«Не могла спокойно наблюдать, как по нему лупят мячом». История любви Льва и Валентины Яшиных

Во вторник скончалась Валентина Тимофеевна Яшина – вдова легендарного вратаря «Динамо» и сборной СССР. Ей был 91 год.

Ниже – краткая история их отношений в фотографиях.

Их знакомство – советская романтика. Каток и танцы. «Он жил в Тушине — и я тоже, – рассказывала Валентина Тимофеевна «СЭ». – Мы, девчонки, ходили, смотрели, как тамошние футболисты заводской команды играют. Я знала, что есть такой — Яшин, но знакомы мы в ту пору не были. Зимой на каток ходили — и он за мной, оказывается, наблюдал. Я его там не видела, а он потом рассказывает: «Помнишь, ты там-то каталась?» Там, в Тушине (оно еще было пригородом, а не частью Москвы), у нас был первый парень на деревне, и я с ним какой-то кружок на катке прокатилась. Уже потом, когда поженились, Лев мне об этом напомнил. «А, так ты видел? — говорю. — Что же тогда не подошел?!» А лично познакомились действительно на танцплощадке. Он уже играл за дубль «Динамо». Когда его первый раз поставили в основной состав, даже репортаж вели по радио — телевидения не было еще. И все у нас знали: ой, наш Яшин играет в «Динамо»! Но во втором матче он пропустил четыре мяча за один тайм от тбилисцев, и, хоть матч тот команда и выиграла, его еще на два с половиной года в дубль отправили. Лев приезжал — родители-то по-прежнему жили там, в Тушине. И вот однажды футболист с завода подходит, говорит: девчонки, а сегодня Яшин приедет. Хотите, с ним познакомлю? Мы с подружкой: хотим. И вот появляется Яшин — долговязый такой, в солдатских сапогах большего размера, которые болтаются на ногах. Но танцевал неплохо».

Поженились в 1954-м. Льву тогда было 25 лет, Валентине – 24.

Валентина Тимофеевна о свадьбе рассказывала шутливо.

«Они с «Динамо» ездили в Швейцарию, и Лев оттуда привез мне настоящие швейцарские часы. И его друг Вова Шабров привез такие же своей девушке. Но та не стала с ним встречаться, а часы себе оставила. Я бы, может, со Львом и разошлась бы, не вышла бы за него… Да часы было жалко! У меня никогда не было часов, а тут – такие.

Если бы разошлись, их надо было бы отдать. Оставить себе, как та, шабровская, я не могла, совесть замучила бы. И отдать жалко. В общем, приехал он как-то и говорит: «Я уже дату назначил. Бабушке сказал, всем сказал: «На Новый год мы поженимся». Ладно, думаю, поженимся, а там видно будет. Так и поженились – в канун 1955 года», – говорила Валентина Тимофеевна.

У Яшиных родилось двое детей – дочери Ирина и Елена. Шуток в семье было больше, чем напряжения.

«У нас никогда не бывало громких ссор. Не предъявляли никогда претензий друг к другу – хотя иногда надо было бы. Когда дулись друг на друга – замолкали. Но долго молчать не могли. На следующий день уже разговаривали, будто ничего и не произошло. Лев не мог долго молчать. Кто виноват – тот первым и подходил», – добавляла Валентина Тимофеевна.

Они часто появлялись на публике. Здесь Лев Яшин празднует 60-летие во дворце спорта «Динамо». Конечно же, рядом с супругой.

Вообще Яшин больше любил официальные мероприятия, чем вечеринки. «Лев не тусовочный, как теперь говорят, человек был. Другие заводили знакомства, он – нет. Разве что Герман Титов (известный советский космонавт) даже у нас дома побывал. Когда Лев в Высшей партийной школе учился, с ним занимался космонавт – дублер Титова. Они их свели, в ресторане знакомство отметили. Так отношения и завязались», – делилась Яшина.

А ниже фото из 1989-го – тогда Лев Яшин отдыхал на даче вместе с семьей. Через год легендарный вратарь, к сожалению, скончался.

В 1997-м Валентина Тимофеевна в Москве общалась с легендарным Пеле. С бразильцем она познакомилась еще в 1958 году на чемпионате мира в Швеции – тогда сборные СССР и Бразилии жили в одном отеле.

«Я приехала к ним в гостиницу. Войти можно было только с заднего входа. Он [Лев] меня встретил. По пожарной лестнице мы поднялись наверх, где все ребята покуривали, что бывает. Мимо, почему-то снизу, бежал мальчишка лет 17-ти с виду. Это был Пеле. Лев так, за шиворот, схватил его, остановил и говорит : «Знакомься – это будущая звезда футбола» . Познакомились, и Пеле побежал дальше. Потом мы встречались много раз, и в Швеции, и в Москве, еще где-то – уже даже забыла – давно было. Со Львом они очень подружились, и очень часто потом встречались: и в сборных СССР и Бразилии, и в сборной мира на столетие футбола. Это были дружные, приятные встречи», – делилась подробностями супруга Яшина.

Еще Валентина Тимофеевна посещала презентацию плаката ЧМ-2018. Его представили в рамках презентации официального поезда ЧМ-2018 – он посвящен истории чемпионатов мира по футболу.

Летом 2015-го стадиону «Динамо» присвоили имя Льва Яшина – и вдова футболиста отпраздновала это вместе с клубом.

Кстати, на футбол Валентина Тимофеевна ходила редко, особенно не могла выносить разминку: «Увиденного хватило на всю жизнь. Даже не досмотрела до конца, ушла. Муж потом спрашивал: куда подевалась? Я и объяснила, что не могла спокойно наблюдать, как по нему лупят мячом. Что за избиение такое?! Вся команда встала и долбит по очереди. А у Льва с войны осталась язва желудка. То ли из-за переутомления, то ли из-за недоедания… Сами подумайте, какая жизнь была в эвакуации».

В апреле 2022-го вдова вратаря пришла на другое памятное мероприятие – вручила памятный приз вратарю «Динамо» Антону Шунину перед игрой с «Ахматом». Тогда Антон преодолел отметку в 100 сухих матчей в карьере и вошел в «клуб Яшина».

«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола. Сегодня в динамовской семье большое горе. Мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, который всегда от всего сердца поддерживал команду и каждого ее футболиста.

Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя. И делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной.

Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны», — говорится в заявлении», – заявление «Динамо».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев, Владимир Родионов, Сергей Величкин; globallookpress.com/Alexander Chernykh