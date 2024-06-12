14 месяцев Генича-тренера: копировал Моуринью, мечтал подписать Крооса и очень тосковал после поражений

Ушел в отставку.

Константин Генич больше не главный тренер ФК «Матч ТВ». Он объявил об отставке после поражения от «Ромы» в последнем туре Winline Медиалиги.

«Сегодня был мой последний матч в Медиалиге. Не справляюсь я, видимо. Пусть у этой достойной, классной команды будет настоящий специалист, который действительно будет тренировать ее. У меня это не получилось».

Ушла эпоха. Генич тренировал «Матч ТВ» полтора года, в трех сезонах Медиалиги из пяти.

Генич согласился играть в Медиалиге из-за сына, а в итоге вывел «Матч ТВ» в плей-офф (Слуцкий помогал)

ФК «Матч ТВ» появился еще до создания канала (раньше команда называлась «НТВ-Плюс»), а с появлением медиафутбола стала заметной: игра против «Амкала» в 2018-м, участие в первых розыгрышах МКС.

В то время главными звездами были комментаторы, рядом играли операторы, редакторы и продюсеры. Конечно, среди них был и Генич.

В первом сезоне Медиалиги он часто играл и даже забивал. Получалось красиво.

И промахивался с пенальти в решающий момент.

Забавно, но сначала Генич вообще не хотел играть в Медиалиге: «Я не понимаю, для чего это «Матч ТВ». И вдвойне не понимаю, зачем это мне. Я здесь просто ради фана и своего сына. Он живет не в Москве, интересуется медийным футболом и каждый раз, когда планируется товарищеский матч или МКС, спрашивает – буду я участвовать или нет? С кем можно будет сфотографироваться, у кого взять автограф? Дело только в сыне, все ради него».

В первом сезоне Медиалиги «Матч ТВ» рубился без тренера, но Генич был неформальным лидером. Логично: у него не только авторитет и медийность, но и опыт в профессиональном футболе.

Во втором сезоне Медиалиги клуб пригласил экс-тренера «Амкала» Дениса Зубко. Генич помогал: например, договорился со спонсором и нашел форму.

В третьем сезоне главным тренером должен был стать Александр Григорян, но ушел еще до старта. В «Матч ТВ» решили довериться лидеру – весной 2023-го должность официально занял Генич. Удаленно его консультировал Леонид Слуцкий (на тот момент – безработный).

«Какие-то упражнения Леонид Викторович подсказывал, – вспоминал Генич в интервью Спортсу. – Cоветовал дать веселую тренировку после победы. Слуцкому ничего не стоит такую придумать, у него все в голове. Сколько человек, какая продолжительность, что делать, какой инвентарь».

У Генича получилось классно: в МФЛ-3 «Матч ТВ» обыграл FC Bus (2:0), Fight Nights (1:4), «Народную» (6:0) и вышел из группы со второго места. Набрали 11 очков – столько же, сколько у действующего чемпиона 2Drots . Но сказка закончилась на 1/8 финала – проиграли «Бей Беги» Джикии и Соболева (2:3).

Выход из группы – по-прежнему лучшее достижение в истории «ФК Матч ТВ».

Генич скромно говорил об успехах. Когда по итогам 2023-го его номинировали на приз лучшему тренеру года, он написал: «Смешно. Если только на худшего могу претендовать 🤣🤣🤣».

Репетировал речь перед женой, учился у Моуринью и «Аякса». Как тренировал Генич?

Топ-комментатор в роли тренера – необычно. Генич давал Спортсу интервью , в котором в деталях рассказывал о работе в новом амплуа.

● Изучал работу европейских клубов: «Я подписался на каналы, где выкладывают тренировки. Смотрел на команды Гвардиолы, Клоппа, Моуринью, «Аякс», «Кадис», «Мидлсбро», «Шеффилд Уэнсдей», «Глазго Рейнджерс». Это максимально затягивает. Подсмотришь какое-то упражнение – и прямо хочешь его перенести к себе, адаптировать под свою реальность

Например, недавно давал упражнение из «Ромы» от Жозе Моуринью. Суть такая: на небольшом участке поля тройка атакует двойку. При потере мяча два крайних игрока из тройки уходят на фланги и играют там один в один. А двое, которое оборонялись, идут в контратаку на одного оставшегося из той тройки.

Так ребятам и сказал: «Подсмотрел упражнение у Моуринью. Когда из вас кто-то окажется в «Роме», будете готовы».

● Покупал инвентарь за свои деньги: «Я лучший клиент «Спортмастера». Приезжаю туда постоянно, беру барьеры, фишки, мячи дополнительные – ну чтобы разнообразить процесс».

● Готовил мотивационные речи и репетировал их с женой: «Жена перед матчами все время спрашивает: «Ты речь заготовил?» Она меня даже перед церемонией в Барвихе не спрашивала, подготовил ли я речь, а тут постоянно интересуется. Я на жене даже тестирую: спрашиваю, как ей, нормально, мотивирует?

От Слуцкого в голове засело, что тренер на установке не должен быть банальным. Я перед «Родиной» сказал: «Ребята, это единственный случай, когда можно выйти против Родины – и ничего тебе за это не будет» . Обстановка разрядилась, улыбнулись».

● И, в итоге, посмотрел на футбол с нового ракурса: «Тренерство приоткрыло футбол с другой стороны. Чтобы добиться результатов, надо создать максимально комфортные условия всем. Общаться со всеми, по ночам писать игрокам, что ты в них веришь. Извиняться, что не дал сыграть. Общую атмосферу создает тренер, это очень большая работа».

«Я бы отдал дом, машину и работу, чтобы Кроос играл «Матч ТВ». Генич страшно переживал из-за результатов

Одна из особенностей Генича – он очень беспокоится за успехи «Матч ТВ». Любой тренер или игрок переживает за свою команду, но у Генича это качество выкручено на максимум.

Вот свежая цитата Константина: «Я бы отдал все – дом, машину и работу, чтобы Кроос играл за «Матч ТВ».

Еще будучи игроком Генич тяжело переживал поражения. Ниже – фотографии после невыхода «Матч ТВ» в плей-офф Медиалиги. Сезоны разные, одинакова тоска Генича .

«Я не хочу на следующий сезон заявляться, – грустил он в декабре 2022-го. – Зачем? Проигрывать «Козлам»?

Когда Генич переместился на тренерскую скамейку, уровень переживания вырос.

«По-другому ощущаешь ошибки, когда ты тренер, – рассказывал Константин Спортсу. – Мы играли с 2Drots: я почувствовал, что нас прижимают, взял тайм-аут. И сразу после него мы пропустили два [до этого вели 1:0].

Я ночь не спал, пересматривал матч, корил себя за этот шаг – испортил малину и сбил игру . Да, нас прижимали, но моментов не было. И это мое поражение, а не поражение ребят».

После классного третьего сезона «Матч ТВ» дважды подряд не вышел из группы в Медиалиге. Особенно обидно за пятый сезон: Андрей Горбанец (лидер клуба) был в топ-форме, подписали бывшего защитника сборной России Владимира Граната.

«Если мы с такой суперкомандой не сможем выйти из самой слабой группы, то я точно занимаю чужое место, – объяснял Константин. – Я говорю абсолютно искренне. Проблема в том, что я для многих друг, а должен быть статус и авторитет тренера. Наверное, дистанция. Нужен именно тренер, а я их друг.

Это же не ФК «Генич», а ФК «Матч ТВ». Если у канала будет заинтересованность, то и без меня как-нибудь справятся».

«Он будет работать работать собой, самой заметной фигурой в «Матч ТВ». Нагучев уверен, что Генич останется

Генич ушел не просто с тренерской должности, но и в целом из клуба. Об этом заявил и сам Константин, а Роман Нагучев (тоже игрок «Матч ТВ») рассказал, что тот удалился из командного чата и из чата старейшин клуба.

«Но ничего не меняется, – объяснял Нагучев в шоу «Стол». – Кто бы ни был тренером, Костя останется в команде. Он будет работать Костей Геничем. Сейчас он прокомментирует Чемпионат Европы, переведет дух и вернется. Невозможно разлюбить футбол просто потому, что ты проиграл турнир.

Вы не понимаете, что Костя Генич работает в нашей команде Костей Геничем, а не тренером. Во втором сезоне Медиалиги у нас был главным тренером Денис Зубко, но Костя оставался самой заметной фигурой на бровке. Он останется [таким] и никогда не перестанет им быть. У нас может быть новый тренер, может измениться подход к тренировкам, но Костя останется собой. И в этой команде тоже останется».

Генич стал тренером: копирует Моуринью, слушает Слуцкого, мотивирует анекдотами

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Фото: Winline Медиалига