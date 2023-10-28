📸Мойзе Кин забил первый гол в сезоне. Его отменили из-за минимального офсайда

Получил преимущество пяткой бутсы.

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин набрал неплохую форму и из-за травм ведущих нападающих команды стал получать чуть больше игрового времени. Игрок нацелен на чужие ворота, но забить все не мог, хотя имел отличные моменты.

Сегодня Кину удалось забить − пострадала «Верона». Однако в момент пришлось вмешаться VAR, который проверял офсайд у игрока за несколько передач до гола.

Выяснилось, что игрок действительно оказался в положении вне игры. Графика ясно дала понять, что пятка Мойзе Кина была ближе к воротам Монтипо.

Взятие ворот отменили, а итальянец выглядел расстроенным. Он даже успел отпраздновать гол вместе с Маккенни и Веа, но не судьба.