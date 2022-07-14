Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение

В этом году Джордан Пул претендовал на приз «самому прогрессирующему игроку» лиги и помог «Голден Стэйт» взять очередное чемпионство. Его безумные трехочковые с центра площадки оказались бы самыми яркими моментами финальной серии, если бы его партнером не был Стеф Карри.

Пул – единственный человек в НБА, который напоминает Карри по манере игры и по умению ловить кураж в самые неудобные для соперника минуты. Ему прочат контракт на 100 миллионов долларов и статус будущей звезды.

Однако еще до того, как Пул начал напоминать звезду, знаменитостями стали его кошки, которых он взял из приюта и с которыми у него магическое взаимодействие.

Фото: instagram.com/jordan_pole