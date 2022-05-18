Главные моменты Марио Фернандеса в России: от первых трофеев до последнего гола «Уфе». Гол Хорватии, конечно, тоже

Точно будем скучать.

Марио Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру. После матча против «Ростова» 31-летний защитник уедет в Бразилию. Причина – в накопившейся колоссальной усталости и огромном изнеможении.

Обрусевший бразилец провел в нашей стране 10 лет – самое время вспомнить главные моменты Марио. И в ЦСКА, и в сборной.

Началось все в 2012-м, когда ЦСКА заплатил больше 10 млн евро за 21-летнего защитника «Гремио». Кажется, Гинер уже догадывается, что удачно вложился.

За армейцев Марио дебютировал в матче с «Ростовом» – символично, что последний матч будет против этой же команды. ЦСКА тогда победил благодаря мячу Сейду Думбия. В том же сезоне Фернандес выиграл первые титулы в карьере: у ЦСКА был золотой дубль. Победили и в кубке, и в Премьер-лиге.

Первый гол Фернандеса – в 2014-м в Кубке России. Вполне в бразильском стиле: с фланга ворвался в штрафную, накрутил нескольких защитников, с первым ударом Марио вратарь справился, со вторым – нет.

2014-й принес второе чемпионство в России.

А чемпионат-2015/16 начался с первого мяча Марио в РПЛ. На 3-й минуте в третьем туре бразилец забил «Анжи». Кстати, гол остался единственным и стал победным. А закончилось все третьим чемпионством Фернандеса в России.

Марио никогда не берег себя на поле. Из-за этого часто играл в маске. Впервые это случилось в 2013-м – Фернандес сломал нос в кубковом матче с «Тюменью». На «Зенит» вышел в маске, но в перерыве снял – признался, что мешала.

Потом к маске из-за переломов носа возвращались еще пару раз. В мае 2017-го футболист сделал операцию на носу – после нее аксессуар вернулся на лицо на несколько месяцев.

Кстати об аксессуарах. Фернандес в России устроил косплей на танкиста (и Петера Чеха): в 2018-м получил коленом в затылок от Александра Коларова и некоторое время играл в шлеме.

В 2017-м Марио Фернандес получил российское гражданство. На Кубок Конфедераций не поехал как раз из-за операции на носу, поэтому дебютировал в эпохальном матче против «Динамо». И даже забил.

Первый гол Марио за сборную вы отлично помните. 115-я минута матча против Хорватии. Навес Дзагоева – и Фернандес навсегда в истории нашей сборной.

Главный бразилец в истории российского футбола.

Марио понравилось забивать решающие мячи. После чемпионата мира он положит на последних минутах Казахстану и победный венграм в Лиге Наций.

На клуб энергии тоже всегда хватало. В сезоне-2018/19 болельщики ЦСКА выбрали Марио лучшим игроком сезона. Приятный бонус – голевой пас на Щенникова при легендарной победе 3:0 на «Сантьяго Бернабеу».

Еще большей легендарности в глазах фанатов добавил гол в ворота «Спартака» в августе 2019-го. Но тот матч армейцы проиграли 1:2.

Последний трофей русского бразильца – Суперкубок-2018 сразу после ЧМ.

Марио уже подумывал завершить карьеру в сборной, но Валерий Карпин убедил его вернуться. Последняя игра – символично, что против хорватов в августе 2021-го. В ней Фернандес получил травму колена – и правда закончил.

В этом сезоне Марио оба гола забил весной. Сначала в ворота «Локомотива» – победный на 91-й.

А потом и «Уфе» – на 88-й. Возможно, последний мяч Фернандеса в России.

10 лет.

258 матчей в РПЛ (и будет 259-й – на один больше, чем у Дмитрия Сычева).

10 голов во всех турнирах.

33 матча за сборную и 5 мячей.

Самоотверженность на несколько сломанных носов и сотрясений мозга.

Марио, спасибо!

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Алексей Филиппов, Михаил Климентьев, Григорий Сысоев, Саид Царнаев, Антон Денисов, Александр Вильф, Владимир Федоренко; globallookpress.com/Dmitry Golubovich