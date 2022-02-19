Прыжки с трамплина – самый фотопрекрасный вид спорта Олимпиады 😍

И сейчас вы в этом убедитесь.
Прыжки с трамплина на Олимпиаде в Пекине запомнились не только сенсационной медалью сборной России, но и невероятной красотой этого вида спорта.
Полеты в ярких костюмах, глянцевых шлемах и цветных очках. Здесь есть стиль.
У многих спортсменов золотые шлемы, которые сияют под прожекторами.
А фотографы часто делают акцент на них.
Соревнования проходили на лыжном курорте Чжанцзякоу, комплекс построили специально к Играм, создатели вдохновлялись традиционным китайским скипетром жуйи – символом силы и удачи.
Верхняя часть сооружения очень эффектно смотрится в темноте.
Есть в нем что-то космическое.
Иногда кажется, что лыжники летят в черную бездну.
Но нет, внизу много места: после Олимпиады эту часть могут перепрофилировать под футбольное поле.
Несмотря на кажущуюся однообразность спорта, фотографы экспериментируют с ракурсами.
Здесь человек слился с трамплином.
Чуть отдаляемся и видим первые метры полета.
А так это выглядит прямо из-под трамплина.
Спортсмен набирает скорость.
Летит выше гор.
И между прожекторами.
Над зрителями.
Пролетая один из самых узнаваемых символов на планете.
А фотографы делают шикарные кадры, как эти олимпийские кольца отражаются в очках бесстрашных спортсменов.
Вау.
Да, в прыжках много красивых портретных снимков. Есть сосредоточенность на старте.
И радость в конце.
А иногда и боль.
Момент приземления – тоже фотогеничный. За мгновение до.
Какой изгиб лыж.
Нужно устоять!
Есть! Это приземление Ирины Аввакумовой после успешного прыжка в смешанных командных соревнованиях.
Счастье. Теперь можно и прилечь.
Фотографы экспериментируют с акцентами.
И настройками.
Или так.
И так тоже можно.
Ловят неочевидные моменты. Спортсмен между прыжками.
Очередь на трамплин.
Судьи, следящие за полетами.
Вот у кого лучшие места.
Красота.
Мы запомним этот вид Олимпиады. Лучшей в медальном зачете прыжков с трамплина стала сборная Словении: 2 золота, 1 серебро, 1 бронза. Также по одному золоту выиграли сборные Австрии, Японии, Норвегии и Германии. Впервые в истории медаль на Олимпиаде завоевали сборная России (серебро) и Канады (бронза).
Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?
И напоследок – еще несколько красивых снимков.
Кейси Ларсон из США.
Юкия Сато из Японии.
Фатих Арда из Турции.
Грегор Дешванден из Швейцарии.
Даниил Садреев из России.
Честмир Козишек из Чехии.
Маркус Айзенбихлер из Германии.
Рею Кобаяси из Японии.
Чжэнь Вэйцзе из Китая.
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