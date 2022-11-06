12-летний Чудо Малой забил за «Бей Беги» и установил рекорд Медиалиги. Он штатный пенальтист команды

В 8-м туре Winine Медиалиги в матче «Амкал» – «Бей Беги» пенальти пошел бить 12-летний Михаил Чудаков, более известный под никнеймом «Чудо Малой». И забил! Уверенно развел по углам Федоса и мяч и вывел свою команду вперед.

Еще никогда настолько юный футболист не забивал в Медиалиге – это рекорд.

Несмотря на то, что у «Бей Беги» крайне тяжелая ситуация в турнирной таблице (для выхода им нужно выиграть оба матча, выиграть челлендж и ждать осечки соперников), они доверили пенальти самому юному футболисту команды.

После замены Чудо Малой прокомментировал свой рекорд: «Круто, я рад, очень. Но я понимал, что я забью. Надеюсь, будет награда от Николая Осипова за самый молодой гол».

После в комментаторскую пришел бос «Бей Беги» Александр Соболев и сказал, что бить нужно было Паненкой. А позже рассказал, как выбирали в команде пенальтиста: «Купим пару шоколадок ему, в школу соберем. У нас есть пенальтист – это Миша. Даже не обсуждалось. До турнира еще было решено, что он бьет пенальти».

Фото: телеграм-канал «Бей Беги».