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Спорт и голуби. Добрая фотогалерея в это нервное время

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Если вы устали от всего вокруг, предлагаем вам переключиться и отдохнуть в этой фотогалерее. Просто спорт и птицы.

Церемония открытия летних Олимпийских игр-1988 в Сеуле. 

Церемония открытия летних Олимпийских игр-1964 в Токио. 

Кубок Америки-1997 (футбол). Голубь перед матчем Чили – Парагвай в Боливии. 

Чемпионат мира по футболу-2014. Голуби перед матчем открытия между Бразилией и Хорватией. 

Чемпионат мира по водным видам спорта-2003. Барселона. Голуби на соревнованиях по прыжкам в воду. 

Ролан Гаррос-2012. Голубь на матче между американцем Джоном Изнером и французом Полем-Анри Матье, который длился 5 часов и 41 минуту. 

АПЛ-2014. «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» были так привлекательны, что голуби приземлились посмотреть их игру. 

Крикет-2014, Лидс. Игрок сборной Шри-Ланки прогоняет голубя во время игры с Англией. 

И снова крикет-2014. Лондон. 

Австралийский футбол. Мельбурн, 2018 год. 

Лондон, 1957 год. Три болельщика «Ньюкасла» кормят голубей на Трафальгарской площади перед матчем против «Миллуолла» в четвертом раунде Кубка Англии.

Великое турне московского «Динамо». Прогулка футболистов по Лондону.

Екатеринбург. ЧМ-2018. Болельщик сборной Перу перед началом матча с Францией. 

Теннисный «Мастерс» в Монте-Карло, 2017 год. Мальчик, подающий мячи, выгоняет голубя, мешающего матчу Рафаэля Надаля с Кайлом Эдмудом.

Чемпионат Шотландии по футболу. Март 2021 года. Трибуны еще не разрешали заполнять из-за коронавируса, но голубям – можно. 

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Иван Шагин; East News/AP Photo/Petr David Josek; Gettyimages.ru/Allsport, Keystone, Mark Thompson, Elsa, Adam Pretty, Matthias Hangst/Bongarts, Shaun Botterill, Gareth Copley, Scott Heavey, Michael Dodge, Harrison/Topical Press Agency, Natalie Behring, Clive Brunskill, Alexander Hassenstein/Bongarts, Manuel Queimadelos Alonso, Ian MacNicol

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