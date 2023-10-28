Туринская Старушка
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📸Мойзе Кин забил первый гол в сезоне. Его отменили из-за минимального офсайда

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Мойзе Кин Мойзе Кин
Футбол Футбол

Получил преимущество пяткой бутсы.

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин набрал неплохую форму и из-за травм ведущих нападающих команды стал получать чуть больше игрового времени. Игрок нацелен на чужие ворота, но забить все не мог, хотя имел отличные моменты.

Сегодня Кину удалось забить − пострадала «Верона». Однако в момент пришлось вмешаться VAR, который проверял офсайд у игрока за несколько передач до гола.

Выяснилось, что игрок действительно оказался в положении вне игры. Графика ясно дала понять, что пятка Мойзе Кина была ближе к воротам Монтипо.

Взятие ворот отменили, а итальянец выглядел расстроенным. Он даже успел отпраздновать гол вместе с Маккенни и Веа, но не судьба.

3 комментария

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Marco Nero
ААААААА... у меня все
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d.xoxlov
Я твой вар труба шатал. Сантиметр пятки в офсайде.
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Alexej Lasarew
Они разве не хотели что-то менять в правилах офсайда? Вроде что-то читал насчёт этого....
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