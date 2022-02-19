Прыжки с трамплина – самый фотопрекрасный вид спорта Олимпиады 😍

И сейчас вы в этом убедитесь.

Прыжки с трамплина на Олимпиаде в Пекине запомнились не только сенсационной медалью сборной России, но и невероятной красотой этого вида спорта.

Globallookpress.com/INPHO/Bryan Keane

Полеты в ярких костюмах, глянцевых шлемах и цветных очках. Здесь есть стиль.

Globallookpress.com/Xinhua/Liu Chan

У многих спортсменов золотые шлемы, которые сияют под прожекторами.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

А фотографы часто делают акцент на них.

REUTERS/Hannah Mckay

Соревнования проходили на лыжном курорте Чжанцзякоу, комплекс построили специально к Играм, создатели вдохновлялись традиционным китайским скипетром жуйи – символом силы и удачи.

Globallookpress.com/Xinhua

Верхняя часть сооружения очень эффектно смотрится в темноте.

Gettyimages.ru/Lars Baron

Есть в нем что-то космическое.

REUTERS/Hannah Mckay

Иногда кажется, что лыжники летят в черную бездну.

REUTERS/Kim Hong-Ji

Но нет, внизу много места: после Олимпиады эту часть могут перепрофилировать под футбольное поле.

Gettyimages.ru/Maja Hitij

Несмотря на кажущуюся однообразность спорта, фотографы экспериментируют с ракурсами.

Здесь человек слился с трамплином.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Чуть отдаляемся и видим первые метры полета.

REUTERS/Marko Djurica

А так это выглядит прямо из-под трамплина.

REUTERS/Hannah Mckay

Спортсмен набирает скорость.

Gettyimages.ru/Lars Baron

Летит выше гор.

Globallookpress.com/Dai Tianfang/XinHua

И между прожекторами.

Globallookpress.com/Daniel Karmann/dpa

Над зрителями.

Globallookpress.com/Dai Tianfang/XinHua

Пролетая один из самых узнаваемых символов на планете.

REUTERS/Hannah Mckay

А фотографы делают шикарные кадры, как эти олимпийские кольца отражаются в очках бесстрашных спортсменов.

Вау.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Да, в прыжках много красивых портретных снимков. Есть сосредоточенность на старте.

Gettyimages.ru/Matthias Schrader – Pool

И радость в конце.

REUTERS/Hannah Mckay

А иногда и боль.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

Момент приземления – тоже фотогеничный. За мгновение до.

REUTERS/Hannah Mckay

Какой изгиб лыж.

REUTERS/Lindsey Wasson

Нужно устоять!

REUTERS/Hannah Mckay

Есть! Это приземление Ирины Аввакумовой после успешного прыжка в смешанных командных соревнованиях.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

Счастье. Теперь можно и прилечь.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

Фотографы экспериментируют с акцентами.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

И настройками.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Или так.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

И так тоже можно.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ловят неочевидные моменты. Спортсмен между прыжками.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Очередь на трамплин.

Судьи, следящие за полетами.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Вот у кого лучшие места.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

Красота.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Мы запомним этот вид Олимпиады. Лучшей в медальном зачете прыжков с трамплина стала сборная Словении: 2 золота, 1 серебро, 1 бронза. Также по одному золоту выиграли сборные Австрии, Японии, Норвегии и Германии. Впервые в истории медаль на Олимпиаде завоевали сборная России (серебро) и Канады (бронза).

И напоследок – еще несколько красивых снимков.

Кейси Ларсон из США.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

Юкия Сато из Японии.

Gettyimages.ru/Pool

Фатих Арда из Турции.

Globallookpress.com/Dai Tianfang/XinHua

Грегор Дешванден из Швейцарии.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

Даниил Садреев из России.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

Честмир Козишек из Чехии.

REUTERS/Hannah Mckay

Маркус Айзенбихлер из Германии.

REUTERS/Marko Djurica

Рею Кобаяси из Японии.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

Чжэнь Вэйцзе из Китая.