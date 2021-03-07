Даже на лучших стадионах мира порой ничего не видно. Так на трибунах возникали радиоприемники, голуби и бинокли

Что делать, если не видно поля?

Ниже вы прочитаете текст о том, что даже самые знаменитые стадионы мира не гарантируют вам идеального обзора. Но когда футбол наконец-то откроется для зрителей, отправиться на стадион можно будет не только ради атмосферы, но и вооружившись лучшим инструментом для того, чтобы рассмотреть происходящее на поле в мельчайших деталях. Это поможет сделать Canon PowerShot ZOOM – компактная карманная камера с суперзумом, позволяющая создавать фотографии высокого качества и снимать видео Full HD.

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А теперь – к тексту.

Футбол прекрасен ярким зрелищем, духом борьбы и атмосферой. Люди забивают стадионы до отказа, поют, свистят, хлопают, по максимуму создавая антураж. Порой происходящее на поле отходит на второй план.

В старых «Лужниках» из-за удаленного расположения трибун и низкого угла наклона болельщики с верхних секторов с трудом видели мяч – следить за событиями можно было разве что через бинокль. Но это не помешало стадиону в 1958 году собрать рекордные 110 тысяч зрителей на матче Кубка СССР между «Спартаком» и «Торпедо», а в 2008-м принять финал ЛЧ, собрав более 67 тысяч зрителей.

Казусы случаются и на лучших стадионах мира.

На старом «Энфилде» (до реконструкции) были места, где футбол сложно смотреть, потому что половина поля отрезана конструкцией, которая укрепляет крышу. Но болельщики все равно забивали этот сектор.

В мае 2017-го «Тоттенхэм» провел последний матч на «Уайт Харт Лейн», чему, кажется, обрадовался один из держателей абонементов. «Дорогой столб. Спасибо за (упущенные) воспоминания. 4 февраля 2007 – 14 мая 2017», – написал он на конструкции, мешавшей наслаждаться футболом.

Почти все топовые стадионы в Британии – «Энфилд», «Стэмфорд Бридж», «Олд Траффорд», «Гудисон Парк», «Айброкс» – в прошлом (и даже позапрошлом) веке спроектировал шотландский архитектор Арчибальд Литч. Учитывая отсутствие компьютерных программ, нельзя было изучить вид с каждого места, так что случались накладки со столбами.

С большими стадионами проблема в том, что из верхних точек все равно смазанный обзор, даже если нет строений, загораживающих обзор. Еще сложнее, если на арене есть беговая дорожка. Пример – стадион в Берлине.

Но трудности никогда не останавливали болельщиков. Они всегда создавали атмосферу, иногда даже с помощью радио и почтовых голубей. Проблемы с обзором фанаты решали биноклями (правда, важно не влипнуть в шпионский скандал). Спортивные клубы тоже поняли, что атмосфера иногда важнее игры – так «Голден Стэйт» из НБА пару лет назад продавал билет на стадион без права посетить матч. Просто чтобы люди прониклись духом события, не видя собственно игры.

До смартфонов люди использовали радио и голубей (!) на стадионах

Представьте футбольный стадион без смартфонов. Идет важный матч, а вам интересно, как дела у вашего конкурента в параллельной игре. Что делать? Хм, зависит от эпохи.

В начале XX века один выход – поехать с другом на разные матчи, взяв несколько почтовых голубей, и попытаться отправить послание, если расстояние не слишком большое (желательно, чтобы рядом была голубятня).

В 1915 году на поле «Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе был плакат с результатами матчей, сыгранных в нескольких километрах. Рядом со стадионом была голубятня. Работники ехали на матч с птицами в корзине. Когда забивали гол, человек привязывал к лапке голубя бумажку с результатом и отправлял. Информация на плакате быстро обновлялась.

Болельщики аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», когда их команда играла в Сан-Исидро (за 80 километров от них), собирались на площади, а матч отправляли человека с несколькими голубями. Один голубь вернулся домой – так фанаты узнали о событиях матча.

Похожим принципом пользовались спортивные журналисты. Британского обозревателя Би Джея Эванса в 1900-х отправляли на матчи низших лиги, куда он добирался на велосипеде с двумя почтовыми голубями в корзине. В конце каждого тайма он привязывал к лапке птицы отчет, та прилетала в голубятню газеты.

В 50-60-х появились транзисторные радиоприемники. Это повлияло на футбол.

Люди проносили их с собой на стадионы, чтобы узнавать результаты параллельных матчей, или из-за ограниченного обзора послушать комментарий корреспондента по игре.

Как вариант – бинокль. Главное, чтобы вас не приняли за шпиона

В 2013 году в Бразилии гремел Кубок конфедераций. Четверо друзей из Рио заказали через интернет билеты в недешевый сектор на финал, проходивший на «Маракане». Система автоматически выбрала им места в разных частях стадиона, у одного парня был такой вид.

«Это далеко от поля. Я даже подумываю взять бинокль, чтобы посмотреть матч. Я знаю людей, которые заплатили за билет меньше, но у них место получше. Как такое возможно?» – возмущался он.

Бинокль? Почему нет. Это очень распространенная вещь, только с ней пускают не на все стадионы.

Но есть нюанс. Бинокли иногда используют футбольные шпионы. В начале 2019-го в Англии шумел скандал: «Дерби» засек разведчика «Лидса», который по указанию Бьелсы с биноклем наблюдал за тренировкой соперника. Шпион выведали, что не сыграет лучший бомбардир «Дерби» Харри Уилсон. «Лидс» выиграл, но Лэмпард, возглавлявший тогда команду из чемпионшипа, разозлился.

В декабре 2020-го об этой истории напомнил человек, который пришел на матч «Челси» и «Лидса» с биноклем и в одежде цвета хаки.

На финале ЛЧ я так и не рассмотрел игру Роналду, но влюбился в болельщиков «Ливерпуля»

Стадион – не самое идеальное место для просмотра футбола, у него много недостатков: погода, шум, идеального обзора не будет с любой точки, большой риск отвлечься и пропустить что-то важное, а если катают скучный матч, нельзя переключить канал. Но стадионы все равно собирают аншлаги (надеемся, скоро снова соберут). Почему? Из-за атмосферы.

В 2018 году я – далекий от английского футбола ценитель Ла Лиги – погнал на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Мое место на верхнем ярусе левого сектора, который начали массово заполнять англичане с шарфиками и пивом.

В тот вечер я влюбился в болельщиков «Ливерпуля». Началось все с «You’ll Never Walk Alone» перед игрой. Впервые услышал, как тысячи болельщиков громко, синхронно и с душой поют.

Матч отошел на второй план, атмосфера захватила с головой. Болельщики стоя наблюдают за игрой, периодически что-то выкрикивают и свистят, в воздухе легкое напряжение. Ты с открытым ртом наблюдаешь и понимаешь, что стал частью чего-то легендарного. Первый гол Бензема после ошибки Кариуса я не увидел, потому что жевал чипсы, и все происходило у дальних ворот.

Мане ответил через несколько минут, но я опять все пропустил, потому что вытирал руки влажной салфеткой после чипсов – впрочем, тут уже остаться в стороне не получилось, потому что наш сектор сошел с ума. Толпа орала и ликовала так, что можно было оглохнуть. Все обнимались (даже я с каким-то фаном «Ливерпуля»), в воздухе летали стаканчики с пивом и куски пиццы.

Четко зафиксировал в памяти гол Бэйла через себя. Идеальный удар. Наш сектор молчал, а я рефлекторно вместе с остальными схватился за голову. За весь матч так и не получилось рассмотреть игру Роналду – вроде получал мяч, бил по воротам, но вообще не запомнился. Марсело больше впечатлил.

После матча в воздухе застыла атмосфера грусти. Болельщики держались и громко аплодировали в знак благодарности. Пару человек пытались вырвать сидения от злости, а один взрослый солидный парень с бородой сидел и горько плакал. Тогда я подумал – черт, все-таки это не просто футбол. А нечто большее.

Фото: telegraph.co.uk; Gettyimages.ru/ Michael Regan, Ian MacNicol, Alexander Hassenstein/Bongarts, Simon Hofmann/Bongarts; thesun.co.uk