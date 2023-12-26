Звезда медифутбола оскорбил бешбармак – пришлось извиняться. Что это за блюдо и почему его так любят в Казахстане?

Не читай голодным!

Международные турниры – это не только про новые стадионы, но и про возможность узнать культуру другой страны. Сейчас в казахстанском Костанае проходит международная медиалига с «Амкалом» и 2Drots. Идеальный момент для знакомства с главным блюдом Казахстана.

Мы собрали все о бешбармаке – любимом блюде казахов. Его подают на все праздники, про него сочиняют мемы и с его вкусом даже делают чипсы.

Проникаем в ДНК-код Казахстана.

«Не знал, что вы так трепетно к нему относитесь. Сорян». Володе XXL пришлось извиниться перед казахами из-за бешбармака

Медиафутбол и бешбармак познакомились в феврале 2023-го. В Астане проходил первый сезон международной медиалиги, пригласили и российские команды – 2Drots, «БроукБойз» и Fight Nights. Сначала все было спокойно: команды кайфовали от атмосферы, местных болельщиков и «Астана Арены». Но медиафутбол есть медиафутбол.

Через три дня после старта оживился форвард «БроукБойз» (на тот момент) Володя XXL – один из самых безумных медиафутболистов. Он записал резкие видеосообщения в своем телеграм-канале – пожаловался на жилье и бешбармак.

«2Drots живет в крутом отеле, в небоскребе. – возмущался XXL. – У них классное питание, а я ем этот бешбармак уже третий день . Я не говорю, что бешбармак – плохое блюдо и у вас все однотипное. Но, чуваки, почему такая дискриминация? Спасибо за гостеприимство!» После этих слов Володя улетел в Россию.

На реплику Володи отреагировал создатель турнира Дидар Сыдыкбек. Он предупреждал, что если в медиафутболе кто-то неуважительно отнесется к казахским традициям, то получит жесткий выговор от старших. Так и получилось. «Какой же ты неблагодарный человек, – злился Дидар. – Надеюсь, что ты мужик, и найдешь в себе силы, чтобы достойно признать, что ты глупый и тупой мальчик. Пожалуйста, больше не приезжай в Казахстан».

Казалось, что Володя просто проигнорирует слова Дидара. Но еще через пару дней XXL вернулся в Астану с извинениями. Игрок подчеркнул, что берет назад только слова про бешбармак – недовольство организацией в силе: «Я принесу извинения по поводу бешбармака. Это национальное блюдо. Не знал, что вы так трепетно к нему относитесь. Извиняюсь, сорян ».

Что же за блюдо заставило извиниться даже Володю XXL?

Бешбармак появился из-за кочевой жизни казахов. Им угощают гостей, готовят на свадьбы и поминки

Есть шутка, что Казахстан – рекордсмен по поеданию мяса. Действительно, основа национальной казахской кухни – мясо и молоко. Овощи почти не едят, потому, что казахи – кочевой народ, никогда не занимавшийся земледелием. Соответственно, и возможности для выращивания овощей не было. Максимум, что им удавалось – собирать какие-то ягоды или дикий чеснок, растущий вдоль рек.

Король мясных блюд Казахстана – бешбармак . Им обязательно угощают каждого гостя.

«Ты вообще к рандомному казаху заходишь в гости, стучишься в любой дом – они тебя встречают и угощают бешем. В любую хату. Вот это трушный беш», – рассказывал певец The Limba в шоу «Вписка».

«Конина с картошкой, тестом и луком. Это очень вкусно, нереально вкусно», – восхищался клипмейкер Айсултан Сеитов в интервью Юрию Дудю*. Стоит отметить, что картофель в рецепте появился уже с эволюцией блюда.

Каждый той (несколько праздников, объединенных в один) в Казахстане проходит с бешбармаком. Его едят и на крупных мероприятиях. Например, в той же медиалиге игроки казахстанской команды Top Team перекусили бешбармаком на поле. Конечно, в перерыве и в рамках перфоманса.

Бешбармак едят на свадьбах и поминках, но строго без картофеля и без зелени. Но о рецептах мы поговорим в следующей главе.

Как готовить бешбармак? Мясо нужно мелко покрошить (для пожилых), а лапшу варит только женщина

Почему именно бешбармак стал главным блюдом Казахстана? Однозначного ответа нет. Но наверняка помогла простота рецепта: беш готовится быстро и требует минимума продуктов.

По традиции мясо для бешбармака обязан готовить мужчина. Мясо нужно отварить со специями, а после покрошить на мелкие кусочки. Это делают из уважения к старшим, которым может быть тяжело жевать крупные куски. Если мужчина не умеет крошить мясо, то о нем скажут «атасы үйрөткөн эмес да» – «отец его не научил».

Лапшу для бешбармака готовит женщина. Такая лапша называется жайма. Ее можно купить и в магазине, но традиционно ее делают руками. Замешивается тесто из муки, воды, яиц и соли. После оно раскатывается, нарезается и варится в кипящем мясном бульоне в течение 15 минут.

После на блюдо выкладывается слоями вареная лапша, мясо, лук (заранее порезанный кольцами и залитый бульоном). В таком виде бешбармак подается к столу. Казахи едят бешбармак руками, отсюда и название: в переводе с тюркского бешбармак означает пять пальцев. К блюду подают бульон (называется «сурпа»), в котором варилось мясо и лапша. После еды могут предложить кумыс – для лучшего пищеварения.

« Рецепт бешбармака сильно различается: только в Казахстане он имеет больше 10 вариаций , а ведь его готовят и другие тюрки. Например, на западе Казахстана его делают с зеленью и картошкой, а на востоке страны без картофеля – просто вареные лепешки с мясом. Кто-то делает из конины, кто-то из говядины, могут смешивать мясо, а иногда делают даже с бараниной. В Актау, который стоит на берегу Каспийского моря, беш готовят из осетрины», – рассказал Sports.ru совладелец ресторана в Уральске Рашад.

Классический бешбармак в ресторанах Казахстана стоит от 10 до 15 тысяч тенге (2-3 тысячи рублей), приготовление дома обойдется, дешевле – около 5 тысяч тенге (примерно тысяча рублей). Одной порции хватит на 3-5 человек.

А вот еще мнение о бешбармаке – от участника группы «Ирина Кайратовна» Азамата Маркленова (похоже, что про это блюдо спрашивают всех известных казахов!) «Для человека, который никогда не пробовал беш – опасно первый раз покушать невкусный беш, – объяснял Азамат Юрию Дудю*. – Потому что не бывает второго шанса произвести первое впечатление. Если ты покушаешь невкусный, ты будешь ненавидеть беш».

Бешбармак – часть культуры Казахстана. Про него делают мемы и новости для «Панорамы»

Казахи чтят национальные традиции. Поэтому бешбармак не просто блюдо, а часть массовой культуры Казахстана.

В Алматинской области ежегодно проводится фестиваль казахской кухни «Тойказан». Обязательная программа – конкурс среди поваров и ресторанов на лучший бешбармак.

В 2015-м в Астане приготовили самый большой беш в Казахстане. Использовали более 700 кг мяса, 300 кг лапши и 14 мешков лука. Пришлось даже привезти огромный тайказан из Туркменистана. Над блюдом трудились 25 поваров.

Блюдо весило 736,5 кг и попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире бешбармак. Кстати, готовили публично – в местном парке, на глазах горожан. Когда рекорд зафиксировали, им раздали по кусочку от гигантского беша. В 2018-м мировой рекорд перебили в Кыргызстане (1464 кг), но национальный сохранился.

Маркетологи в Казахстане тоже пользуются народной любовью. В 2023-м по интернету гуляла новость о запуске в Казахстане чипсов со вкусом бешбармака. А еще есть лапша быстрого приготовления «Бешбармак», но ничего общего с блюдом она не имеет – обычный «дошик».

Конечно, любовь казахов к бешбармаку становится поводом для шуток. В сатирическом издании ИП «Панорама» есть новость о том, что некий казах устроил драку в московском ресторане из-за вегетарианского бешбармака . Кажется, такое могло случиться и в жизни.

Конечно, бешбармак проник в мемы.

Возвращаемся в 2010-й.

Свело олдскулы.

Существует даже сайт-генератор для создания мемов о бешбармаке.

Курт, казы и кумыс – что еще едят в Казахстане?

Бешбармак – далеко не единственное блюдо в казахской национальной кухне. Заглянем в национальное меню.

Кумыс. Его пьют для улучшения пищеварения после бешбармака. Для этого подойдет слабозаквашеный вариант кумыса (саумал). А от крепкозаквашеного можно даже опьянеть. В 2023-м казахстанка создала мороженое из кумыса чтобы доказать, что мороженое может быть полезным. Ждем экспорт в Россию!

Шубат. Почти то же самое, что и кумыс. Только делается из верблюжьего молока и жирнее. Его почти не экспортируют, потому что шубат нежный и требует деликатных условий хранения. Хотите попробовать – велком в Казахстан.

Курт. Сушеный соленый творог. Иногда его делают сладким. Курт похож на камень. В середине прошлого века этим пользовалось местное население возле Акмолинского лагеря жен изменников Родины: делали вид, что закидывают заключенных камнями, а на самом деле спасали их от голода.

Казы. Колбаса из конины. Готовится так: кишку лошади моют, закладывают в нее жир и мясо с ребер. Далее – варят. Еще бывает копченым и вяленым.

Шужук. Тоже колбаса из конины. Главное отличие от казы – для шужука мясо берут из любой части конской туши, а не только с ребер. А жир – не только с брюшины.

Манты. Блюдо, похожее на пельмени. Но, в отличие от пельменей, варится на пару в мантоварке. Еще манты крупнее.

Баурсаки. Пирожки с воздухом. Готовятся из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков, жаренных в масле. Их делают на Наурыз – казахский Новый год, который празднуется в марте. Можно есть с чем угодно: с мясом или даже со сгущенным молоком

Куырдак. Жаркое из легких, сердца и печени барана с курдючным салом и специями. Дональд Трамп-младший во время поездки по степям Монголии в 2019-м оценил это блюдо даже выше, чем бешбармак.

Казахская кухня – вкусная, пропитанная национальным колоритом и традициями. Чем не повод приехать в Казахстан?

* Юрий Дудь признан иноагентом.

Фото: Olga Kudriavtseva/Russian Look/Global Look Press; commons.wikimedia.org/Alpha hmd; instagram.com/volodya.xxl; РИА Новости/Табылды Кадырбеков, Ю. Левянт