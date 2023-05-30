8 комментариев

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Конечно, свое обаяние было у всех крупных московских арен, и у расположенного вдоль Москвы-реки стадиона Сельскохозяйственной выставки (позднее стадион Московского губернского совета профессиональных союзов / МГСПС), и у построенного на Яузе Центрального стадиона металлистов (ранее спортплощадка физкультурного клуба «Сахарников»), и у находящегося рядом с Екатерининским парком стадионом имени Профинтерна (он же стадион Профессионального союза советско-торговых служащих), и у других московских стадионов тех лет.

Но все же самым красивым стадионом Москвы в двадцатые годы прошлого века была наиболее удаленная от центра города спортивная площадка в Сокольнической роще.

Сооружение на 4-м Лучевом просеке выделяется из общего ряда необычной башенкой.

1928 год. Стадион ЦДКА (журнал «Физкультура и спорт» № 27 за 1928 года)

1952 год. Фрагмент плана Москвы (retromap.ru): место, где располагался стадион ОЛЛС – ОППВ – ЦДКА – ЦДСА

Как появилась эта площадка

«Общество [любителей лыжного спорта] получило в свое распоряжение участок земли, находящейся между четвертым и пятым просеками, приблизительно в 100 саженях [одна сажень равна 2,13 метра – примечание «ПСФ»] от круга. Весной 1912 года в глухом до этого времени месте Сокольничьего парка закипела работа. Работы оказалось чрезвычайно много. Необходимо было прежде всего произвести планировку места, которое оказалось сильно покатым, всю площадку необходимо было обнести забором, надо было сделать удобную для бега дорожку, разграничить и сравнять футбольное поле, поставить хотя бы самую примитивную постройку для переодевания и множество других работ. <...>

Участок был обнесен забором. Больше половины его снивеллировано под один уровень, для чего пришлось местами снять до 1,5 аршина [один аршин равен 0,7112 метра – примечание «ПСФ»] земли, а в других местах произвести насыпь в 2,5 аршина; на получившейся таким путем площадке было спланировано футбольное поле размерами, соответствующими требованиям интернациональных правил; вокруг футбольного поля была сделана беговая дорожка, вся щебеневая в свою очередь, обнесенная легкой отрадой, за которой поместился ряд скамеек для публики. На этой площадке уже с 10-го июня начали происходить состязания по легкой атлетике и футбольные матчи. <...>

За неимением средств Общество не могло поставить в этом году необходимого для площадки павильона и удовлетворилось постройкой сарая, который пока служил в качестве раздевальни, и самых необходимых мелких построек. Осенью для освещения площадки были поставлены 4 фонаря по 1 200 свечей, дающее возможность производить тренировку по вечерам, несмотря на темноту. В ее настоящем виде площадку можно назвать безусловно удовлетворительной для занятий легкой атлетикой и футболом. <...>

Необходимо выстроить павильон, как для раздевален, так и для публики на случай дождя, и, наконец, желательно поставить площадки для тенниса, так как любителей этой игры в Обществе много» (ежегодник ОЛЛС на 1912/13 годы).

1910-е годы. Сокольническая роща. Общий вид спортивной площадки ОЛЛС

Как площадка превратилась в стадион

Осень 1927 года. Москва. Стадион ОППВ. Закрытие легкоатлетического сезона. «Участники кросса у ворот ОППВ» (двухнедельный иллюстрированный журнал «Известия физической культуры» № 19 за октябрь1927 года)

«После революции, скромная площадка стала целым стадионом. В 1920 г. была построена левая трибуна. В 1924,1925, 1926 гг. были достроены остальные три трибуны. Все трибуны площадки могут вместить 12 000 зрителей. На легкоатлетической дорожке площадки поставлено большинство всех наших всесоюзных, всероссийских и московских рекордов; на ней разыгрывались все первенства Москвы, РСФСР и СССР. В настоящее время территория площадки расширена и на ней устроен малокалиберный стрелковый тир; к Спартакиаде будут готовы тренировочная легкоатлетическая дорожка и тренировочное футбольное поле. Площадка ЦДКА связана с городом хорошим трамвайным и автобусным сообщением» (журнал «Физкультура и спорт» № 27 за 1928 года)

1927 год. Москва. Стадион ОППВ. «Площадка ОППВ в Сокольниках» (фотоэтюд С. Красинского из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 11 за июнь 1927 года)

Автором проекта трибун стал воспитанник детских команд ОЛЛС – инженер-строитель Василий Тюльпанов, выступавший тогда за команды Общества в различных видах спорта. Так же в 1920 году были возведены баскетбольная и волейбольная площадки, а количество теннисных кортов было увеличено до трех. Позднее «территория площадки расширена и на ней устроен малокалиберный стрелковый тир; к Спартакиаде будут готовы тренировочная легкоатлетическая дорожка и тренировочное футбольное поле. Площадка ЦДКА связана с городом хорошим трамвайным и автобусным сообщением» (журнал «Физкультура и спорт» № 27 за 1928 года).

Середина двадцатых годов. У входа на армейский стадион ОППВ (фото из книги «Армия культуры. История и современность» под общей редакцией В.И. Мазуренко)

По словам еще одного воспитанника ОЛЛС Константина Жибоедова центральная трибуна стадиона на 4-м Лучевом просеке из-за своего вида получила среди спортсменов прозвище «индийская гробница».

1928 год. Стадион ЦДКА (фото А. Кабалова)

«Опытно-показательная площадка Военведа широко известна среди спортивной массы всего Союза. Спортивные первенства армии, всесоюзные первенства по легкой атлетике, по футболу и баскетболу, серьезнейшие международные встречи по различным видам спорта неизменно проводились на ОППВ и привлекали спортсменов со всех концов Союза и представителей заграничных рабочих спортивных организаций. Нет ни одного спортивного центра в Союзе, представителям которого не приходилось бы выступать на ОППВ. Наши зарубежные товарищи по спорту, посетившие Москву, с особой любовью, вспоминают на страницах своей спортивной прессы: «красивый, прекрасный стадион в сосновой роще» (журнал «Физкультура и Спорт» № 8 за 1928 год).

А вот фотоистория главных событий на стадионе

27 июля 1921 год. Площадка ОЛЛС. Футболисты ОЛЛС и игроки команды «Рекс» (Севастополь)

18 июня 1922 год. Площадка ОЛЛС (журнал «Известия спорта» (приложение к журналу «Физическая культура») № 1 от 7 июля 1922 года)

Сентябрь 1923 года. Спортплощадка ОППВ. Первый Всесоюзный праздник физической культуры (журнал «Известия спорта» № 29-30 за октябрь 1923 года)

Сентябрь 1923 года. Спортплощадка ОППВ. Первый Всесоюзный праздник физической культуры (журнал «Известия спорта» № 29-30 за октябрь 1923 года)

Сентябрь 1923 года. Спортплощадка ОППВ. Первый Всесоюзный праздник физической культуры (журнал «Известия спорта» № 29-30 за октябрь 1923 года)

Сентябрь 1923 года. Спортплощадка ОППВ. Первый Всесоюзный праздник физической культуры (журнал «Известия спорта» № 29-30 за октябрь 1923 года)

Сентябрь 1923 года. Спортплощадка ОППВ. Первый Всесоюзный праздник физической культуры (журнал «Известия спорта» № 29-30 за октябрь 1923 года)

Сентябрь 1923 года. Спортплощадка ОППВ. Первый Всесоюзный праздник физической культуры (журнал «Известия спорта» № 29-30 за октябрь 1923 года)

Сентябрь 1923 года. Спортплощадка ОППВ. Первый Всесоюзный праздник физической культуры (журнал «Известия спорта» № 29-30 за октябрь 1923 года)

Январь 1924 года. Спортплощадка ОППВ (журнал «Красный спорт» № 2 за январь 1924 года)

20 апреля 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Товарищеский матч. ОППВ – МПСО – 3:4 (журнал «Красный спорт» № 9-10 за май 1924 года)

28 апреля 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Открытие футбольного сезона. Приз имени «Декабрьского восстания Красной Пресни» (журнал «Красный спорт» № 9-10 за май 1924 года)

2 мая 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Гандбол. ОППВ – сборная Москвы (журнал «Красный спорт» № 9-10 за май 1924 года)

2 мая 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Сборная Москвы – МСПО (журнал «Красный спорт» № 9-10 за май 1924 года)

2 мая 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Сборная Москвы – МСПО (журнал «Красный спорт» № 9-10 за май 1924 года)

22 июня 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Сборная Москвы – «Штурм» (Харьков) – 1:1 (0:0). «Вратарь Соколов берет мяч» (фото Д. Ильина из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 13 за июль 1924 года)

29 июня 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Сборная Москвы – сборная Рабочего спортивного союза (TUL) Финляндии – 3:0 [3:1]. Команды выходят на игру: слева – хозяева, справа – гости (журнал «Тюёвяен урхейлулехти» № 16 за 7 августа 1924 года)

29 июня 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Сборная Москвы – сборная Рабочего спортивного союза (TUL) Финляндии – 3:0 [3:1] (журнал «Тюёвяен урхейлулехти» № 16 за 7 августа 1924 года)

6 июля 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Соревнования по легкой атлетике (фото В. Лободы из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 13 за июль 1924 года)

6 июля 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Соревнования по легкой атлетике (фото В. Лободы из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 13 за июль 1924 года)

13 июля 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Соревнования по легкой атлетике (фото В. Лободы из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 14 за июль 1924 года)

3 августа 1924 года. Спортплощадка ОППВ. «Осенний приз открытия по футболу» (двухнедельный иллюстрированный журнал «Известия физической культуры» № 16 за август 1924 года)

Сентябрь 1924 года. Спортплощадка ОППВ. Первенство Московского военного округа по легкой атлетике. Соревнования по перетягиванию каната (газета «Красный спорт» № от 28 сентября 1924 года)

Лето 1925 года. Спортплощадка ОППВ. Первенство Москвы по легкой атлетике (фото П. Романова из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 23 за декабрь 1925 года)

Лето 1925 года. Спортплощадка ОППВ. Соревнования по легкой атлетике. «Момент бега на 1000 метров» (фото Г. Иоссы из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 16 за август 1925 года)

Лето 1925 года. Спортплощадка ОППВ. Соревнования по легкой атлетике. Прыжки в дину с места (фото Г. Иоссы из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 16 за август 1925 года)

Август 1925 года. Спортплощадка ОППВ. Открытие Первенства Московского военного округа (фото из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 16 за август 1925 года)

Август 1925 года. Спортплощадка ОППВ. Первенство Московского военного округа. Легкая атлетика. «Старт одного из бегов на 400 метров» (фото из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 16 за август 1925 года)

Август 1925 года. Спортплощадка ОППВ. Первенство Московского военного округа. Баскетбол (фото из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 16 за август 1925 года)

Август 1925 года. Спортплощадка ОППВ. II Всесоюзное спортивное первенство РККА. Парад (фото Прохорова из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 17 за август 1925 года)

Август 1925 года. Спортплощадка ОППВ. II Всесоюзное спортивное первенство РККА. Легкая атлетика (фото Прохорова из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 17 за август 1925 года)

Август 1925 года. Спортплощадка ОППВ. II Всесоюзное спортивное первенство РККА. Борьба (фото Прохорова из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 17 за август 1925 года)

4 июля 1926 года. Москва. Стадион ОППВ. Международный товарищеский матч. Сборная Москвы перед матчем со сборной Рабочего спортивного союза (TUL) Финляндии (7:2)

4 июля 1926 года. Москва. Стадион ОППВ. Международный товарищеский матч. Сборная Москвы – сборная Рабочего спортивного союза (TUL) Финляндии – 7:2 (4:0)

Лето 1926 года. Спортплощадка ОППВ (arbeiterfussball.de)

24 октября 1926 года. Москва. Стадион ОППВ. Первенство Москвы. ОППВ – КОР – 2:1 (двухнедельный иллюстрированный журнал «Известия физической культуры» № 21 за ноябрь 1926 года)

Май 1927 года. Москва. Стадион ОППВ. Легкоатлетический кросс. «Участницы женского кросса в Сокольниках выбегают с площадки» (фото С. Красинского из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 10 за май 1927 года)

22 мая 1927 года. Москва. Стадион ОППВ. Турне сборной Саксонии Рабочего спортивно-гимнастического союза Германии по СССР. Москва – Саксония – 4:1. «Игра вратаря саксонской команды Шпарке» (фото С. Красинского из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 10 за май 1927 года)

22 мая 1927 года. Москва. Стадион ОППВ. Турне сборной Саксонии Рабочего спортивно-гимнастического союза Германии по СССР. Москва – Саксония – 4:1. «Игра вратаря саксонской команды Шпарке» (фото С. Красинского из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 10 за май 1927 года)

17 июля 1927 года. Стадион ОППВ. Международный товарищеский матч. ОППВ – сборная команда Рабочего спортивного союза Нижней Австрии – 2:1 (фото П. Романова из двухнедельного иллюстрированного журнала «Известия физической культуры» № 14 за июль 1927 года)

21 июля 1927 года. Стадион ОППВ. Международный товарищеский матч. РСФСР – сборная команда Рабочего спортивного союза Нижней Австрии – 3:4

Осень 1927 года. Москва. Стадион ОППВ. Закрытие легкоатлетического сезона. «Женщины бегут кросса на 1,5 км» (двухнедельный иллюстрированный журнал «Известия физической культуры» № 19 за октябрь1927 года)

27 мая 1928 года. Стадион ЦДКА. «Весенний день эстафет» (в перерыве футбольного матча ЦДКА – «Динамо»). Команда Московского губернского отдела Всесоюзного союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности (МГО ВСРПВП) / «Пищевички», победившая в эстафете 5 х 500 метров в составе: Ждановой (1 этап), Родионовой (2 этап), Чистяковой (3 этап) , Гусевой (4 этап) и Ивановой (5 этап) с новым всесоюзным рекордом – 7:31,5 (фото из еженедельника «Физкультура и спорт» № 23 за 1928 год)

Стадион ЦДКА на одной из девяти открыток художника Густава Клуциса, посвященных Спартакиаде 1928 года. «Оргкомитет Всесоюзной Спартакиады наметил в Москве две основные базы Спартакиады: стадион им. Томского (Пищевиков) на Ленинградском шоссе и площадку ЦДКА (ОППВ) в Сокольниках, где будут проводиться главные виды соревнований легкая атлетика, спортивные игры, тяжелая атлетика, военно-прикладная гимнастика и т.д.» (журнал «Физкультура и спорт» № 27 за 1928 год)

Конец двадцатых годов. Стадион ЦДКА (фото В. Красинской)

1928 год. Стадион ЦДКА (фото Н. Петрова / ru.bidspirit.com)

Зима 1928/29 годов. Стадион ЦДКА. «Занятия курсантов-лыжников ЦДКА» (журнал «Физкультура и спорт» № 8 за 1929 года)

16 июня 1929 года. Стадион ЦДКА. Международный товарищеский матч. ЦДКА – сборная Рабочего спортивного союза Эстонии – 7:0 (армейцы в синих футболках, гости в оранжевых)

Рубеж 1920-30-х годов. Стадион ЦДКА

Рубеж 1920-30-х годов. Стадион ЦДКА

Фото: журнал «Физкультура и спорт»; ru.bidspirit.com/Н.Петров; журнал «Известия физической культуры»; arbeiterfussball.de; журнала «Красный спорт»; книги «Армия культуры. История и современность» под общей редакцией В.И. Мазуренко; журнал «Тюёвяен урхейлулехти»