Мартинес может возглавить «Аль-Наср» Роналду. Тренер сборной Португалии начал переговоры с клубом
Роберто Мартинес может возглавить клуб Криштиану Роналду.
Роберто Мартинес начал переговоры с «Аль-Насром», в котором выступает нападающий Криштиану Роналду.
Об этом сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Ранее стало известно, что испанский специалист покинет пост главного тренера сборной Португалии вне зависимости от итога ЧМ-2026.
«Аль-Наср», который стал чемпионом Саудовской Аравии в прошлом сезоне, ранее покинул главный тренер Жорже Жезуш.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Фабриса Хокинса в X
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А как же титулы? Титулы, это не голы - подождут:))