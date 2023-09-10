«Енисей» переманивает главного тренера 2Drots. Обещают 500 тысяч в месяц, будет готовить команду для выхода в РПЛ

Мечты 2Drots о профессиональном футболе могу исполниться. Но только для Дмитрия Кузнецова – красноярский «Енисей» очень хочет назначить его новым главным тренером. Мы собирали самое важное о потенциальном переходе.

Кузнецов – лучший тренер медиафутбола: сделал 2Drots флагманом, выиграл все трофеи, не стесняется прокачивать соцсети

Несколько слов о том, почему потенциальный уход Кузнецова так важен.

Кузнецов – звезда ЦСКА, бывший игрок сборной России, «Эспаньола» и других испанских клубов. После завершения карьеры он работал ассистентом главного тренера (самый статусный клуб – «Рубин»), а шанс трудиться главным получал в небольших командах – «Гераклионе» и «Металлурге» из Видного. Карьера пошла вверх в 2021-м, когда Кузнецов возглавил 2Drots.

В тот момент «дроты» еще не были флагманом медиафутбола и даже ни разу не выигрывали трофей. Кузнецов добавил 2Drots профессионализма, перестроил состав и запустил эру доминирования: с 2022-го у 2Drots два чемпионства Winline Медиалиги, золото Московского Кубка Селебрити, 1/64 Кубка России и победа над ЦСКА.

В медиафутболе не все тренеры вовлечены в процесс, кто-то работает лицом клуба – как Александр Мостовой в Fight Nights. Но влияние Кузнецова на успехи 2Drots признают все.

«Дмитрий Викторович рассказывал, что охренел, когда впервые приехал к нам на тренировку, – рассказывал Некит (президент 2D) Вадиму Кораблеву. – Там Биги (упитанная медиазвезда 2Drots – Sports.ru) занимался, мы с Женей. Он не понял, куда попал, и начал добавлять профессионализма.

Появились врач, тренер вратарей. Но не сразу. Дмитрий Викторович очень серьезно к этому подходит, некоторых отсеивал. Как-то приходил молодой пацан, тренер вратарей, но Кузнецов сказал: «Да где он играл? Что он знает?»

Уникальность Кузнецова еще и в том, что несмотря на возраст (тренеру почти 60) он прекрасно интегрировался в медиафутбол: ярко бушует на бровке, легко дает интервью и прокачивает соцсети. На декабрь 2023-го у тренера 23 тысячи подписчиков в телеграм-канале, а на созданном недавно канале в ютубе – 49 тысяч.

Проще говоря, медиафутбол может потерять безоговорочно лучшего тренера.

«Енисей» готов платить Кузнецову 500 тысяч в месяц. Цель – подготовить фундмент для выхода в РПЛ

19 ноября появилась первая информация о возможном переезде Кузнецова в «Енисей» – об этом сообщил Legalbet. На тот момент команду еще тренировал Эдуард Штейнбрехер. С ним «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге, а в день появления инсайда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:2).

Через пару дней Кузнецов подтвердил инсайд. «Ко мне приехал мой товарищ – Федосеев Дмитрий Борисович, – рассказал тренер на шоу «Это медиафутбол, бро». – Он гендиректор «Енисея». Пообщались полчаса, он сказал, что заходит генеральным и хотел бы меня там видеть».

В тот момент тренер 2D оценивал вероятность переезда в Красноярск в 10%.

Вскоре появились детали. Инсайдер Иван Карпов (запомните имя, он еще много раз появится в этой истории) уточнил, что Кузнецова привлекают зарплатой: 2Drots платят 180 тысяч в месяц плюс бонусы, в «Енисее» обещают 500. Зарплата – давняя болезненная тема для тренера. В 2021-м он зарабатывал 50 тысяч в месяц, через год – от 100 до 200 тысяч.

По информации Карпова, Кузнецова зовут под конкретную задачу. В 2028-м, когда Красноярску исполнится 400 лет, «Енисей» планирует выйти в РПЛ . Задача Кузнецова – заложить фундамент для повышения в классе. Предлагают контракт до лета 2025-го с возможностью продления.

«Енисей» рассматривает альтернативные варианты: Мостового, Тарханова и своего бывшего тренера (уволили 7 декабря)

11 декабря (спустя почти месяц после первого инсайда) Кузнецов по-другому оценивал вероятность перехода. «Сейчас мы в переговорах с «Енисеем», – рассказал он телеграм-каналу «Крысева». – Мы все время говорили, что хотим уйти в профессиональный футбол. Но это зависит от многих факторов. Вероятность моего перехода возросла до 30-40% ».

Кузнецов – не единственный вариант «Енисея».

● Сергей Ильев (главный инсайдер по ФНЛ) еще в ноябре сообщал, что параллельно с Кузнецовым клуб звонил Дмитрию Парфенову, Александру Тарханову и Олегу Василенко.

● Карпов писал, что «Енисей» рассматривает Александра Мостового. Еще инсайдер уточнил, что в случае отъезда Кузнецова 2Drots может возглавить Шамиль Курбанов, победивший с «Титаном» в четвертом сезоне Медиалиги. Он уже работал со спортивным директором «самураев» Ильдаром (дошел до финала МФЛ-1 с Basement). «Инсайд, что Ильдар меня затягивает в 2D, – полная залупа», – опроверг Курбанов.

● 14 декабря директор «Енисея» неожиданно заявил, что клуб может вернуть экс-главного тренера Эдуарда Штейнбрехера, уволенного 7 декабря. Но именно Кузнецов осталася приоритетным вариантом.

Время шло, а развязки не было. « Я в поиске , – рассказывал Кузнецов «Крысеве». – Не было встречи с Жекой и Некитом [президенты 2Drots]. Она пока не запланирована. С «Енисеем» я на связи. Когда будет информация, я вам скажу. Мы с Альбертом Николаевичем [Осколковым] в подвешенном состоянии. Все упирается в разговор с Женей и Никитой».

Инсайдеры продолжали подогревать тему: в середине декабря Карп писал, что Кузнецов не хочет покидать Москву, потому что у него на иждивении пожилой отец.

«Я хочу поработать на серьезном уровне. Здесь миссия выполнена». Помощник Кузнецова хочет в Красноярск

Еще один фактор, который наверняка влияет на Кузнецова – желание его помощника Альберта Осколкова.

«Я смотрю положительно на предложение перейти в «Енисей», – рассказал Осколков телеграм-каналу 13KaiTeam – Я это не скрываю. Мою позицию знают и Дмитрий Викторович [Кузнецов], и Женя с Никитой [президенты 2Drots]. Я хочу поработать на серьезном уровне. Я не говорю, что Медиалига ни о чем. Я не устал от медиафутбола, но здесь миссия выполнена. Надо двигаться дальше».

Важно, что Осколков – не просто коллега, а друг Кузнецова . Они знакомы еще с игровой карьеры, а в 2021-м Кузнецов позвал его в 2Drots. Осколков – один из немногих, кто может справиться с темпераментом главного тренера 2Drots. В финале МКС-2023 он почти увел команду с поля (как обычно, из-за разногласий с арбитром), но передумал после уговоров Осколкова.

Когда мы окончательно устали от слухов, цифр и имен, к истории подключились букмекеры. 19 декабря Карпов выдал очередной инсайд. Кузнецов согласовал с 2Drots повышение зарплаты – 350 тысяч рублей в месяц. Еще 200 тысяч дает «Фонбет» (генеральный спонсор 2D) – за активность в соцсетях. Но клуб не может договориться со штабом: Осколков хочет увеличения зарплаты до 300 тысяч, повышение нужно и тренеру вратарей (его зарплата неизвестна, но изначально Кузнецов платил ему из своих).

Параллельно в истории появился другой букмекер: BetBoom хочет стать генеральным спонсором «дротов» и предлагает более 200 миллионов рублей в год. Неизвестно, сколько платит «Фонбет» «самураям». Но по данным на октябрь 2022-го (тогда информацию публиковал «Рейтинг Букмекеров») – 120 миллионов в год. Кузнецов готов остаться в 2Drots, если сохранится партнерство с «Фонбет».

Кузнецов устал от слухов: допускает, что его телефон прослушивают, наехал на Карпова

23 декабря на ютуб-канале Карена Арутюняна (начальника команды 2Drots) вышел влог. Внутри – жесткая реакция Кузнецова на слухи о переходе в «Енисей». Тренер отдельно прошелся по инсайдеру Карпову.

Кузнецов: Подливают, ###### (кошмар). Пусть говорят, что хотят. Мне главное Карпа ######## (наказать) этого. Люди, которые ##### (ничего) не понимают, вбрасывают, чтобы набрать популярность какую-то. ##### (ничего) у них не получится.

Карен: Он все вбрасывает. И про зарплаты, и про контракты...

Кузнецов: Откуда? Они ##### (ничего) не знают.

Карен: Ну, это вообще не те цифры, которые они называют.

Кузнецов: Если честно, возникает ощущение, что меня либо кто-то сливает, либо телефон у меня слушают . Но если бы телефон слушали... Там цифры не сходятся.

Кузнецов и правда уйдет? Так считает Нагучев, президент 2Drots оценивает вероятность в 1% (и обещает, что сам будет тренировать), дедлайн – 27 декабря

Зафиксируем известное. У Кузнецова точно есть предложение от «Енисея» – это подтверждает и тренер, и президенты «дротов».

«Для меня вероятность ухода Кузнецова – 1%, для реальности, наверное, 50%, – заявил босс 2Drots Некит в интервью «Крысеве». – Я верю, что мы сможем договориться с Дмитрием Викторовичем. Если Кузнецов уйдет, тренером стану я».

«У меня есть полная уверенность, что Дмитрий Кузнецов уйдет из 2Drots, – считает комментатор Медиалиги и «Матч ТВ» Роман Нагучев. – Мы с Викторовичем давно и тепло знакомы, и знаю его как максимально простого человека, хочешь что-то – скажи, проговори это глаза в глаза.

Я знаю, что Жека и Некит как будто недооценивают ситуацию, в которой есть очень взрослый, самодостаточный мужчина, предпочитающий ежедневный футбольный труд периодическому. Никто не хочет быть тренером медиафутбольного клуба до конца жизни, уж поверьте .

«Енисей» – увлекательная, серьезная работа, а Викторыч все же тренер, а не воспитатель детсада. И в медиа, и футболе, и в медиафутболе они с Альбертом Осколковым все доказали. Им хочется игры позабористей, тем более оба знают, что это такое, играли-то огого!»

Все должно решиться 27 декабря – эту дату назвал Кузнецов: «Приедут представители «Енисея», будет разговор. Пока я тренирую 2Drots, но окончательное решение будет 27-го».

Ждать осталось недолго.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Алексей Филиппов, Александр Вильф