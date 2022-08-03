Вся красота июля: жесточайшая авария с искрами, Семак в зазеркалье, итальянки самозабвенные и Че Гевара – смотрит на США с Кубой

В июле многие виды спорта в отпуске. Но с нами ЧМ по легкой атлетике, женский Евро и Всероссийские сельские спортивные игры.
1 июля. Макс Ферстаппен уезжает вдаль. Почти рабочий стол «Безмятежность» на Windows XP.
2 июля. Это Палио – традиционные скачки по Пьяцца-дель-Кампо, главной площади Сиены. Первые состязания начались еще в Средневековье. Фальстарт у участника в белом.
3 июля. Упорная борьба бородачей в финале ЧМ по водному поло. Испания победила Италию только в серии пенальти.
3 июля. Чжоу Гуаньюй в центре самой крупной аварии года в «Формуле-1». Там все обошлось, поэтому теперь уже можно рассматривать момент во всей его эпичности.
«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года
4 июля. Эрнесто Че Гевара наблюдает, как сборная США (примерно 30-й по силе состав) обыгрывает Кубу на пути к баскетбольному ЧМ.
4 июля. Фанаты фиксируют на смартфоны величие Тайгера Вудса.
7 июля. Два отличных кадра с российскими тренерами. Владимир Федотов и баннер болельщиков ЦСКА на предсезонном турнире: «На трибунах становится тише, начинают пустеть сектора. Но всего клуб армейский превыше, мы с командой душой навсегда!»
9 июля. Сергей Семак в зазеркалье на Суперкубке (и немного Георгия Черданцева бонусом).
10 июля. Заплыв IRONMAN в швейцарском Берне. Дайте пять – и он поплывет дальше.
10 июля. В этом месяце шикарно снимали «Формулу-1». Разнообразие высот Гран-при Австрии с видом на трибуну Макса Ферстаппена.
Безумие домашнего Гран-при «Ред Булл»: трибуны в оранжевом дыме, рев в честь Ферстаппена, разбор трассы на сувениры
11 июля. Новак Джокович выиграл седьмой Уимблдон, а Белград встретил кумира толпой фанатов и белым голубем.
12 июля. Разноцветные дождевики Бангкока за просмотром английской классики. На поле предсезонные «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед».
13 июля. А эта яркая парочка наблюдает за женским Евро. Играют Нидерланды и Португалия. Сразу ясно, за кого они.
14 июля. Мы много раз видели Буффона, Кьеллини и других итальянцев, ревущих гимн перед матчами. Но, оказывается, женская сборная Италии вообще не отстает.
16 июля. Портрет быстрейшей женщины мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс сразу после финиша 100-метровки на чемпионате мира по легкой атлетике. Ямайская бегунья в 35 лет победила с рекордом ЧМ.
Быстрейшую женщину мира ни с кем не спутать: чудит с волосами и побеждает при росте 1,5 метра (даже в 35 лет)
17 июля. Эпичный кроваво-красный выход команды «Эссендон Бомберс» на игру по австралийскому футболу.
18 июля. Оператор, который зашел чересчур далеко. В финале забега на 3000 метров на ЧМ по легкой атлетике в американском Юджине он вышел прямо на дорожку в поисках красивого кадра – спортсмены, кхм, не обрадовались.
19 июля. С итальянкой Еленой Валлортигарой все хорошо, она даже выиграла бронзовую медаль на этом ЧМ – достойно прыгала в высоту и эпично приземлялась.
20 июля. Мастерство кадрирования: звезды «ПСЖ» смотрят в разные стороны.
20 июля. Столкновение на женском Евро. Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей из сборной Испании помешали друг другу.
23 июля. Небо над Грин-Беем, штат Висконсин. «Бавария» и «Манчестер Сити» встретились в турне по США.
24 июля. Триумф на фоне Триумфальной: новый победитель «Тур де Франс» Йонас Вингегард и его дочка в центре Парижа.
24 июля. Олимпийский чемпион-2012 Рено Лавильени в объективе камеры, закрепленной у планки.
24 июля. Главный герой месяца швед Арман Дюплантис приземляется после нового мирового рекорда в прыжках с шестом – 6,21 м (с запасом!)
Швед, который летает выше Бубки. В чем феномен Армана Дюплантиса?
24 июля. Снова киношный выход на поле в австралийском футболе. На этот раз сквозь шум толпы и огонь пробегают игроки клуба «Коллингвуд».
26 июля. «Тур Де Франс». Крохотное личное пространство датской велогонщицы Сесиль Людвиг.
27 июля. Копенгаген встречает победителя «Тур Де Франс» Йонаса Вингегарда.
27 июля. Так открывались Всероссийские летние сельские спортивные игры в Омске. Кроме привычных волейбола и легкой атлетики в программе городки, мини-лапта и троеборье дояров с косарями.
29 июля. Стадион «Альфонсо Лопес» в колумбийском городе Букараманга за день до финала женского Кубка Америки. Скоро сборная Бразилии обыграет хозяек турнира и возьмет титул.
30 июля. Не факт, что здесь много красивого, но фотограф поймал необычный эпизод: фанат «Ньюкасла» провожает в последний путь голубя, который, как сообщает фотоагентство Getty Images, «сорвался с балки во время матча «Ньюкасла» и «Атлетика».
30 июля. Шотландская гимнастка Эйлид Горрелл зависла на бревне во время Игр Содружества в Бирмингеме – соревнованиях Великобритании и ее бывших колоний и доминионов.
31 июля. Идеальный момент, чтобы снять футболку – Хлоя Келли забивает Германии в дополнительное время и приносит Англии первый в истории титул женского Евро.
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