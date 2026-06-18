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  4. Мартинес может возглавить «Аль-Наср» Роналду. Тренер сборной Португалии начал переговоры с клубом

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Мартинес может возглавить «Аль-Наср» Роналду. Тренер сборной Португалии начал переговоры с клубом
Роберто Мартинес может возглавить клуб Криштиану Роналду.

Роберто Мартинес начал переговоры с «Аль-Насром», в котором выступает нападающий Криштиану Роналду.

Об этом сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Ранее стало известно, что испанский специалист покинет пост главного тренера сборной Португалии вне зависимости от итога ЧМ-2026.

«Аль-Наср», который стал чемпионом Саудовской Аравии в прошлом сезоне, ранее покинул главный тренер Жорже Жезуш.

Что не так с Роналду?

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Фабриса Хокинса в X
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРоберто Мартинес
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЖорже Жезуш

Комментарии

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очень слабый тренер
Ответ$-AGROHIM-$
очень слабый тренер
Замечательно! Кришу удобно, он всегда в составе, глядишь и 1000 мячей в карьере - не за горами)
А как же титулы? Титулы, это не голы - подождут:))
Если на ЧМ хоть раз поменяет клубничного то не видать ему этой должности.
Похоже радужного португальца шейхи готовы уже выкинуть после позорной игры на чемпионате мира и пенальтист позвал своего кореша уладить дела.
аххахахахаххахааххаа
Ясно, Мартинес за счет Португалии обечивает себе хорошую пенсию в пустыне, благо он испанец, и не придется перед земляками отвечать.
ему туда дорога...на задворки футбола,Рон с ним будет играть до 50ти без замен
И почему я не удивлен
Очень похоже что не только в сборную Португалии, но и в Аль-Наср попадают исключительно через постель.
Поэтому он до самого вылета сборной будет ставить вяленную клубничку в состав
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