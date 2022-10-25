У Прокопа были проблемы с дисциплиной и в «Амкале», и в 2Drots. Он взялся за голову и заслужил профессиональный контракт

25 ноября болгарский «Ботев» объявил о подписании контракта с Прокопом. Михаил приехал на неделю в Россию, чтобы собрать вещи и сыграть прощальный матч за «Амкал» против Reality.

«Вот такой шанс. Кубок России, который, вроде бы первый раз за всю историю существования позвал блогеров. И именно этим шансом я воспользовался. Потому что, я уверен, исключительно за счет Кубка России я вызвался на просмотр. Матч с Reality будет прощальным, я его так назову. Но не факт, что последний, потому что я себя успокаиваю тем, что вернуться сюда я смогу в любое время. А так я подписал профессиональный контракт. У меня нет слов», – сказал Прокоп в интервью YouTube-каналу Германа.

В ожидании прощального матча Прокопа в медиафутболе предлагаем вспомнить его путь от неизвестной команды тиктокеров до клуба, который играет в еврокубках. Вперед!

Прокоп попал в медиафутбол благодаря Крапу. Сослан Гатагов стал любимым тренером

Прокоп играл в академии «Зенита», потом перешел в «Строгино», откуда его кикнули из-за тиктока. Зато в «Строгино» он познакомился с Крапом, который показал Мише медиафутбол. Так Прокоп стал оказался в «На Спорте». Володя XXL, Егор Шип, Goody, Молодой Платон и другие янгстеры стали его одноклубниками, а Сослан Гатагов – главным тренером (позже Михаил назвал его лучшим тренером в карьере). Команда еще не имела большого имени, а позиционировала себя как сборную тиктокеров.

За «На Спорте» Прокоп сыграл всего один матч, зато какой – против «Амкала» на «Сапсан Арене». Его команда победила (2:1), Миша забил, а после игры хайпанул в соцсетях. Сделал несколько видосов с эпизодами матча, где рассказал, как возил «Амкал».

После матча Сибскана сказал: «Прокоп – футбик хороший, но мерзкий».

В 2Drots требовал ставить его в опорную зону, но не хотел отрабатывать в обороне. С тренером так и не сошлись

Больше Прокоп за «НС» не играл – весной 2021-го он перешел в 2Drots. Он должен был усилить команду к МКС. Там Михаил твердым игроком основы, но своей лучшей игры показать не мог. Он требовал от главного тренера команды Дмитрия Кузнецова ставить его на позицию опорника, чтобы чаще получать мяч, но при этом полностью игнорировал свою главную задачу – участие в оборонительных действиях команды.

Также проблемой стало то, что Прокоп не нашел общего языка с Кузнецовым. Когда тренер что-то объяснял на тренировке, Миша мог ходить на руках или пойти поздороваться с Сосланом Гатаговым, которого увидел на трибуне.

С 2Drots Прокоп дошел до финала МКС, где команда проиграла «Амкалу» (0:2). У Прокопа мало, что получалось, а в двух моментах он откровенно сгорел – показал средний палец оператору «Амкала» Ждану и кинул полную бутылку воды в трибуну (которая только что почти прилетела оттуда же), едва не попав в девушку, которая даже не видела, что что-то летит в сторону ее головы.

В «Амкае» уходил с игр, тренировался с «На Спорте», но после разговора с командой изменился и стал лидером

После МКС Прокоп посчитал, что в 2Drots очень мало футбола и перешел в «Амкал». Но и в этой команде у него поначалу были проблемы. Он не мог найти общий язык с возрастными игроками команды. Его обижало, когда ему не давали провести полный матч – он мог взять и уйти с игры. А иногда Прокоп вместо тренировок «Амкала» Прокоп заявлялся на тренировки «На Спорте».

В определенный момент это вылилось в разговор с командой. Прокоп извинился за свои поступки и сказал, что хочет играть за «Амкал» – как минимум до конца контракта.

Ответное слово взял Сибскана, выдавший огненный капитанский спич. Не просто напихал, а указал на недостатки в поведении Прокопа (в частности на «звездняк»), но при этом поддержал Мишу. После высказался и главный тренер Денис Зубко. Сказал, что необходимо максимально выкладываться на поле в отведенное игровое время. Но добавил, что рассчитывает на Прокопа. Василий Маврин предложил Прокопу говорить команде, если его что-то не устраивает, чтобы вместе искать пути решения проблем.

Разговор пошел на пользу, Прокоп сделал правильные выводы. Дела у Миши пошли вверх, он стал одним из лидеров команды. С весны 2022-го Миша был одним из лучших в составе «Амкала» и даже иногда получал капитанскую повязку после замены Сибсканы.

На МКС-2022 Прокоп выделялся на фоне партнеров и соперников, но дотащить свою команду до медалей не смог. Вылет от «Броуков» в полуфинальном псих-матче (ругани было явно больше, чем футбола) по пенальти и поражение в матче за 3-е место от 2Drots (0:1).

Сверкнуть у Прокопа получилось в Фонбет Кубке России, где «Амкал» добрался аж до третьей стадии. Команда ни разу не проиграла и вылетела только в серии пенальти от петербургской «Звезды». В трех матчах Прокоп отдал три голевые передачи и в моменте был лучшим ассистентом турнира.

Ассист на Гасилина в матче с «Зокрим» – просто шедевр. С левой метров на 50! Гениально! После такого перфоманса Прокопа позвали астраханский «Волгарь» и новичок медиафутбола «Родина Медиа». А еще Михаил получил приглашение на просмотр в болгарский «Ботев». Последний вариант Миша и выбрал. Дальше – месяц просмотра и трехлетний профессиональный контракт. Будем теперь смотреть чемпионат Болгарии и болеть за Мишу!

Фото: соцсети «На Спорте» // соцсети Прокопа // соцсети «Ботева» // скриншот YouTube-канала German *El Classico*