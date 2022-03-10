Спорт и голуби. Добрая фотогалерея в это нервное время

Если вы устали от всего вокруг, предлагаем вам переключиться и отдохнуть в этой фотогалерее. Просто спорт и птицы.

Церемония открытия летних Олимпийских игр-1988 в Сеуле.

Церемония открытия летних Олимпийских игр-1964 в Токио.

Кубок Америки-1997 (футбол). Голубь перед матчем Чили – Парагвай в Боливии.

Чемпионат мира по футболу-2014. Голуби перед матчем открытия между Бразилией и Хорватией.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2003. Барселона. Голуби на соревнованиях по прыжкам в воду.

Ролан Гаррос-2012. Голубь на матче между американцем Джоном Изнером и французом Полем-Анри Матье, который длился 5 часов и 41 минуту.

АПЛ-2014. «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» были так привлекательны, что голуби приземлились посмотреть их игру.

Крикет-2014, Лидс. Игрок сборной Шри-Ланки прогоняет голубя во время игры с Англией.

И снова крикет-2014. Лондон.

Австралийский футбол. Мельбурн, 2018 год.

Лондон, 1957 год. Три болельщика «Ньюкасла» кормят голубей на Трафальгарской площади перед матчем против «Миллуолла» в четвертом раунде Кубка Англии.

Великое турне московского «Динамо». Прогулка футболистов по Лондону.

Екатеринбург. ЧМ-2018. Болельщик сборной Перу перед началом матча с Францией.

Теннисный «Мастерс» в Монте-Карло, 2017 год. Мальчик, подающий мячи, выгоняет голубя, мешающего матчу Рафаэля Надаля с Кайлом Эдмудом.

Чемпионат Шотландии по футболу. Март 2021 года. Трибуны еще не разрешали заполнять из-за коронавируса, но голубям – можно.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Иван Шагин; East News/AP Photo/Petr David Josek; Gettyimages.ru/Allsport, Keystone, Mark Thompson, Elsa, Adam Pretty, Matthias Hangst/Bongarts, Shaun Botterill, Gareth Copley, Scott Heavey, Michael Dodge, Harrison/Topical Press Agency, Natalie Behring, Clive Brunskill, Alexander Hassenstein/Bongarts, Manuel Queimadelos Alonso, Ian MacNicol