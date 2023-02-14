«Ты, цыганка, #####!» Безумие Володи XXL после кика из «Броуков»

Тиктокер, музыкальный исполнитель и медиафутболист Володя XXL пришел в «БроукБойз» перед вторым сезоном Winline Медиалиги. За это время он сидел в тюрьме в Салехарде, оправдывал рекламу «ракет» от Крапа из 2Drots, бегал от военкомата, ругался с казахстанцами из-за бешбармака. Только почти не играл в футбол.

Терпение «Броуков» лопнуло, и за две недели то старта МФЛ-3 Володю выгнали из клуба. Последней каплей стало его интервью в шоу «Белая комната», где он назвал президентов клуба Райзена и Егорова дурачками и заявил, что хочет стать Shaman’ом 2.0, которого будет любить вся Россия.

Во вторник вышло ютуб-шоу «Это медиафутбол, бро!» Среди гостей – президент «Броуков» Райзен и изгнанник Володя XXL. Конечно, главной темой стало отчисление последнего из команды.

Уважительной дискуссии не получилось. С самого начала Володя устроил эмоциональный фонтан из панчлайнов в адрес руководителей «БроукБойз». Мы собрали топ-10. Предупреждаем заранее, многие высказывания – прямые оскорбления.

XXL сравнивал Егорова и Райзена с Чипом и Дейлом, говорил, что эпоха «Броуков» ушла и обозвал Райзена «цыганкой»

10. «Вы как Чип и Дейл, сука! Егоров и Райзен! И Хачатурян (спортивный директор «БроукБойз» – Sports.ru) там: «Я Гайка, йоу!»

9. «Ты похож на грузчика фруктов».

8. «Батя говорит: «Володь, завязывай ##### нести. Подумай сначала, а потом говори».

7. «Так хочется... мне сказали не бить, я просто, леща бы такого, чуть-чуть, чуть-чуть».

6. «Эпоха «Броуков» ушла, «Броуки» живы были в первом сезоне. Сейчас вы будете спать у параши! Сейчас вы даже в восьмерку не войдете! «Броуки» – все, R.I.P. И вы это убили сами! И в этом ваша проблема!»

5. «Как президент может быть шутом? Ты а-ля-ля. Чувак, расслабься! Это рэпчик, #####. Это закончится когда-то. И ты с этой вершины, ты зарабатываешь деньги, ты живешь в доме, ты опустишься!»

4. «Все, кто ушел, говорят: «Райзен – гондон!» Не один человек так сказал, не два. Я еще говорю. Значит, что-то в тебе есть».

3. «Ты являешься гондоном, причем цыганенком! Я не могу, чуваки! Я готов сейчас встать и уйти!»

2. «Ты недостоин вообще себя, ####! Ты не достоин даже взгляда! Я бы в тебя плюнул, ####! И сказал бы, какая же ты, сука, скотина! Лижи мои яйца, Райзен! Ты – дерьмо! Ты готов унижаться, готов зарабатывать деньги, а в ответ ничего нет! Только хайп, просмотры, а как я ушел – «Володя – гондон!» Раунд!»

1. «Я не могу с ним, #####! Мне хочется уйти отсюда! Ты, цыганка, #####! Цыганка на ###!»

Кстати, первым Райзена назвал цыганом Олег Майами. Это стало отправной точкой истории, которая вылилась в бой Тигиева и Майами.

Володя говорит, что у него биполярка, а президенты других клубов не хотят брать его к себе

Кажется, у Володи серьезные проблемы. За несколько дней до старта МФЛ-3 он без команды. И кажется, желающих подписать его не так много. Вот что говорят о возможном подписании Володи президенты других медиафутбольных команд.

Станос, ФК «Деньги»: «Зачем мне подписывать человека, который топит за то, что нет ничего плохого в рекламе «ракет»?»

Некит, 2Drots: «Нам бы с Крапом справиться. Это слишком. Два тасманских дьявола в команде – это приведет к хаосу полнейшему».

Текила, «Родина Медиа»: «Уже нет. Володе нужно на исправление. Я бы ему мог предоставить наши тренировки, чтобы он мог мячи помогать подавать, приходил бы на утренние пробежки с командой. И путем исправления, может быть, мы его бы и приняли».

Герман Эль Класико, «Амкал»: «У меня медийных 26 человек в составе, куда мне еще медийных набирать? Для нас «ракетные» войска неприемлемы. Мы осуждаем такие вещи».

Сам Володя говорит, что страдает биполярным расстройством. А это уже серьезный диагноз. Желаем Володе ментального здоровья и поскорее вернуться в медийный футбол. Игрок он, конечно, классный и точно – яркий!

Фото: скриншоты ютуб-шоу «Это медиафутбол, бро»