE / AFP

«Ты не сильный! Но как ты побил меня?» Эмоции после реванша Усика и Джошуа: Энтони психовал, Александр скрывал слезы флагом

20 августа. За пару часов до Усика на ринг в Саудовской Аравии выходили Рамла Али (справа) и Кристал Гарсия Нова. Вышло – и вылетело – тоже эффектно.

Reuters/Andrew Couldridge

20 августа. Радуга и много оранжевого над Олимпийским стадионом в Мюнхене. А прыгает Рутгер Коппелар из Нидерландов.

Reuters/Kai Pfaffenbach

21 августа. А это что-то на австралийском. Джош Брюс из Western Bulldogs и Джеймс Бланк из Hawks рубятся в местный футбол.

Gettyimages.ru/Mark Metcalfe/AFL Photos

21 августа. Заглянем на летнюю новинку – Спартакиаду в России. Волейбольный финал между сборными Татарстана и Санкт-Петербурга.

РИА Новости/Евгений Биятов

21 августа. Погрузимся на глубину чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме вместе с Эдуардом Тимбретти из Италии.

Reuters/Antonio Bronic

22 августа. А эта волна уже пугает. Но бесстрашный серфер ускользает от нее в заливе Хаут-Бей в Кейптауне.

East News/RODGER BOSCH / AFP

26 августа. Лаутаро Мартинес помогает фотографам сделать хороший кадр, прыгая прямо к ним. Аргентинец только что забил «Лацио».

East News/Alberto PIZZOLI / AFP

27 августа. Возвращение фирменного ноу-лук гола от Роберто Фирмино. Бразилец забивает, но глядит не на мяч, а куда-то в сторону табло: там сейчас зажжется 7:0. В итоге «Ливерпуль» уничтожил «Борнмут» рекордными 9:0.

Reuters/Phil Noble

27 августа. Как же хочется обнять фотографа, который караулил этот момент. Две чайки из Брайтона.

Reuters/Tony Obrien

27 августа. Красивейшая воздушная дуэль между Тимоти Кастанем и Марком Кукурельей.

Gettyimages.ru/David Rogers

27 августа. Кадр, полный разочарования: пацану не дали прорваться на поле, где играли «Саутгемптон» и «МЮ».

Reuters/Hannah Mckay

27 августа. Оливье Жиру – один из тех, кто всегда идеальны на фото. Тут француз забивает «Болонье».

Reuters/Daniele Mascolo

27 августа. Ух. Это вид из чьего-то окна на прыжки со Старого Моста в боснийском городе Мостар. Мировая серия Red Bull Cliff Diving умеет делать красиво.

Gettyimages.ru/Romina Amato/Red Bull

27 августа. Мгновение из жизни боксера: Хосе Педраса сотрясает Ричарда Комми.

Gettyimages.ru/Ian Maule

28 августа. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон неудачно подрезал Фернандо Алонсо на старте Гран-при Бельгии, нарвавшись на сход и ярость бывшего напарника: «Что за идиот! Этот парень умеет ездить только первым!»

East News/JOHN THYS / AFP

«Только стартовать первым умеет!» Ярость Алонсо от крэша с Хэмилтоном – Льюис подрезал на старте в битве за подиум, подлетел и сошел

28 августа. Роберт Левандовски осваивается в «Барселоне». Поляк забил уже 5 голов за 4 тура, один из них вот в таком прыжке в ворота «Вальядолида».

Gettyimages.ru/David Ramos

Левандовски, Погба, Миранчук, Мане и Кшиштоф Пентек – оцениваем топ-трансферы Ла Лиги, Бундеслиги, «ПСЖ», Серии А

29 августа. Тоже чудеса координации и баланса от питчера «Милуоки Брюэрс» Брента Сутера.

Reuters/Jeff Hanisch-USA TODAY Sports

4 июня. В конце внезапно июньская фотография. Но, во-первых, она появилась в агентстве только в августе. Во-вторых, она отлично подходит в продолжение к «чудесам координации и баланса». В-третьих, ну смотрите, какая красота. Французский эквилибрист (эта дисциплина называется хайланинг, и там есть ремень безопасности, прикрепленный к спасательному тросу) Жюльен Ру тренируется недалеко от города Анси в Альпах.