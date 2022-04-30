Бразильцы спасали празднование «Зенита»: Клаудиньо отмечал первый титул в РПЛ, Вендел нежно целовал кубок, растанцевали даже гендира

После четвертого чемпионства подряд и такого раннего бронирования титула зенитовцы не впечатлили огнем на поле, когда победой закончился матч с «Локомотивом», и можно было отметить золото РПЛ.

Спасали бразильцы – им для праздника и повод не нужен. Вот Вендел, например, сразу стал высматривать кого-то из близких на трибунах, чтобы разделить эмоции.

И дождался.

Анатолий Тимощук, кстати, тоже первым делом признался в любви семье.

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Малком, автор золотого гола, был одним из самых эмоциональных на поле в компании партнеров.

Вендел первым приблизился к кубку. Это было очень нежно.

После поцелуя и фото за красивым селфи зашел и Малком. А партнер в этот момент, кажется, уже отправлял кадр своим.

Как собрались вместе – устроили танцы со звездами. Бразильцы разгоняли, захватило даже генерального директора Александра Медведева.

Ярче других праздновали те, для кого этот трофей – первый. Вот, например, Иван Сергеев подбрасывал кубок – развлекал так фанатскую трибуну.

А Клаудиньо (у него первый клубный титул, до этого только олимпийское золото) дали в руку штуку, которая выстреливает футболками – и бразилец запустил кому-то подарок.

С фейерверками и такой общей эмоцией правда похоже, что «Зенит» празднует.

Хоть и предсказуемо – все равно долгожданный титул!

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ»

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