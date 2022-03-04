Решающие месяцы для Алекса Сандро: «Ювентус» размышляет о будущем бразильца

Следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для понимания того, каким будет будущее Алекса Сандро, главного героя сезона, полного взлетов и падений, в том числе из-за травмы, которая не позволила ему играть стабильно.

«Ювентус» размышляет о его будущем, следующим летом бьянконери могут решить продать Сандро и сделать ставку на Луку Пеллегрини, который, напротив, всегда был готов, когда ему выпадал шанс.

В этом сезоне Алекс Сандро провел 20 матчей в чемпионате, не отметившись ни результативными передачами, ни голами, а в Лиге чемпионов он забил один гол за 7 матчей.