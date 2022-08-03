Вся красота июля: жесточайшая авария с искрами, Семак в зазеркалье, итальянки самозабвенные и Че Гевара – смотрит на США с Кубой

В июле многие виды спорта в отпуске. Но с нами ЧМ по легкой атлетике, женский Евро и Всероссийские сельские спортивные игры.

1 июля. Макс Ферстаппен уезжает вдаль. Почти рабочий стол «Безмятежность» на Windows XP.

Gettyimages.ru/Clive Rose/

2 июля. Это Палио – традиционные скачки по Пьяцца-дель-Кампо, главной площади Сиены. Первые состязания начались еще в Средневековье. Фальстарт у участника в белом.

REUTERS/Alberto Lingria

3 июля. Упорная борьба бородачей в финале ЧМ по водному поло. Испания победила Италию только в серии пенальти.

REUTERS/Marton Monus

3 июля. Чжоу Гуаньюй в центре самой крупной аварии года в «Формуле-1». Там все обошлось, поэтому теперь уже можно рассматривать момент во всей его эпичности.

Gettyimages.ru/Mark Thompson

«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года

4 июля. Эрнесто Че Гевара наблюдает, как сборная США (примерно 30-й по силе состав) обыгрывает Кубу на пути к баскетбольному ЧМ.

REUTERS/Alexandre Meneghini

4 июля. Фанаты фиксируют на смартфоны величие Тайгера Вудса.

Gettyimages.ru/Ross Kinnaird

7 июля. Два отличных кадра с российскими тренерами. Владимир Федотов и баннер болельщиков ЦСКА на предсезонном турнире: «На трибунах становится тише, начинают пустеть сектора. Но всего клуб армейский превыше, мы с командой душой навсегда!»

РИА Новости/Алексей Филиппов

9 июля. Сергей Семак в зазеркалье на Суперкубке (и немного Георгия Черданцева бонусом).

РИА Новости/Алексей Филиппов

10 июля. Заплыв IRONMAN в швейцарском Берне. Дайте пять – и он поплывет дальше.

Gettyimages.ru/Joosep Martinson/Getty Images for IRONMAN

10 июля. В этом месяце шикарно снимали «Формулу-1». Разнообразие высот Гран-при Австрии с видом на трибуну Макса Ферстаппена.

REUTERS/Florion Goga

Безумие домашнего Гран-при «Ред Булл»: трибуны в оранжевом дыме, рев в честь Ферстаппена, разбор трассы на сувениры

11 июля. Новак Джокович выиграл седьмой Уимблдон, а Белград встретил кумира толпой фанатов и белым голубем.

REUTERS/Zorana Jevtic

12 июля. Разноцветные дождевики Бангкока за просмотром английской классики. На поле предсезонные «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед».

REUTERS/Chalinee Thirasupa

13 июля. А эта яркая парочка наблюдает за женским Евро. Играют Нидерланды и Португалия. Сразу ясно, за кого они.

REUTERS/Carl Recine

14 июля. Мы много раз видели Буффона, Кьеллини и других итальянцев, ревущих гимн перед матчами. Но, оказывается, женская сборная Италии вообще не отстает.

REUTERS/Carl Recine

16 июля. Портрет быстрейшей женщины мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс сразу после финиша 100-метровки на чемпионате мира по легкой атлетике. Ямайская бегунья в 35 лет победила с рекордом ЧМ.

REUTERS/Lucy Nicholson

Быстрейшую женщину мира ни с кем не спутать: чудит с волосами и побеждает при росте 1,5 метра (даже в 35 лет)

17 июля. Эпичный кроваво-красный выход команды «Эссендон Бомберс» на игру по австралийскому футболу.

Gettyimages.ru/Buda Mendes

18 июля. Оператор, который зашел чересчур далеко. В финале забега на 3000 метров на ЧМ по легкой атлетике в американском Юджине он вышел прямо на дорожку в поисках красивого кадра – спортсмены, кхм, не обрадовались.

REUTERS/Lucy Nicholson

19 июля. С итальянкой Еленой Валлортигарой все хорошо, она даже выиграла бронзовую медаль на этом ЧМ – достойно прыгала в высоту и эпично приземлялась.

REUTERS/Brian Snyder

20 июля. Мастерство кадрирования: звезды «ПСЖ» смотрят в разные стороны.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

20 июля. Столкновение на женском Евро. Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей из сборной Испании помешали друг другу.

REUTERS/John Sibley

23 июля. Небо над Грин-Беем, штат Висконсин. «Бавария» и «Манчестер Сити» встретились в турне по США.

Gettyimages.ru/Jamie Squire

24 июля. Триумф на фоне Триумфальной: новый победитель «Тур де Франс» Йонас Вингегард и его дочка в центре Парижа.

REUTERS/Christian Hartmann

24 июля. Олимпийский чемпион-2012 Рено Лавильени в объективе камеры, закрепленной у планки.

REUTERS/Pawel Kopczynski

24 июля. Главный герой месяца швед Арман Дюплантис приземляется после нового мирового рекорда в прыжках с шестом – 6,21 м (с запасом!)

Gettyimages.ru/Christian Petersen

Швед, который летает выше Бубки. В чем феномен Армана Дюплантиса?

24 июля. Снова киношный выход на поле в австралийском футболе. На этот раз сквозь шум толпы и огонь пробегают игроки клуба «Коллингвуд».

Gettyimages.ru/Darrian Traynor

26 июля. «Тур Де Франс». Крохотное личное пространство датской велогонщицы Сесиль Людвиг.

East News/JEFF PACHOUD / AFP

27 июля. Копенгаген встречает победителя «Тур Де Франс» Йонаса Вингегарда.

REUTERS/Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

27 июля. Так открывались Всероссийские летние сельские спортивные игры в Омске. Кроме привычных волейбола и легкой атлетики в программе городки, мини-лапта и троеборье дояров с косарями.

РИА Новости/Алексей Куденко

29 июля. Стадион «Альфонсо Лопес» в колумбийском городе Букараманга за день до финала женского Кубка Америки. Скоро сборная Бразилии обыграет хозяек турнира и возьмет титул.

REUTERS/Amanda Perobelli

30 июля. Не факт, что здесь много красивого, но фотограф поймал необычный эпизод: фанат «Ньюкасла» провожает в последний путь голубя, который, как сообщает фотоагентство Getty Images, «сорвался с балки во время матча «Ньюкасла» и «Атлетика».

Gettyimages.ru/Stu Forster

30 июля. Шотландская гимнастка Эйлид Горрелл зависла на бревне во время Игр Содружества в Бирмингеме – соревнованиях Великобритании и ее бывших колоний и доминионов.

REUTERS/Hannah Mckay

31 июля. Идеальный момент, чтобы снять футболку – Хлоя Келли забивает Германии в дополнительное время и приносит Англии первый в истории титул женского Евро.