Теперь в FIFA можно играть за 2Drots. Есть Кутуз, Эдамс и Белка, но нет Биг Смоука

Когда ты постоянно смотришь на YouTube что-то о медиафутболе, то и рекомендации сервиса подсовывают что-то по теме. Так я увидел видос блогера Serginho, который записал летсплей по FIFA 22. Кому она нужна, когда на неделе вышла 23-я? Но этот парень сделал мод Мир РПЛ + Мелбет Первая лиги + Вторая лига для FIFA 22. Ну и еще он сделал 2Drots.

За 2D теперь можно играть в режиме карьеры, протащить их в Фонбет Кубке России или даже вывести в еврокубки (мод не настолько реалистичный, чтобы там был бан российских клубов). «Дроты» числятся во Второй лиге.

Serginho отметил, что ему было тяжело создавать команду из медиафутбола, потому что регулярно меняются формы. Автор остановился форме цвета «Тиффани» и белой форме, в которой 2D играли против ивановского «Текстильщика» в кубке.

Serginho признался, что не очень следит за Winline Медиалигой, поэтому скиллы игрокам он ставил наугад. Так получилось, что Стиль и Саля самые слабые игроки команды. А еще автор мода оставил настоящие фамилии игроков.

Фотки, судя по всему, он брал с портала Transfermarkt. У Фрола стоит одно и тоже чужое лицо и на сайте и в моде. Если, что он выглядит так.

Из нюансов – в запасе Пантера, хотя он, наверное, все же должен быть в «Ростове». Интересно, в команде РПЛ есть еще один Нтумба?

В своем ролике Serginho обращает внимание на то, что, играя в карьеру за 2D, вы сможете участвовать в Кубке России только, когда поднимитесь в Первую лигу. Это особенность команды.

Игроки не имеют внешней схожести, что, наверное, простительно. Не у всех игроков правильные игровые номера. Тут можно было бы и доработать. И самое обидное – нет Хула, Женька, Некита, Мбэйпа и других звезд 2D. Да, нет и Биг Смоука. Акции мода резко падают.

Но несмотря на некоторые косяки – мод реально крутой. EA убирает из игры российские команды, а Serginho нам их вернул. Да еще и за 2D можно теперь играть.

Автор считает, что играть за «Дротов» было бы интересно. Можно превратить клуб в денежный мешок и набрать туда звезд, а можно приглашать игроков, которые уже на закате футбольной карьеры, как это делают клубы Медиалиги.

Защитник 2Drots Богдан Тимошенко в основе. Вытеснил всех конкурентов из состава.

А это капитан команды Эдамс. Прическа, как в жизни – шикарная.

Кутуз в атаке. Но в этом моменте не забил.

В общем, мод реально крутой. Спасибо автору за его создание. Недочеты, конечно, есть. Но многие можно и самому поправить. Главное – теперь есть возможность сыграть в любимый симулятор за команду Медиалиги.

Фото: скриншоты YouTube канала SerginhoGames // скриншот YouTube канала 2DROTS