Можно ли ходить без трусов? Опыт медиафутболиста и взгляд доктора

Табриз Ибрагимов не носит 4,5 года.

Мужчины, вы когда-нибудь задумывались, зачем вам трусы? Можно ли обойтись без них и просто ходить в брюках на голое тело? Полузащитник «Эгриси» Табриз Ибрагимов уже четыре с половиной года не носит трусов и рассказал об этом опыте Спортсу:

«Они часто рвались. Походил без них – и оказалось, что жизнь без трусов намного комфортнее. Это не было обдуманным решением: я не гуглил, не читал научные статьи. Но по опыту понял, что можно ходить без нижнего белья».

При этом Табриз переживает: правильно ли он делает?

Мы расспросили его о жизни без трусов, а врач Гиора Зильберман раскрыл вопрос с медицинской стороны.

Зачем нужны трусы?

Табриз Ибрагимов: «Этой весной перед сезоном Медиалиги мы с пацанами из «Эгриси» проходили углубленное медицинское обследование. Там я спросил у врача. Он ведь точно знает.

Во-первых, ему очень понравился вопрос, он прямо активизировался. Доктор сказал, что это круто – потому что современные пластиковые трусы плохо влияют на мужское здоровье и это потом сказывается на рождении детей. Поэтому идеально ходить вообще без трусов – а кому дискомфортно, можно носить семейники».

Гиора Зильберман: « Современная медицина рекомендует носить трусы для гигиены, защиты и комфорта. Они предотвращают трение кожи о внешнюю одежду и помогают поддерживать чистоту и сухость интимной зоны. Это дополнительный слой, который впитывает пот и выделения и который можно быстро сменить – и это снижает риск инфекций и раздражений. А еще они обеспечивают поддержку гениталий, что помогает предотвратить дискомфорт и травмы, особенно во время физических нагрузок, уменьшая трение и защищая чувствительные области.

Иногда человек просто не может носить трусы из-за противопоказаний. Например, на любые материалы может развиваться аллергия. Показанием к отказу от нижнего белья может стать и чувствительная кожа, реагирующая на трение или материалы, вызывая раздражение или экзему

И если человек отказывается от ношениях трусов, следует соблюдать два правила:

• Без трусов важно чаще менять брюки и следить за гигиеной, чтобы избежать инфекций и раздражений.

• Одежда должна быть из дышащих материалов, чтобы минимизировать потливость и трение».

Выбираем правильные трусы: обратите внимание на фасон и материалы. Главное условие – комфорт

Табриз Ибрагимов: «Когда я носил трусы, это были классические боксеры типа Calvin Klein. Вроде бы комфортные, но очень быстро рвались. Плюс заметил, что жмет резинка, где-то натирает. Это у многих бывает. Просто вы привыкли, а я привыкать не захотел».

Гиора Зильберман: «Выбирая трусы, обратите внимание на материалы. Подходят:

• Хлопок – гипоаллергенный и впитывает влагу.

• Лен – легкий дышащий материал, подходящий для теплой погоды.

• Бамбук – антибактериальный и дышащий, подходит для чувствительной кожи.

• Микрофибра хорошо отводит влагу и обеспечивает комфорт.

Никогда не носите трусы из синтетики низкого качества. Она жесткая, плохо пропускает воздух и быстро теряет свои свойства, вызывая дискомфорт, раздражение кожи и аллергию.

Важен и фасон трусов: выбирайте между боксерами, брифами и слипами.

Ошибившись с выбором трусов, можно столкнуться сразу с несколькими проблемами. Слишком тесные трусы ограничивают кровообращение и могут привести к дискомфорту и болям. А неправильно подобранные – вызывать дерматит, опрелости и инфекции.

Зимой врачи рекомендуют комбо: трусы+термобелье

Табриз Ибрагимов: « Зимой трусы я тоже не ношу. От термобелья – только верх. Если суперхолодно, я надеваю спортивные шорты. У меня в гардеробе вообще нет трусов. Только подтрусники (облегающие компрессионные трусы, которые надевают футболисты под шорты для предотвращения растяжений и преждевременной усталости). Я их надеваю на игры и тренировки под шорты. Без них неудобно, все болтается. Когда только выхожу на разминку, к ним приходится привыкать, но потом разбегался – и никаких проблем.

Помню, когда жил в Питере и играл за ФК «КФ» (команда блогера и тренера Никиты Ковальчука – Спортс), я уже тогда не носил трусы, а на улице было невероятно холодно. Я приехал игру и забыл подтрусники. У меня были только тонкие шорты. Декабрь, -8. Я был в таком ахере, но пришлось играть. Слава богу, меня выпустили сразу: я так отыграл первый тайм. Это было мотивацией вообще не стоять на месте, постоянно бегать, потому что и так холодно, а тут ты еще и без нижнего гуляешь, вообще жесть».

Гиора Зильберман: «Врачи рекомендуют зимой носить термобелье. Это дает сразу ряд преимуществ:

• Оно удерживает тепло тела и защищает от переохлаждения.

• Отводит влагу и сохраняет кожу сухой, что предотвращает переохлаждение из-за пота.

Отказываться от трусов зимой врачи не рекомендуют. Брюки могут не обеспечивать достаточную защиту и тепло. Термобелье помогает лучше регулировать температуру и поддерживать гигиену.

Выбирая правильное термобелье, как и с трусами, обратите внимание на материалы. Подойдет шерсть (удерживает тепло и отводит влагу) или качественная синтетика (подходит для активности, потому что быстро сохнет и эффективно отводит влагу).

Термобелье должно плотно прилегать к телу для максимального сохранения тепла и эффективного отвода влаги».

В раздевалке над Табризом угорают, но есть и последователи

Табриз Ибрагимов: «К моменту, когда я отказался от трусов, мы с моей девушкой встречались где-то 3-4 месяца. Я ей сказал, что мне неудобно. Она ответила: главное, чтобы мне было комфортно. С ней проблем не было, а вот друзья угорают.

Недавно в раздевалке был случай: надо мной прикалывались, угорали все 15 человек. А после один подходит и говорит: «Я тоже на самом деле без трусов хожу». Оказывается, он просто боялся признаться.

Но есть друзья, которые наоборот стали последователями. Кто-то это делает в жару, но я не понимаю двойных стандартов.

В 1-м туре Медиалиги комментатор посвятил три минуты эфира тому, что я хожу без трусов. Думаю, вот это уже уровень. Я после матча это переслушивал, это уже на грани кринжа. Думаю, у меня мама, батя смотрят – блин, наверное они очень сильно посмеялись.

Я не призываю ходить без трусов – это выбор каждого, но скажу, что, когда я отказался от трусов, почувствовал себя более свободным человеком в этом несвободном мире».

Фото: соцсети Winline Медиалиги // телеграм-канал Табриза Ибрагимова

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