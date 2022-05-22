Обнимашки с Халком и Азмуном, разборки с фанатами и море кубков. Главные моменты Дзюбы в «Зените»

Он их точно не забудет.

Артем Дзюба провел в «Зените» семь сезонов, большинство из которых получились очень яркими и очень голевыми. Провожая форварда из Петербурга, вспоминаем главные моменты важнейшего этапа его карьеры.

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Первый гол за «Зенит» Артем забил в конце июля 2015 года – в ворота «Урала». Тогда за екатеринбургский клуб еще играли Александр Ерохин и Александр Мартынович.

Первую большую связку в «Зените» Дзюба организовал с Халком. В 2018 году Артем назвал бразильца лучшим партнером по команде, но через два года все же поменял мнение.

Нападающему «Зенита» понадобилось не так много времени, чтобы забить «Спартаку». Впервые Артем сделал это в сентябре 2015-го – и праздновал с натянутой на голову футболкой.

Жест стал фирменным – Артем повторил его в апреле 2016-го.

И в октябре того же года.

В декабре 2020 года Дзюба зафиналил победу «Зенита» над «Спартаком» (3:1) уже в добавленное ко второму тайму время – и снова спрятался под формой.

В мае 2016-го форвард забил исторический гол в ворота «Динамо», отправив московский клуб в ФНЛ.

Месяцем ранее Артем оформил сотый гол в карьере – пострадал пермский «Амкар». Знаковое число Дзюба отметил футболкой с изображением главного героя фильма «Храброе сердце» и надписью: «Всего лишь сотня».

Сотый гол за «Зенит» случился через 4,5 года – в октябре 2021-го. Артем забил тульскому «Арсеналу» и снова показал особую футболку.

С активными фанатами «Зенита» у Дзюбы всегда были напряженные отношения.

Когда они обострялись, Артем праздновал голы слишком эмоционально.

Роберто Манчини – единственный тренер, с которым Дзюба так и не нашел общего языка.

Итальянец отправил сверхмотивированного перед домашним ЧМ Артема в аренду в тульский «Арсенал». В матче с «Зенитом» Дзюба очень хотел забить – и у него получилось.

Дзюба вернулся в «Зенит» после прихода Семака – и в первом же сезоне взял РПЛ. Гол «Краснодару» на последних минутах весной 2019-го – один из самых ярких моментов того розыгрыша.

Себастьян Дриусси полюбился Дзюбе больше других аргентинцев в «Зените».

После трансфера Сердара Азмуна в РПЛ появилась новая топовая связка. «С Азмуном – лучшая связка в карьере. У Халка была другая работа», – говорил Артем в 2020 году.

В 2021-м Дзюба надел костюм Дэдпула на празднование чемпионства. В следующий раз мы увидим его в том самом прощальном ролике.

Помимо РПЛ Дзюба брал с «Зенитом» два Кубка России.

И аж четыре Суперкубка.

Последний гол за «Зенит» Дзюба забил «Уралу», это случилось в апреле. История закольцевалась.

Фото: fc-zenit.ru/Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов; Gettyimages.ru/Epsilon; РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Михаил Киреев; arsenaltula.ru; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press