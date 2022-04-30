Семак в 10-й раз стал чемпионом: 5 раз как игрок, один раз как помощник, 4 раза как главный

Легенда!

«Зенит» выиграл РПЛ четвертый раз кряду. Так трофейная коллекция Сергея Семака пополнилась еще одним золотом чемпионата России – в сумме это уже десятое (5 раз брал его как игрок, один раз как помощник тренера и 4 – как главный).

В качестве игрока он брал РПЛ пять раз: дважды – с «Рубином» (2008, 2009) и «Зенитом» (2010, 2011/12), а также однажды – в ЦСКА (2003). В роли тренера у Семака тоже порядок с трофеями: есть триумф в качестве ассистента Андре Виллаш-Боаша (2014/15) и четыре золота кряду в качестве главного тренера петербуржцев (2018/19–2021/22).

ЦСКА-2003

Сергей Семак впервые стал чемпионом России с ЦСКА в 2003-м. Тогда он уже пару лет был капитаном и вообще приносил много пользы команде. В сезоне-2003 он оформил семь голов и в каждом из этих матчей ЦСКА побеждал.

«Рубин»-2008

В январе 2008-го Семак переехал в «Рубин» из «Москвы», а в марте уже примерил на себя роль капитана казанцев. В итоге Сергей оформил 5+5 за сезон, а на чествовании, когда болельщики скандировали фамилию капитана, он ответил: «Правильнее будет кричать не «Семак! Семак!», а «Рубин»! «Рубин»!

«Рубин»-2009

В ноябре 2009-го «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» и обеспечил себе второе золото РПЛ кряду. Капитан «Рубина» вновь провел шикарный сезон и в седьмой (и последний раз) попал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Правда, радость от чемпионства не была настолько бурной из-за проигрыша сборной России словенцам в стыковых матчах ЧМ-2010. Так Сергей потерял последний шанс сыграть на чемпионате мира – в 2002-м он попал в заявку, но на поле не выходил.

«Зенит»-2010

Вторую половине 2010 года Семак уже провел в «Зените» – перешел из «Рубина» летом, но дебютный гол забил лишь в ноябре (дополнил разгром «Сибири» 5:2). Через неделю был уже 28-й тур против «Ростова» (5:0): Семак забил, а «Зенит» обеспечил себе чемпионство.

«Зенит»-2011/12

Следующий сезон стартовал для Семака очень неоднозначно – он отдал ассист в Суперкубке с ЦСКА (1:0), но получил тяжелую травму плюсневой кости, из-за которой выпал до мая. Потом у Сергея случился рецидив – восстанавливался до октября. Правда, вернулся Семак мощно: три гола («Локо», «Динамо» и «Спартаку») и питерское чемпионство за три тура до конца.

Дальше титулы тренером. Как ассистент в «Зените»-2014/15

После финиша сезона-2012/13 Семак вошел в тренерский штаб «Зенита» – помогал Лучано Спаллети. После увольнения итальянца Сергей чуть работал главным, а потом устроился ассистентом Андре Виллаша-Боаша – с ним взял золото в сезоне-2014/15.

Как главный в «Зените»-2018/19

Спустя год португалец ушел, а Семак стал помогать Мирче Луческу. Зимой 2016-го Сергей решил попробовать работу главным: в сезоне-2017/18 привел «Уфу» к шестому месту в РПЛ (лучший результат в истории клуба) и выходу в Лигу Европы.

В мае 2018-го Семак вернулся в «Зенит» – принял роль главного тренера и принес «Зениту» очередное золото. Питерцы лидировали в таблице весь чемпионат и взяли чемпионство уже в 27-м туре – после ничьи с «Ахматом» (1:1) и поражения «Локо».

«Зенит»-2019/20

Здесь «Зенит» выглядел еще мощнее: взяли золото за четыре тура до финиша и стали самыми ранними чемпионами в истории РПЛ – до этого никто не обеспечивал чемпионство раньше 27-го тура.

«Зенит»-2020/21

В этом сезоне питерцы отпраздновали золото в Петербурге: разгромили дома «Локомотив» (6:1), а Семак стал первым тренером «Зенита», который брал РПЛ три сезона подряд.

Теперь Семак улучшил свой же рекорд и, вероятно, думает о следующем золоте.

«Зенит»-21/22

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Олег Ласточкин; fc-zenit.ru; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press; Gettyimages.ru/Kirill Kudryavtsev/Epsilon