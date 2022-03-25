Мощной Италии на ЧМ мы не видели с 2006-го. Здесь можно заново пережить легендарные мгновения

Сборная Италии второй раз подряд пролетела мимо ЧМ, в 2014-м и 2010-м она попадала на турнир, но не выходила из группы. Получается, что топовой «Скуадра адзурры» на чемпионатах мира не будет минимум 20 лет. После победы на ЧМ-2006 все пошло не так. Тогда итальянцы привезли в Германию легендарный состав.

Им руководил великий Марчелло Липпи. Вот он настраиватся на стартовый матч с Ганой – будто что-то знает.

Нет-нет, это не фото после победы в финале. Просто Винченцо Яквинта забивает второй ганцам, и Италия берет стартовые три очка.

Матч с США. Альберто Джилардино открывает счет на 22-й. Правда, очень скоро американцы отыграются. И удержат ничью. Сенсация! В том матче Даниэле Де Росси получил красную на 28-й, и Липпи пришлось снимать с игры Тотти.

Итальянский гимн перед важнейшим матчем с Чехией.

Марко Матерацци кладет первый на 26-й минуте. На 87-й Индзаги добавит еще один, и Италия пойдет в плей-офф.

Итальянские болельщики готовятся к матчу 1/8 против Австралии. Казалось, их команде повезло с раскладом.

Но приходится очень нервничать. На 90+5 Гроссо спотыкается о Нила, и Италия получает шанс решить в основное время. Тотти у мяча…

Да!

Джанлуиджи Буффон обнимает каждого, кто встречается ему на пути.

Четвертьфинал против Украины. Братья Кличко на трибуне

Джанлука Дзамбротта открывает счет на шестой минуте – и снова счастье на скамейке. Но играть еще минимум 84 минуты.

Лука Тони забивает первый гол на турнире. Италия в середине второго тайма уходит в почти безопасный отрыв. Скоро Тони оформит дубль и в оставшихся матчах обойдется без голов.

Один из главных моментов в истории чемпионатов мира. Италия – Германия. Основное время – 0:0, 29 минут дополнительного – 0:0. А дальше два гола за две минуты. Точка от Алессандро Дель Пьеро, который вышел на замену на 104-й.

Поцелуй от Тотти.

На Пьяцца Дуомо в Милане бесконечная вечеринка. Один из лучших моментов в жизни этих болельщиков.

Италия перед финалом с Францией. Ну разве есть командное фото легендарнее?

Марко Матерацци вышел на первый план еще до стычки с Зиданом – вот он сравнивает счет на 19-й и получает поздравление от капитана Фабио Каннаваро.

А дальше вы знаете…

Лучший рефери того ЧМ Орасио Элисондо показывает Зидану историческую красную.

Фабио Гроссо ставит точку в серии пенальти!

Первые мгновения после серии пенальти – запредельная концентрация счастья.

Каннаваро и его банда поздравляют болельщиков на Олимпийском стадионе в Берлине и принимают поздравления сами.

Одновременно и злодей, и герой того финала. Кстати, Матерацци – один из двух лучших бомбардиров Италии на турнире. Для этого ему хватило пары мячей.

Трофей!

Ровно через сутки на игроках черные костюмы, а сами они в Риме. Одна из величайших сборных в истории страны.

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Alex Livesey, Michael Steele, Martin Rose/Bongarts, Ralph Orlowski, Andreas Rentz/Bongarts, Robert Cianflone, Mike Hewitt, Sandra Behne/Bongarts, Ben Radford, Ben Radford, Shaun Botterill, Andreas Rentz/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Salvatore Laporta; AFP PHOTO / LCI DESK / LCI / AFP