Франческо Грациани уверен, что «Юве» пожалеет, что упустил Дибалу

Бывший итальянский нападающий Франческо Грациани считает, что «Ювентус» пожалеет о том, что отпустил Пауло Дибалу в «Интер».

Дибала готовится покинуть туринский клуб спустя семь лет на «Альянц Стэдиум», «Юве» сосредоточил все свое внимание на Душане Влаховиче, который присоединился к клубу в январе. Это не понравилось Дибале и стало одной из причин его ухода.

У Пауло было несколько предложений от европейских клубов, но, похоже, что он выбрал «Интер». Грациани уверен, что «Юве» пожалеет об этом.

«Переход Дибалы в «Интер» станет сильным ударом для «Юве», я убежден, что клуб будет жалеть о том, что упустил его, потому что Пауло невероятно талантлив. Да, кто-то может указать на недостаток физической формы, но когда Дибала на поле, болельщики наслаждаются. Я всегда был убежден, что аргентинец может обеспечить преимущество по голам», - заявил Грациани Calciomercato.