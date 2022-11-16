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GOATS вовсе не банда рэперов. За нее играют экс-игроки сборной Беларуси, а белорусские болельщики пишут о них восторженные комменты

Виталий Булыга Виталий Булыга
Игорь Стасевич Игорь Стасевич
Максим Жавнерчик Максим Жавнерчик
Игорь Шитов Игорь Шитов
Вячеслав Глеб Вячеслав Глеб
Медиалига Медиалига
GOATS GOATS
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GOATS последними получили право на участие во втором сезоне Winline Медиалиги. «Козлы» заняли второе место в голосовании – сработала мощная заявка с длинным списком рэперов и других звезд шоу-бизнеса.

Сразу стало понятно, что GOATS будет одной из самых обсуждаемых команд турнира. Сыграет Soda Luv или нет? Что за чувак в маске вышел в центр поля? Правда, что приедет Джарахов? Паша Техник после комы выйдет в нападении? Все эти вопросы только добавляли интереса к команде.

Но оказалось, что главные звезды в составе GOATS – белорусы. Вячеслав Глеб, Виталий Булыга, Максим Жавнерчик, Игорь Шитов и Игорь Стасевич были в заявке команды с самого начала, но играть приехали только после 4-го тура, и игра пошла.

Первая победа GOATS: усилились легендами из Беларуси, Goody забил, 53-летний Градиленко выпустил себя на поле

С экс-игроками сборной Беларуси в составе «Козлы» принялись регулярно набирать очки и в итоге вышла в четвертьфинал.

Градиленко танцевал на столе, а Goody читал Моргенштерна. GOATS отметили выход в четвертьфинал Медиалиги в бане

Такой состав очень нравится белорусским болельщикам. Ниже мы опубликуем комментарий, который написал наш пользователь с ником Abdulla под новостью, что на плей-офф, возможно, приедет Александр Глеб – экс-игрок «Арсенала» и «Барсы». Максимум теплой ностальгии.

«Как белорус скажу – нифига себе блогеры! Это все одни из лучших футболистов 2000-х и 2010-х в Беларуси! Возраст по памяти скажу, думаю, что не сильно промахнусь:

Вячеслав Глеб – 39

Игорь Шитов – 35 (на самом деле 36 – прим. Sports)

Максим Жавнерчик – 37

Игорь Стасевич – 37

Виталий Булыга – 42

Не совсем деды, кроме Булыги. Все – бывшие сильные сборники. Стасевич много раз подряд признавался лучшим футболистом чемпионата Беларуси, причем недавно совсем. Вячеслав Глеб имеет опыт игры в Бундеслиге, в чемпионате Китая и т.п. Шитов, Жавнерчик (да и Стасевич) дооолго играли за БАТЭ, к примеру. БАТЭ времен успехов в ЛЧ.

Вау!»

Фото: Winline Media Football League // соцсети GOATS

Новичок МФЛ Жавнерчик в начале 2010-х играл в «Кубани». В краснодарском ресторане его фамилию превратили в «Говнерчик»

 

 

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