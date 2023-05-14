На домашний матч против «Кремонезе» Аллегри выпустил в старте Поля Погба.

Поклонники «Ювентуса» вспомнили, что в последний раз француз выходил в стартовом составе «бьянконери» 2 549 дней назад – на матч против «Милана» в финале Кубка Италии 2016 года.

После возвращения в Турин из Манчестера Поль почти сразу получил травму. В самом конце сезона он наконец смог появиться на поле с первых минут матча, но успел отыграть всего 20 минут.

Погба получил повреждение буквально на ровном месте. Француз правой ногой сделал навес в штрафную, затем захромал, лег на газон и схватился за лицо.

Полузащитника окружили медики, а футболисты «Ювентуса» пытались успокоить одноклубника.

На 24-й минуте Милик заменил француза. Погба покидал поле в слезах.

До матча против «Кремонезе» Поль в последний раз выходил в стартовом составе в апреле 2022 года, когда еще выступал за «Манчестер Юнайтед».

По предварительным данным, Погба получил мышечную травму левого квадрицепса.

Ужасный сезон для француза.