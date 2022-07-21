Лучано Моджи: «Де Лигта не так сложно заменить. С Бремером руководство попало в точку»

«Я убежден, что Бремер может заменить Кьеллини и проявить себя лучше, чем Де Лигт. И обратите внимание на Гатти, он напоминает мне молодого Кьеллини, который только пришел из «Ливорно», а «Юве» отправил его в «Фиорентину», как поступил и с Гатти отправив его в «Фрозиноне». Этот парень знает, что делает и может добиться успеха в Турине», - заявил бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи TuttoJuve.

Гатти может стать основным игроком защиты?

Я думаю, что да. Но я из тех, кто рискует…Для этого нужна смелость. Но у «Юве» нет времени, чтобы ждать побед, они нужны сейчас.

Бремер – это правильный выбор?

Де Лигт совершал множество ошибок, провоцировал пенальти. Продвижение соперника часто выводило его из строя. Его не так сложно заменить. Бремер усилит команду, с ним руководство «Юве» попало в точку.

Бремер – это лучший трансфер этого лета, с учетом переходов Погба и Ди Марии?

Да, это лучший трансфер, наиболее ценный. Я рад, что сказал всем, что нужно отказаться от Дзаньоло и подписывать Бремера. Ди Мария – чемпион, который может стать вторым нападающим. Но нужен еще один игрок в атаку, такой, как Мората. А Погба – это тот, кого не хватало в центре поля.