Циннбауэра уволили из «Локомотива». Ищем им нового тренера в Медиалиге

У «Локомотива» все плохо. После разгрома от «Сочи» (0:4) в 12-м туре Мир РПЛ в отставку был отправлен главный тренер Йозеф Циннбауэр.

Медиафутбольная редакция Sports.ru предлагает «Локо» присмотреться к тренерам, работающим в Winline Медиалиге. Хуже точно не будет.

Сослан Гатагов, «На Спорте»

Сослан Гатагов – воспитанник академии «Локомотива», провел несколько матчей в Премьер-лиге за «Спартак», но потом получил серьезную травму крестообразной связки колена – карьера, по сути и не начавшись, пошла на спад.

Гатагов стал тренером – открыл с братом Аланом детскую академию и возглавил медиафутбольную команду «На Спорте». Гатагов очень серьезно относится к новой роли, несмотря на то, что это медиафутбол: его команда тренируется 4 раза в неделю, отслеживает активность игроков на тренировках и в матчах с помощью специальных датчиков Polar. У него начали забивать даже Олег Майами и Текила.

Сослан Маратович сильно заморачивается над тактикой. «Высокий прессинг Гатагова» стал мемом, но, кажется, он работает. В 1-м сезоне Медиалиги «На Спорте» Гатагова дошел до полуфинала, проиграв лишь чемпиону – 2Drots (0:1). «Локомотив» как раз является самой прессингующей командой чемпионата России. Чем не замена Циннбауэру?

Дмитрий Градиленко, GOATS

Новички Медиалиги GOATS во главе с рэпером Goody пригласили главным тренером Дмитрия Градиленко. И, кажется, угадали. Да, команда в трех матчах набрала 0 очков, но как же органично среди тиктокеров, рэперов и твич-стримеров смотрится Градиленко.

Он играет на камеру, принимает активное участие в медийной жизни команды и очень круто шутит. Вот один из ярких примеров его поведения на бровке:

Проиграв все матчи, команда все же набрала 1 очко (в Медиалиге дают очки за победы в челленджах, которые проходят между турами). «Локомотиву» как раз нужны очки – если не получается на поле, надо делать это за его пределами. В общем, рассмотреть кандидатуру Градиленко точно стоит. Тем более, что его дисквалификация за причастность к организации договорного матча давно закончилась.

Александр Мостовой, Fight Nights

На 55-м году жизни Александр Мостовой все же стал главным тренером. Он ждал, когда его позовут в московский «Спартак», но приглашение получил от Камила Гаджиева в медиафутбольную команду бойцов Fight Nights.

Александр очень круто стартовал во втором сезоне Медиалиги – выиграл два стартовых матча, да и еще и без пропущенных мячей, несмотря на то, что в составе вперемешку с футболистами играют бойцы ММА. Царский вариант для «Локо»

Но есть и нюансы. Мостовой пока не помнит всех своих игроков, а ассистент у него – 9-летний Гаджи Гаджиев. Он активен, но наверняка ему будет трудно совмещать работу в «Локо» с учебой в школе.

В общем, есть из кого выбрать. Может и вправду стоит задуматься?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович // Winline Media Football League