Массимо Паван дает «Ювентусу» совет по усилению обороны

Массимо Паван советует «Ювентусу» усилить оборону в летнее трансферное окно, потому что это усиление может существенно повлиять на результаты команды в будущем сезоне.

«Ювентус» ведет переговоры с «Баварией» о продаже Маттейса Де Лигта. Если он уедет, то станет уже вторым высококлассным защитником, покинувшим Турин этим летом после Джорджо Кьеллини.

«Ювентус» связывают с несколькими защитниками, в том числе с Глейсоном Бремером из «Торино» и Пау Торресом из «Вильярреала».

Пока не понятно, кто именно будет играть в Турине, но итальянский журналист Паван настаивает, что на позиции Де Лигта должен быть футболист высокого уровня.

«Ювентус» должен начать с усиления обороны – это самое главное. Чемпионство будет разыграно именно на этой линии. Если Де Лигт останется, то ему нужен будет сильный партнер, Бремен – подходящий вариант. Если Де Лигт уйдет, то Пау Торрес тоже может быть интересен клубу, хотя он и стоит существенно дороже Бремера».