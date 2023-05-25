«Такое соглашение только у меня и Глушакова». «Эгриси» вызвал на важный матч игрока из Первой лиги

Его отпустили, но с двумя условиями.

Для «Эгриси» Василия Уткина третий сезон Медиалиги начался кошмарно: три поражения в трех матчах и туманные шансы на выход из группы. В прошедшие выходные «Эгриси» одержал первую победу, еще и в самом веселом матче сезона: 5:4, супергол Струнина, удаление и два дубля. У «Эгриси» остаются шансы на плей-офф.

За шумной победой потерялась важная история.

Два гола и ассист на счету 24-летнего форварда Валерия Соломахи. Вообще-то у парня есть профессиональный контракт: он принадлежит «Родине» и арендован ульяновской «Волгой». Еще за день до матча с «Деньгами» он в Ульяновске тренировался с командой Первой лиги. Соломаха сам договорился с обоими клубами, и те отпустили его в Медиалигу.

«Так поступают друзья. Мы в трудном положении, и наши люди нам помогают», – написал Уткин.

Ниже – монолог Валерия Соломахи. О том, как уговорил отпустить его в «Эгриси», отношениях с Уткиным и любви к футболу.

Соломаха совмещал любительский футбол с работой фитнес-инструктором. Главный трофей в жизни выиграл с «Эгриси»

Сразу скажу, я не просто игрок из Первой лиги. Уже много лет я часть «Эгриси».

В «Эгриси» я попал из «Титана», лет 19 лет мне было. Василий Уткин искал молодых перспективных ребят для укрепления состава. Руководитель «Титана» Саша Зуев дал ему мой номер. Год мы с Васей общались, но я не соглашался. А потом все-таки принял предложение. Я тогда был далек от профессионального футбола и совмещал игру в ЛФЛ и КФК с работой фитнес-тренером. У Васи Уткина на канале даже есть эпизод сериала «Эгриси» про меня.

Самое яркое воспоминание с «Эгриси» – наша победа в Кубке Северо-Востока ЛФЛ в сезоне-2019/20. Для меня это самая запоминающаяся на данный момент победа. Вася, как всегда, проставлялся в баре на Никитском бульваре (мы называем это премиальными за победу). Но я очень сильно перегорел эмоциями и в меня даже бокал пива не лез. В 6 утра уже на работу поехал в фитнес клуб.

В «Эгриси» я отыграл года три. Все нравилось, но я мечтал о профессиональном футболе и ездил по просмотрам. Был в «Шиннике» и «Чайке», а летом 2021-го «Динамо» Владивосток вышло на меня с контрактом. Получается, попал в профессиональный футбол в 22 года.

Кстати, матчи за «Эгриси» я не забросил. Полгода отыграл в Владивостоке, а потом прилетел и снова играл за «Эгриси». Во Второй лиге отпуск длинный, 3 месяца почти.

Потом я перешел в «Родину» из Первой лиги. Мне кажется, что именно в «Родине» я нашел новый дом. Я считаю ее одной из лучших организаций ФНЛ. Там я получал удовольствие от каждой тренировки, от людей. Там все трудятся над повышением уровня игроков.

Я был основным игроком «Родины-2», подтягивался к основной «Родине». Но время от времени поигрывал за «Эгриси».

Этой зимой я уехал в аренду в ульяновскую «Волгу». В последний день трансферного окна они вышли на «Родину». Я долго думал и решил, что это идеальный шанс дебютировать в Первой лиге. Если честно, пока идет тяжело. За весну я во всех турнирах отыграл 24 минуты. Мало, но мне никто не обещал место в старте. Я же не Артем Дзюба в «Локомотиве».

Соломаха в деталях рассказывает, как уговорил отпустить его в Медиалигу

Все это время я был на связи с «Эгриси». Я и в чате в командном ВКонтакте оставался. С Василием Вячеславовичем Уткиным всегда на связи. Мы тесно дружим. Можно сказать, что он знает про меня больше, чем моя мама. Он мне помогал не один раз в жизни.

Уткин мне позвонил: «Валер, у нас дела плохо идут. Три поражения. Если есть возможность, приезжай». Сначала мы договорились на игру с «Титаном» в 6-м туре. Она как раз после последнего тура Первой лиги. Я планировал съездить в Красноярск, а на следующий день прилететь в Москву на Медиалигу. Уткин даже успел афишировать нашу договоренность на пресс-конференции лиги.

Но «Эгриси» проиграл третий матч подряд и планы изменились. Василий спросил, есть ли возможность приехать пораньше. Я ответил, что узнаю. Пошел к директору «Волги» – он был не против. Но сразу оговорили, что это под мою ответственность. Если травма, то я сам буду лечиться, не мальчик ведь маленький. Недавно Артем Нтумба из «Велеса» травмировался, играя за 2Drots в Медиалиге. Прецедент есть, все переживают. Поэтому я взял риски на себя.

Дальше надо было решить вопрос с тренером. Он тоже отпустил. Правда с нюансом – по определенным причинам я пропускал выезд «Волги» в Махачкалу. Так что в любом случае был свободен от матчей. Оставалось последнее – получить разрешение от «Родины», которой принадлежат права на меня.

Я позвонил президенту «Родины» Алексею Николаевичу Зинину. Он сначала поинтересовался: «Не против «Родины Медиа» будете играть?» Думаю, с ними мне не разрешили бы.

В остальном мы быстро договорились. Мне даже бумагу дали. Мне кажется, такая есть только у меня и у Глушакова. Там написано, что разрешают играть в других командах пока я в аренде. Зинин попросил заехать в расположение «Родины», поболтать с ребятами, тренерами. Это единственное условие – наше, человеческое. Все-таки это моя семья, по которой я соскучился.

Не буду врать. Я приехал в «Эгриси» еще и из-за того, что не играю за «Волгу». Когда сидишь на замене попадаешь в эмоциональную яму. Самолюбие проседает, все угнетает. Футболисты, которые читают меня, поймут. Так что я поехал не только помочь друзьям, но еще и поддержать форму и поднять дух.

«У меня ладошки вспотели сильнее, чем когда дебютировал в Первой лиге». Соломаха о первом матче в Медиалиге

Переходим к матчу. Вы уже знаете, чем все закончилось. А я расскажу, что было изнутри.

Времени на адаптацию в «Эгриси» вообще не было. Без тренировок, сразу на матч против «Денег». Если честно, я очень волновался. Вася создал ажиотаж вокруг меня, везде говорил, что в «Эгриси» едет профессиональный игрок. Было страшно обделаться. Поэтому перед выходом на поле у меня ладошки вспотели сильнее, чем когда дебютировал в Первой лиге за «Волгу».

Нервозности добавил и наш перфоманс перед матчем – читатели Sports.ru наверняка знают о нем. Я предлагал из-за него Пашу Чепурина выгнать из команды. В трансляции все наверняка смотрелось классно. Но на поле совсем другое дело. У нас матч жизни и смерти, а приходится разминаться, убегать, возвращаться. Еще и переодеваться на ходу. Все это немного отвлекает от футбола. Паша же у нас комментирует Кубок Либертадорес, Бразилию, Аргентину. Я пошутил, что он ночью опять комментировал, и эта идея ему пришла в голову от недосыпа.

На поле мандраж сразу исчез. Я эмоционально подзарядил ребят и сам сыграл неплохо – забил два гола и отдал голевую. Но конечно, результат не только моих рук дело. Дэн Вашакидзе тоже два забил, Игорек Струнин красоту положил. У всех одинаковая цель была, все к этому шли.

В конце матча было очень напряженно: счет 5:4, мы еще с удалением. Спасибо Сушиле, что помог. Спасибо нападающему, что в перекладину попал. Значит мы были более достойны победы.

После матча Вася, конечно, сказал мне спасибо за то, что я нашел время. Когда друг просит, я обычно помогаю.

На следующий день приехал на матч «Родины», а там все видели игру. Поздравляют, говорят, красавец, два забил, отдал. Медиалига, все дела, медийный теперь. Я отвечаю, что медийным был еще когда на КФК двигался, а про меня Вася выпуски снимал.

Поэтому я настаиваю на статусе медийного в Медиалиге.

Соломаха даже не думает о переходе в медийный футбол. Кайфует от романтики Первой лиги и мечтает дебютировать в РПЛ

Сейчас я уже вернулся в Ульяновск. Сыграю ли я еще за «Эгриси»? Это сложный вопрос.

В чемпионате осталось две игры. В ближайшую субботу в Ульяновске важнейший для меня матч между «Волгой» и «Родиной», а в воскресенье – «Эгриси» против 2Drots. В идеальном мире я бы сыграл в обоих матчах. Тем более, авиасообщение позволяет примчать в Москву за полтора часика. Но в жизни все непредсказуемо. Поэтому пока ничего не обещаю.

В любом случае, мы с Василием Вячеславовичем на связи.

После сезона я вернусь в «Родину-2». Я там играл, меня ждут. Надо будет заново все доказывать, отстаивать свою состоятельность. «Родина» – это очень большой проект, с приятными людьми и хорошими материальными вложениями. Ну и важно отметить конкурентоспособность. Первая команда «Родины» идет зоне переходных матчей в РПЛ. Но мне кажется, что должна быть еще выше.

Мне нравится приезжать к ребятам в «Эгриси», но профессиональный футбол для меня важнее. Это не потому что я «Эгриси» не люблю или Василия Вячеславовича. Просто я очень люблю то, чем занимаюсь.

Кто-то снисходительно говорит о быте футболистов Первой или Второй лиги. Но знаете, не каждый может позволить себе играть за «Зенит» и жить в Ritz. У меня не самая большая на свете зарплата, выезды на обычных автобусах и поездах. Но это все футбольная романтика. Когда ты любишь футбол, то кайфуешь от этого. Мне не стыдно будет рассказывать сыну, что я ездил на автобусе в Калугу или Брянск.

Моя мечта в футболе? Было бы классно дебютировать в РПЛ! Но если быть реалистом, то закрепиться в клубе ФНЛ и играть там, сколько позволяет здоровье.

О медиафутболе на постоянной основе я точно не думаю. Я на футбол потратил всю свою жизнь и буду до последнего бороться.

Фото: ЛФК «Эгриси»; vk.com/fcrodinamoscow; vk.com/fcdynamo_vl