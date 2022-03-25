Фото года
Блог

Мощной Италии на ЧМ мы не видели с 2006-го. Здесь можно заново пережить легендарные мгновения

Фабио Гроссо Фабио Гроссо
Франческо Тотти Франческо Тотти
Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Лука Тони Лука Тони
Марчелло Липпи Марчелло Липпи
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Марко Матерацци Марко Матерацци
Футбол Футбол

Сборная Италии второй раз подряд пролетела мимо ЧМ, в 2014-м и 2010-м она попадала на турнир, но не выходила из группы. Получается, что топовой «Скуадра адзурры» на чемпионатах мира не будет минимум 20 лет. После победы на ЧМ-2006 все пошло не так. Тогда итальянцы привезли в Германию легендарный состав.

Им руководил великий Марчелло Липпи. Вот он настраиватся на стартовый матч с Ганой – будто что-то знает.

Нет-нет, это не фото после победы в финале. Просто Винченцо Яквинта забивает второй ганцам, и Италия берет стартовые три очка.

Матч с США. Альберто Джилардино открывает счет на 22-й. Правда, очень скоро американцы отыграются. И удержат ничью. Сенсация! В том матче Даниэле Де Росси получил красную на 28-й, и Липпи пришлось снимать с игры Тотти.

Итальянский гимн перед важнейшим матчем с Чехией.

Марко Матерацци кладет первый на 26-й минуте. На 87-й Индзаги добавит еще один, и Италия пойдет в плей-офф.

Итальянские болельщики готовятся к матчу 1/8 против Австралии. Казалось, их команде повезло с раскладом.

Но приходится очень нервничать. На 90+5 Гроссо спотыкается о Нила, и Италия получает шанс решить в основное время. Тотти у мяча…

Да!

Джанлуиджи Буффон обнимает каждого, кто встречается ему на пути.

Четвертьфинал против Украины. Братья Кличко на трибуне

Джанлука Дзамбротта открывает счет на шестой минуте – и снова счастье на скамейке. Но играть еще минимум 84 минуты.

Лука Тони забивает первый гол на турнире. Италия в середине второго тайма уходит в почти безопасный отрыв. Скоро Тони оформит дубль и в оставшихся матчах обойдется без голов.

Один из главных моментов в истории чемпионатов мира. Италия – Германия. Основное время – 0:0, 29 минут дополнительного – 0:0. А дальше два гола за две минуты. Точка от Алессандро Дель Пьеро, который вышел на замену на 104-й.

Поцелуй от Тотти.

На Пьяцца Дуомо в Милане бесконечная вечеринка. Один из лучших моментов в жизни этих болельщиков.

Италия перед финалом с Францией. Ну разве есть командное фото легендарнее?

Марко Матерацци вышел на первый план еще до стычки с Зиданом – вот он сравнивает счет на 19-й и получает поздравление от капитана Фабио Каннаваро.

 А дальше вы знаете…

Лучший рефери того ЧМ Орасио Элисондо показывает Зидану историческую красную.

Фабио Гроссо ставит точку в серии пенальти!

Первые мгновения после серии пенальти – запредельная концентрация счастья.

Каннаваро и его банда поздравляют болельщиков на Олимпийском стадионе в Берлине и принимают поздравления сами.

Одновременно и злодей, и герой того финала. Кстати, Матерацци – один из двух лучших бомбардиров Италии на турнире. Для этого ему хватило пары мячей.

Трофей!

Ровно через сутки на игроках черные костюмы, а сами они в Риме. Одна из величайших сборных в истории страны.

Все виды отчаяния Верратти, шок на каменном лице Манчини и другие страдания Италии после провала в отборе ЧМ

«Евро-2020 – самая большая радость, сейчас – самое большое разочарование». Италия – о провале в стыках ЧМ

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Alex Livesey, Michael Steele, Martin Rose/Bongarts, Ralph Orlowski, Andreas Rentz/Bongarts, Robert Cianflone, Mike Hewitt, Sandra Behne/Bongarts, Ben Radford, Ben Radford, Shaun Botterill, Andreas Rentz/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Salvatore Laporta; AFP PHOTO / LCI DESK / LCI / AFP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные