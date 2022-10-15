Голевая на Форз9ра
Блог

Первая победа GOATS: усилились легендами из Беларуси, Goody забил, 53-летний Градиленко выпустил себя на поле

Вячеслав Глеб Вячеслав Глеб
Игорь Шитов Игорь Шитов
Виталий Булыга Виталий Булыга
GOATS GOATS
SD Family SD Family
Медиалига Медиалига
Дмитрий Градиленко
Медиафутбол Медиафутбол

Goody – гений. Его GOATS заставляют говорить о себе, едва появившись в Winline Медиалиге. Еще до старта сезона всех волновало, сыграют ли Soda Luv и Джарахов? Дебютировали без них, но с Mayot’ом, Молодым Платоном, Seemee, Pinq, Янчиком и WhyBaby?. Все было максимально ярко, кроме результата – 0:3 от «Наших Парней».

Затем «Козлы» подписали 6ix9ine (который, правда, так и не сыграл), а после матча с «Рубином» (в ней «Козлы» тоже получили трешку) в 3-м туре продюсер Лил Дождь устроил конфликт с Гуди из-за денег. С матче с «Эгриси» GOATS наконец забили (дважды с пенальти), но снова проиграли – 2:4. Однако гениальные перфомансы вне поля перекрывали поражения.

На этой неделе «Козлы» взяли на просмотр Пашу Техника, который буквально за два дня до этого вышел из комы.

Пашок успешно прошел просмотр и получил приглашение на следующий матч против 2Drots. Вдохновившись топ-трансфером, «Козлы» одержали свою первую победу – над SD Family в экспериментальном 5-м туре.

Перед игрой подъехало усиление из Беларуси в лице Виталия Булыги, Игоря Шитова и Вячеслава Глеба. Центр обороны укрепил Никита Чичиерин. Кроме того, Goody отбыл дисквалификацию и вернулся в состав. Не было только Шарифа Мухаммада (он забанен за удаление в прошлом туре).

Значительно обновив состав, «Козлы» забили свой первый гол с игры. Но сделал это не кто-то из профиков, а сам Goody. Только посмотрите, как он отклеился от защитника. Мастер.

А уже через минуту залетел и второй! Оборона сконцентрировалась на опеке Goody, а пас пошел на Акаева, который удвоил счет.

Через несколько минут легенда РПЛ Виталий Булыга сделал счет разгромным. Экс-игроку «Крыльев Советов» уже 42, между прочим.

SD Family до перерыва ответил всего одним голом, но очень эффектным – Абикен бабахнул с 30 метров в девятку ворот Ильи Абаева.

После гола Абикен продолжен раздавать красоту, шикарно исполнив «радугу» и восхитив Нагучева, назвавшего его «Абикиньей».

Но и это было не все. Друг Малкома из GOATS Лопес положил на технику в верхний угол – 4:1 к перерыву!

Три голевые передачи оформил Глеб. Новичку GOATS хватило 25 минут, чтобы возглавить рейтинг лучших ассистентов лиги.

Буквально сразу после перерыва Абикен оформил дубль и возродил интригу. Всего у форварда SD теперь шесть голов – он снова первый в списке бомбардиров.

Однако забить больше не удалось – не помог даже бонусный мяч, который казахстанская команда взяла на последних минутах.

За несколько секунд до конца на поле появился 53-летний главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко.

Он успел несколько раз коснуться мяча и встретил финальный свисток на поле – первая победа GOATS в Медиалиге.

После матча Градиленко прокомментировал свою игру.

–  Вышли на 40 секунд, получается. Под премиальные?

– Ваши коллеги отвлекли, я пропустил паузу, хотел сыграть больше.

– А что рассчитывали показать на поле?

– Ничего. Поймите, у нас, к сожалению, было два медийных на поле во втором тайме, а замен больше не было. А так как Лопес не готов физически – думаю, ему это интервью переведут на португальский – мне надо было выйти. Он не выдерживал давления, которое оказывал соперник.

– Как вам новые экспериментальные правила?

– Ужасно. Я хотел выйти на 5 минут раньше, но если бы я вышел, когда ввели бы желтый мяч (бонусный – прим. Sports.ru), и я бы, извините, обосрался, нам бы гол за два засчитали.

– А если бы забили?

– Я бы не забил, – сказал Дмитрий в послематчевом интервью Медиалиге.

Матч получился очень ярким. Goody снова сделал так, что мы обсуждаем «Козлов». Правда, главный вопрос остается открытым: когда сыграют Soda Luv и Джарахов в воротах?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные