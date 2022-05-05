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Анчелотти разрывает рекорды! Никто из тренеров не играл в финалах ЛЧ чаще

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Проиграл только однажды.

«Реал» шумно прошел «Ман Сити» – и теперь сыграет в уже 17-м финале ЛЧ.

Если «Реал» давно признан королем ЛЧ, то его тренер Карло Анчелотти – король среди тренеров. Анчи вышел в пятый финал турнира – еще никто не играл решающие матчи чаще заслуженного 62-летнего итальянца. Не забывает, что он еще и единственный тренер в истории, который выиграл все топ-лиги.

Марчелло Липпи, Алекс Фергюсон и Юрген Клопп – все они позади Карло, у них по четыре финала.

Анчи пристрастился к матчам за главный клубный трофей Европы еще в 2003-м. Его «Милан» в тяжелом матче справился с «Ювентусом» по пенальти. Карло еще молодой – это его первый большой успех в Европе.

Впереди был Стамбул-2005. Про этот матч вам рассказывать точно не стоит, его просто невозможно забыть. Анчи в финале ЛЧ могла остановить только настоящая магия – и колдун Ежи Дудек.

Через два года «Милан» и «Ливерпуль» устроили ремейк великого матча. Получилось не так ярко, зато Анчелотти уверенно выиграл вторую ЛЧ в карьере. В этот раз Анчи придумал на «Ливерпуль» эликсир по фамилии Индзаги.

После этого Карло копил силы до 2014-го! Итог: гол Серхио Рамоса «Атлетико» на 92:48, который фанаты «Реала» запомнят на всю жизнь. На бровке тогда нервничал молодой ассистент Зинедин Зидан.

Как же нам не хватало топового Анчелотти!

Обычно он тверд и спокоен.

Но после чуда с «Сити» даже итальянцу было слишком сложно сдержать эмоции.

После финального свистка Карло заплакал.

Главное, что в объятьях своего сына Давиде.

Фото: Gettyimages.ru/Neal Simpson/EMPICS, Giuseppe Cacace, John Walton – PA Images, Alex Livesey, Shaun Botterill, Michael Regan, Angel Martinez; REUTERS/Juan Medina, Carl Recine

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