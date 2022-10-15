Первая победа GOATS: усилились легендами из Беларуси, Goody забил, 53-летний Градиленко выпустил себя на поле

Goody – гений. Его GOATS заставляют говорить о себе, едва появившись в Winline Медиалиге. Еще до старта сезона всех волновало, сыграют ли Soda Luv и Джарахов? Дебютировали без них, но с Mayot’ом, Молодым Платоном, Seemee, Pinq, Янчиком и WhyBaby?. Все было максимально ярко, кроме результата – 0:3 от «Наших Парней».

Затем «Козлы» подписали 6ix9ine (который, правда, так и не сыграл), а после матча с «Рубином» (в ней «Козлы» тоже получили трешку) в 3-м туре продюсер Лил Дождь устроил конфликт с Гуди из-за денег. С матче с «Эгриси» GOATS наконец забили (дважды с пенальти), но снова проиграли – 2:4. Однако гениальные перфомансы вне поля перекрывали поражения.

На этой неделе «Козлы» взяли на просмотр Пашу Техника, который буквально за два дня до этого вышел из комы.

Пашок успешно прошел просмотр и получил приглашение на следующий матч против 2Drots. Вдохновившись топ-трансфером, «Козлы» одержали свою первую победу – над SD Family в экспериментальном 5-м туре.

Перед игрой подъехало усиление из Беларуси в лице Виталия Булыги, Игоря Шитова и Вячеслава Глеба. Центр обороны укрепил Никита Чичиерин. Кроме того, Goody отбыл дисквалификацию и вернулся в состав. Не было только Шарифа Мухаммада (он забанен за удаление в прошлом туре).

Значительно обновив состав, «Козлы» забили свой первый гол с игры. Но сделал это не кто-то из профиков, а сам Goody. Только посмотрите, как он отклеился от защитника. Мастер.

А уже через минуту залетел и второй! Оборона сконцентрировалась на опеке Goody, а пас пошел на Акаева, который удвоил счет.

Через несколько минут легенда РПЛ Виталий Булыга сделал счет разгромным. Экс-игроку «Крыльев Советов» уже 42, между прочим.

SD Family до перерыва ответил всего одним голом, но очень эффектным – Абикен бабахнул с 30 метров в девятку ворот Ильи Абаева.

После гола Абикен продолжен раздавать красоту, шикарно исполнив «радугу» и восхитив Нагучева, назвавшего его «Абикиньей».

Но и это было не все. Друг Малкома из GOATS Лопес положил на технику в верхний угол – 4:1 к перерыву!

Три голевые передачи оформил Глеб. Новичку GOATS хватило 25 минут, чтобы возглавить рейтинг лучших ассистентов лиги.

Буквально сразу после перерыва Абикен оформил дубль и возродил интригу. Всего у форварда SD теперь шесть голов – он снова первый в списке бомбардиров.

Однако забить больше не удалось – не помог даже бонусный мяч, который казахстанская команда взяла на последних минутах.

За несколько секунд до конца на поле появился 53-летний главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко.

Он успел несколько раз коснуться мяча и встретил финальный свисток на поле – первая победа GOATS в Медиалиге.

После матча Градиленко прокомментировал свою игру.

– Вышли на 40 секунд, получается. Под премиальные?

– Ваши коллеги отвлекли, я пропустил паузу, хотел сыграть больше.

– А что рассчитывали показать на поле?

– Ничего. Поймите, у нас, к сожалению, было два медийных на поле во втором тайме, а замен больше не было. А так как Лопес не готов физически – думаю, ему это интервью переведут на португальский – мне надо было выйти. Он не выдерживал давления, которое оказывал соперник.

– Как вам новые экспериментальные правила?

– Ужасно. Я хотел выйти на 5 минут раньше, но если бы я вышел, когда ввели бы желтый мяч (бонусный – прим. Sports.ru), и я бы, извините, обосрался, нам бы гол за два засчитали.

– А если бы забили?

– Я бы не забил, – сказал Дмитрий в послематчевом интервью Медиалиге.

Матч получился очень ярким. Goody снова сделал так, что мы обсуждаем «Козлов». Правда, главный вопрос остается открытым: когда сыграют Soda Luv и Джарахов в воротах?