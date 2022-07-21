Фабио Капелло назвал игрока, вокруг которого «Ювентус» будет строить команду

Фабио Капелло, тренировавший «Ювентус» с 2004 по 2006 год, считает, что Душан Влахович будет играть ключевую роль в команде в предстоящем сезоне.

Серб присоединился к «Юве» в январе, он заслуженно считается одной из лучших «голевых машин» в Европе.

И хотя Влахович уже успел показать проблески своего таланта во второй половине прошлого сезона за «Ювентус», пока он раскрылся не в полной мере.

Сейчас нападающий проводит предсезонку с «Ювентусом», клуб уже усилил состав Полем Погба и Анхелем Ди Марией.

Фабио Капелло считает, что «Юве» будет стоить команду именно вокруг Влаховича, хотя Федерико Кьеза также важен для клуба.

«Влахович будет ключевым игроком для «Ювентуса», но нельзя сбрасывать со счетов и такого талантливого футболиста, как Кьеза», - цитирует Капелло TuttoJuve.