Туринская Старушка
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Решающие месяцы для Алекса Сандро: «Ювентус» размышляет о будущем бразильца

Алекс Сандро Алекс Сандро
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Ювентус Ювентус
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Следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для понимания того, каким будет будущее Алекса Сандро, главного героя сезона, полного взлетов и падений, в том числе из-за травмы, которая не позволила ему играть стабильно.

«Ювентус» размышляет о его будущем, следующим летом бьянконери могут решить продать Сандро и сделать ставку на Луку Пеллегрини, который, напротив, всегда был готов, когда ему выпадал шанс.

В этом сезоне Алекс Сандро провел 20 матчей в чемпионате, не отметившись ни результативными передачами, ни голами, а в Лиге чемпионов он забил один гол за 7 матчей.

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