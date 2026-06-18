Мартинес может возглавить «Аль-Наср» Роналду. Тренер сборной Португалии начал переговоры с клубом

Роберто Мартинес может возглавить клуб Криштиану Роналду.

Роберто Мартинес начал переговоры с «Аль-Насром », в котором выступает нападающий Криштиану Роналду .

Об этом сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Ранее стало известно , что испанский специалист покинет пост главного тренера сборной Португалии вне зависимости от итога ЧМ-2026 .

«Аль-Наср», который стал чемпионом Саудовской Аравии в прошлом сезоне, ранее покинул главный тренер Жорже Жезуш.

Что не так с Роналду?