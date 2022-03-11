«Ювентус» готов сделать Влаховича главным игроком из-за разногласий по контракту с Дибалой

«Ювентус» продолжает откладывать запланированную встречу с окружением Пауло Дибалы.
Сейчас в команде есть несколько интересных нападающих, и клуб не будет переплачивать за сохранение Дибалы.
Бывший игрок «Палермо» начал этот сезон в качестве их основного нападающего после того, как Криштиану Роналду покинул клуб.
Ожидалось, что Дибала сможет заменить португальскую звезду в первой половине сезона.
Однако ничего не вышло, потому что большую часть сезона он боролся с травмами.
«Юве» добавил в свой состав Душана Влаховича, и серб находится в отличной форме.
Это означает, что в составе «бьянконери» есть один из лучших нападающих в Европе.
Tutto Sport говорит, что клуб доволен игрой 22-летнего футболиста и сделает его своим ключевым игроком.
Ему потребуется некоторое время, чтобы стать лидером в раздевалке, но клуб готов ждать.
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