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Вся красота мая: Пеп – Брюс Уиллис, фанаты у Колизея и на турецких деревьях, сломанная перекладина и мир глазами Доменико Тедеско

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Месяц, когда в главной роли – болельщики.

Встречаем лето с лучшими кадрами самого теплого месяца весны. Обворожительные виды заполненных «Лужников» – в сердечке, а что было еще?

4 мая. Глаза болельщицы «Реала» незадолго до легендарного камбека в игре с «Ман Сити».

Reuters/Carl Recine

90 секунд, за которые «Реал» перевернул все!

6 мая. Самый дорогой перформанс в Формуле-1. Руки Льюиса Хэмилтона можно долго рассматривать. 

Reuters/Ricardo Arduengo

Дерзкий ответ Хэмилтона на запрет украшений в «Ф-1» – пришел на пресс-конференцию в прикиде стоимостью почти в $200 тысяч!

7 мая. Фотографа и нас догоняют спортсмены на соревнованиях IRONMAN в Мальорке.

Gettyimages.ru/ Eric Alonso

7 мая. Здесь Дмитрий Бивол на мгновение забрался на плечи Канело Альвареса, но вообще оказался слишком тяжелым противником для мексиканца. Россиянин нанес Канело всего второе поражение в карьере.

Gettyimages.ru/Al Bello

«Бивол шокировал мир». Первые реакции на победу российского боксера над Канело

7 мая. UFC. Только что Майкл Чендлера отправил Тони Фергюсона в жесточайший нокаут и теперь делает сальто.

Reuters/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

8 мая. Новый триумф Карлоса Алькараса, главной сенсации года в мужском теннисе.

REUTERS/Juan Medina

19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать

8 мая. На деревьях выросли фанаты «Трабзонспора» – главный признак первого чемпионства за 38 лет.

East News/Yasin AKGUL / AFP

Первое чемпионство за 38 лет – и счастливые фанаты «Трабзонспора» на поле. Их так много, что не видно газона

9 мая. Стеф Карри и «Уорриорс» в огне, и все снова в восторге от «Голден Стейт».

Reuters/Kyle Terada-USA TODAY Sports

Стеф Карри вышел в шестой финал НБА. Баскетбольным миром снова управляет волшебник

12 мая. Сон Хын Мин приземляется на Роба Холдинга, а «Арсенал» проваливает концовку сезона и пропускает «Тоттенхэм» в зону ЛЧ.

Reuters/David Klein

Собрали команды года в АПЛ без игроков «Ман Сити» и «Ливерпуля». Что получилось?

13 мая. Еще одно жесткое приземление. Это Национальная регбийная лига в Австралии.

13 мая. Тоже Австралия, но гораздо более спокойная. Вечерний футбол в Сиднее.

Gettyimages.ru/Mark Evans

14 мая. Такого в наших галереях еще не было. Это сепактакрау (или малайский волейбол) на Играх Юго-Восточной Азии. Сборная Вьетнама против сборной Малайзии.

Reuters/Navesh Chitrakar

14 мая. Два Салаха празднуют победу в Кубке Англии. В роли ложного Мо – Тиаго Алькантара.

East News/Ben Stansall / AFP

14 мая. «Штутгарт» остался в Бундеслиге, и стадион сошел с ума от счастья. Кажется, так выглядит абсолютное единение команды с болельщиками. Лидер команды Саша Калайджич прослезился от избытка чувств.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

В Бундеслиге спасение празднуют ярче, чем титул! «Штутгарт» забил на 90+2, а дальше – море фанатов на поле

15 мая. Тоже слезы (вместе с органично вписавшимся мыльным пузырем). Легенда «Вест Хэма» Марк Нобл перед последней домашней игрой в карьере.

Reuters/Tony Obrien

«Я воплотил в жизнь мечту каждого фаната». «Вест Хэм» прощается с легендой Марком Ноблом

18 мая. Лука Дончич героически затащил «Даллас» в финал Запада, но там словенца исцарапали Энрю Уиггинс, вот такой мощный Дрэймонд Грин и их «Голден Стэйт».

Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson

Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022

19 мая. Фанаты «Эвертона» у стен «Гудисон Парк» настраиваются на решающий матч в борьбе за выживание.

Gettyimages.ru/Gareth Copley

19 мая. А когда «Эвертон» выжил, на поле тоже выбежала толпа фанатов.

Reuters/Carl Recine

Фанаты «Эвертона» дважды выбежали на поле. Сначала праздновали камбэк, потом – невылет из АПЛ

21 мая. С помощью этого фото можно представить себя с Кубком Германии в руках. Это мир глазами Доменико Тедеско.

Reuters/Lisi Niesner

Тедеско и «Лейпциг» – с первым трофеем. В меньшинстве затащили финал Кубка Германии

22 мая. Взгляд на «Ролан Гаррос» с непривычной стороны.

East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP

22 мая. Это не кадр из «Теда Лассо», а спасение «Лидса». На земле – Джесси Марш.

REUTERS/David Klein

22 мая. А это Рафинья среди фанатов «Лидса».

Gettyimages.ru/Alex Davidson

Страстная речь Джесси Марша: как же он благодарен своим парням из «Лидса»! Вместе спаслись от вылета из АПЛ в последнем туре

22 мая. У болельщиков «Манчестер Сити» тоже был повод для бурной радости и даже сломанной перекладины. За 15 минут до этого фото их команда переломила решающую игру за чемпионство.

Gettyimages.ru/Stu Forster

5 минут, за которые «Сити» стал чемпионом АПЛ

22 мая. Оливье Жиру скачет с первым чемпионским трофеем «Милана» за 11 лет.

Reuters/Alberto Lingria 

«Милан» выиграл чемпионство – впервые с 2011-го! А где были нынешние звезды 11 лет назад?

23 мая. Пеп Гвардиола, словно Брюс Уиллис, который в очередной раз всех спас.

East News/Oli SCARFF / AFP

Гвардиола – король лиг. 10 побед за 13 сезонов с «Барсой», «Баварией» и «Сити»

25 мая. Зеленые виды Джиро д’Италия. Это итальянская коммуна Лизиньяго.

East News/Luca Bettini / AFP

26 мая. Давненько Колизей не был окружен торжествующими фанатами «Ромы». В этом месяце римский клуб выиграл Лигу Конференций.

Reuters/Guglielmo Mangiapane

Пестрый парад «Ромы» напротив Колизея – скажите им, что Лига конференций не котируется!

26 мая. Эмоции Стефаноса Циципаса сквозь струны ракетки. Грек вообще в этом сезоне любит поговорить с ракеткой.

Reuters/Gonzalo Fuentes 

27 мая. Слоун Стивенс красиво бежит по оранжевому грунту Парижа.

Gettyimages.ru/Clive Brunskill

28 мая. Сход мотогонщика Ducati Энеа Бастианини на Гран-при Италии.

East News/Filippo MONTEFORTE / AFP

28 мая. Кажется, даже судья сочувствует боксеру Джимми Уильямсу, которому прилетело от Луиса Ариаса.

Gettyimages.ru/Al Bello

28 мая. Трофей Лиги чемпионов снова прилетел в знакомые руки. «Реал» – лучшая команда Европы.

East News/JAVIER SORIANO / AFP

24 текста о героях финала ЛЧ. Наслаждайтесь

29 мая. Все-таки главные герои майской подборки – болельщики. Это парад «Ливерпуля» в честь двух английских кубков на следующий день после проигранного финала Лиги чемпионов.

East News/Oli SCARFF / AFP

Тысячи фанатов, кубки и счастливые игроки – это парад «Ливерпуля» после финала ЛЧ. Так, а они точно проиграли?

31 мая. Рафаэль Надаль на пути в финал любимого турнира. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» испанец обыграл Новака Джоковича.

Gettyimages.ru/Clive Brunskill

Вся красота апреля: объятия Клоппа и Гвардиолы, фаны «Лидса» снимают обувь, поля Швейцарии и леса Алабамы

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